Dư âm Bồ Đào Nha 5-0 Uzbekistan: Ronaldo là hiện tượng, không phải là gánh nặng

Hiên ngang đi vào lịch sử World Cup

Ronaldo hứng chịu nhiều chỉ trích từ truyền thông và mạng xã hội sau khi Bồ Đào Nha bị CHDC Congo cầm hòa ở trận ra quân World Cup 2026. Không ít chuyên gia cho rằng tiền đạo kỳ cựu đang ảnh hưởng đến lối chơi chung của toàn đội. Cựu danh thủ Thierry Henry thậm chí nhận định sự ích kỷ trong một số tình huống xử lý của Ronaldo khiến Bồ Đào Nha gặp khó.

Áp lực càng gia tăng khi đại kình địch Lionel Messi tỏa sáng rực rỡ với 5 bàn sau hai trận, qua đó giúp Argentina giành vé sớm vào vòng knock-out. Cùng với đó, Messi cũng vươn lên trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup với 18 pha lập công.

Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở sáu kỳ World Cup liên tiếp.

Trước áp lực từ dư luận, truyền thông và những lời hoài nghi, Ronaldo không dao động. Tiền đạo người Bồ Đào Nha tiếp tục tập luyện chăm chỉ cùng các đồng đội, với mục tiêu duy nhất là giúp đội tuyển quốc gia chạm tay vào vinh quang tại World Cup 2026.

Sau những sức ép tích tụ, Ronaldo đã bùng nổ đúng lúc trong cuộc đối đầu với Uzbekistan. Siêu sao 41 tuổi ghi cú đúp, góp công lớn giúp Bồ Đào Nha đánh bại đại diện châu Á với tỷ số 5-0.

Hai pha lập công vào lưới Uzbekistan giúp Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở sáu kỳ World Cup liên tiếp. Đây là cột mốc mà ngay cả Messi cũng khó có cơ hội chạm tới.

Ở tuổi 41 và 138 ngày, Ronaldo hiện là cầu thủ lớn tuổi thứ hai ghi bàn tại World Cup nam, chỉ xếp sau huyền thoại Roger Milla. Đồng thời, anh cũng trở thành cầu thủ châu Âu lớn tuổi nhất từng ghi bàn tại một giải đấu lớn, bao gồm World Cup và EURO.

Không dừng lại ở đó, Ronaldo hiện đã ghi bàn ở 11 giải đấu lớn khác nhau, nhiều hơn 5 giải so với bất kỳ cầu thủ châu Âu nào khác. Anh cũng trở thành cầu thủ thứ ba trong lịch sử vừa là người ghi bàn trẻ nhất, vừa là người ghi bàn lớn tuổi nhất cho đội tuyển quốc gia tại World Cup, sau Michael Laudrup và Lionel Messi.

Hiện tại, Ronaldo đã cán mốc 10 bàn thắng tại các vòng chung kết World Cup, vượt qua huyền thoại Eusébio để trở thành chân sút số một của Bồ Đào Nha tại đấu trường này. Với phong độ hiện tại, tiền đạo này hoàn toàn có thể tiếp tục nâng cao thành tích ở giải đấu năm nay.

Ronaldo là hiện tượng đặc biệt của bóng đá thế giới

Trước khi tỏa sáng trước Uzbekistan, Ronaldo trải qua chuỗi 10 trận liên tiếp không ghi bàn cho Bồ Đào Nha ở các giải đấu lớn như World Cup và EURO. Chính vì vậy, sau trận hòa với CHDC Congo, giới truyền thông đã đặt câu hỏi với HLV Roberto Martínez về việc vì sao ông vẫn để Ronaldo thi đấu trọn vẹn.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha khi đó khẳng định: “Việc rút chân sút xuất sắc nhất thế giới khỏi sân trong thời điểm đội bóng cần bàn thắng là điều hoàn toàn vô lý”.

Phát biểu của HLV Martinez cho thấy niềm tin tuyệt đối mà ông dành cho cậu học trò. Thực tế, dù không ghi bàn hay kiến tạo ở trận gặp CHDC Congo, Ronaldo vẫn đóng góp đáng kể về mặt chiến thuật.

Anh liên tục di chuyển, pressing, tranh chấp và tạo khoảng trống cho đồng đội. Đó là trận đấu mà không chỉ Ronaldo, mà cả Bồ Đào Nha đều thiếu may mắn trong khâu dứt điểm.

Ronaldo được khen ngợi hết lời sau màn trình diễn ấn tượng trước Uzbekistan (Ảnh: Reuters).

Trước Uzbekistan, Ronaldo đã cho thấy bản năng săn bàn vẫn nguyên vẹn. Anh di chuyển thông minh, chọn vị trí hợp lý và tung ra những pha dứt điểm một chạm đầy sắc bén. Nếu tận dụng tốt hơn các cơ hội, Ronaldo hoàn toàn có lẽ đá hoàn tất cú hat-trick.

Đánh giá về cậu học trò, HLV Martinez nhấn mạnh: “Tôi chưa từng làm việc với cầu thủ nào mà dù thi đấu ra sao hôm nay, ngày mai vẫn giữ nguyên khát khao cống hiến như vậy”.

Trong khi đó, huyền thoại Brazil Rivaldo cũng dành những lời khen ngợi cho Ronaldo sau màn trình diễn bùng nổ. Rivaldo viết trên Instagram rằng: “Hôm nay là ngày để chúc mừng hiện tượng vĩ đại của bóng đá, Cristiano Ronaldo. Ở trận đấu đầu tiên, dù không ghi bàn, anh vẫn cho thấy đầy đủ những phẩm chất đã giúp mình trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử.

Sự tận hiến, tinh thần chiến đấu, tính cạnh tranh và khát khao chiến thắng của Ronaldo chưa bao giờ biến mất. Anh chạy không ngừng, tranh chấp quyết liệt, hỗ trợ đồng đội và luôn giữ niềm tin”.

Cựu danh thủ Brazil nhấn mạnh: “Hôm nay, Ronaldo một lần nữa trả lời tất cả bằng màn trình diễn trên sân. Cú đúp trong chiến thắng đậm đà của Bồ Đào Nha cho thấy tuổi tác chỉ là con số khi một cầu thủ sở hữu kỷ luật thép, sự chuyên nghiệp tuyệt đối và tinh thần thi đấu khác biệt”.

Rivaldo cho rằng Ronaldo đã xây dựng cả một hành trình truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ cầu thủ trên toàn thế giới. Không chỉ tài năng, điều khiến giới bóng đá khâm phục ở anh còn là khả năng liên tục làm mới bản thân, vượt qua giới hạn và duy trì đẳng cấp cao nhất trong suốt nhiều năm.

Ở tuổi 41, khi nhiều danh thủ cùng thế hệ đã giải nghệ hoặc chuyển sang công tác huấn luyện, Ronaldo vẫn thi đấu ở sân khấu lớn nhất thế giới với cường độ và khát khao đáng nể.

Dù giấc mơ vô địch World Cup có thành hiện thực hay không, những gì Ronaldo cống hiến cho bóng đá Bồ Đào Nha và bóng đá thế giới vẫn xứng đáng được ghi nhận như một biểu tượng lớn của lịch sử môn thể thao vua.