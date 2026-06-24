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Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: Bồ Đào Nha thăng hoa cùng Ronaldo

Thứ Tư, 05:40, 24/06/2026
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VOV.VN - Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất, Bồ Đào Nha tạm vươn lên dẫn đầu bảng K sau khi thắng Uzbekistan 5-0 trong ngày Cristiano Ronaldo lập cú đúp.

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Ronaldo tỏa sáng trong ngày Bồ Đào Nha thắng Uzbekistan 5-0. (Ảnh: Reuters)

Trong loạt trận World Cup 2026 diễn ra rạng sáng 24/6, Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng tưng bừng 5-0 trước Uzbekistan. Cristiano Ronaldo ghi dấu ấn với cú đúp vào lưới đại diện bóng đá châu Á.

Kết quả này giúp Bồ Đào Nha tạm vươn lên dẫn đầu bảng K với 4 điểm cùng hiệu số +5, trước khi Colombia gặp CHDC Congo lúc 9h sáng 24/6. Ở lượt trận cuối, Cristiano Ronaldo và đồng đội sẽ chạm trán Colombia.

Ngược lại, Uzbekistan đối mặt với nguy cơ bị loại sớm sau khi trận Colombia và CHDC Congo khép lại. Đại diện bóng đá châu Á đang đứng cuối bảng K sau khi thua cả 2 lượt trận đầu tiên.

Tại bảng L, Ghana đã gây bất ngờ khi cầm hòa Anh 0-0. Hiện tại, Anh và Ghana đều đang có 4 điểm nhưng Tam sư đứng đầu bảng do hơn chỉ số phụ. Ở cặp đấu còn lại của bảng đấu này, Croatia gặp Panama lúc 6h ngày 24/6.

Tính đến 5h30 sáng 24/6, FIFA đã xác định được 6 đội giành vé vượt qua vòng bảng World Cup 2026 gồm: Mexico, Mỹ, Đức, Pháp, Na Uy, Argentina. Giải đấu cũng xác định 4 đội bị loại sớm là Haiti, Thổ Nhĩ Kỳ, Tunisia và Jordan.

 

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Bảng xếp hạng World Cup 2026 tính đến 5h30 sáng 24/6

 

Hoàng Long/VOV.VN
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