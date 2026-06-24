Ronaldo lên tiếng sau khi lập kỷ lục ghi bàn tại World Cup

Ronaldo lập kỷ lục mới sau khi ghi cú đúp bàn thắng trong trận thắng “năm sao” của ĐT Bồ Đào Nha khi gặp ĐT Uzbekistan. Hai bàn thắng này vừa giải toả áp lực, vừa giúp Ronaldo trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại World Cup cho ĐT Bồ Đào Nha.

Ronaldo gây ấn tượng trong chiến thắng của ĐT Bồ Đào Nha (Ảnh: Reuters)

Sau trận đấu, Ronaldo chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc. Điều quan trọng nhất với tôi là màn trình diễn tập thể cũng như sự tự tin mà toàn đội đã thể hiện. Chúng tôi đã chơi tốt và cải thiện rất nhiều. Như người ta vẫn nói, mọi đám mây mù đều có những tia sáng hy vọng.

Hiển nhiên, việc nói về cá nhân, về những kỷ lục luôn thật tốt nhưng mục tiêu của tôi luôn là giúp đội tuyển giành được kết quả tốt”.

Ronaldo nhấn mạnh ĐT Bồ Đào Nha đang hướng tới trận đấu cuối ở vòng bảng gặp ĐT Colombia. Mục tiêu của Ronaldo cùng các đồng đội là giành vị trí nhất bảng để tiến vào vòng 32 đội.

HLV Roberto Martinez nhấn mạnh việc giành kết quả không tốt trong trận mở màn là điều cần thiết để ĐT Bồ Đào Nha tự cải thiện: “Sự phản ứng này là điều chúng tôi đã có được trong phòng thay đồ. Hôm nay, toàn đội đã có cùng thái độ thi đấu, cũng như hoàn thiện hơn khi đây không còn là trận mở màn giải đấu”.