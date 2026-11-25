Địa chấn ở Hàng Đẫy

CAHN đã tạo nên bất ngờ lớn tại sân Hàng Đẫy khi đánh bại Vissel Kobe với tỷ số 3-1. Đáng chú ý, trước cuộc đối đầu này, đại diện Nhật Bản đang dẫn đầu bảng xếp hạng khu vực phía Đông với thành tích toàn thắng cả 4 trận.

Với tương quan lực lượng và phong độ trước trận, không nhiều người đặt niềm tin vào khả năng giành điểm của CAHN. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Polking đã có màn trình diễn thuyết phục, thể hiện sự chủ động trong lối chơi và khả năng tổ chức tấn công trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Sau những kết quả chưa như kỳ vọng trước Gamba Osaka, Kashima Antlers và trận hòa Kyoto Sanga, CAHN dường như đã rút ra nhiều kinh nghiệm về cách tiếp cận các đại diện Nhật Bản. Những điều chỉnh về chiến thuật cùng tinh thần thi đấu quyết tâm đã giúp đội chủ sân Hàng Đẫy tạo ra thế trận tích cực trước Vissel Kobe.

CAHN có chiến thắng ấn tượng trước Vissel Kobe (Ảnh: Hoài Thương).

Trận đấu vẫn có những thời điểm CAHN gặp khó khăn. Alan không thể tận dụng cơ hội trên chấm phạt đền, trong khi thủ môn Vũ Thành Vinh mắc sai lầm. Dù vậy, Stefan Mauk và đặc biệt là Perea đã biết cách tỏa sáng đúng lúc, góp công quan trọng vào chiến thắng 3-1 của đại diện Việt Nam.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Polking bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò: “Xuất sắc là từ để miêu tả trận đấu này. Cuối cùng, chúng tôi đã nhận được những gì mình xứng đáng có sau màn trình diễn tốt trước một đội bóng hàng đầu châu Á. Từ cách chơi bóng, cách chiến đấu cho đến khả năng kiểm soát những tình huống chuyển trạng thái, tất cả đều tuyệt vời”.

Chiến thắng trước Vissel Kobe vì thế không đơn thuần là kết quả bất ngờ, mà còn cho thấy CAHN có khả năng cạnh tranh sòng phẳng với những đội bóng hàng đầu châu lục nếu duy trì được sự tập trung và hiệu quả trong cách vận hành chiến thuật.

Cơ hội lịch sử sau địa chấn ở Hàng Đẫy

Ba điểm trước Vissel Kobe giúp CAHN nâng tổng điểm lên 7 sau 5 lượt trận, tạm đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng khu vực phía Đông. Đội bóng của HLV Polking có cùng số điểm với Jeonbuk, đội đang xếp thứ 8, nhưng đứng sau do kém các chỉ số phụ. Khoảng cách giữa CAHN và Gamba Osaka, đội đang đứng thứ 6, cũng chỉ là 1 điểm.

Điều đó đồng nghĩa với việc cánh cửa vào tốp 8 vẫn rộng mở đối với đại diện Việt Nam. Chiến thắng tại Hàng Đẫy không chỉ cải thiện đáng kể vị trí của CAHN trên bảng xếp hạng, mà còn tạo lợi thế quan trọng về mặt tinh thần trước ba lượt trận còn lại.

HLV Mano Polking và các học trò có cơ hội giành vé đi tiếp (Ảnh: Hoài Thương).

Theo lịch thi đấu Cúp C1 châu Á 2026/2027, CAHN sẽ lần lượt chạm trán Kashiwa Reysol (ngày 1/12), Bắc Kinh Quốc An (ngày 9/2) và Johor Darul Ta'zim (ngày 16/2). Đây đều là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé với CAHN.

Trong số này, Kashiwa Reysol đang đứng thứ 3 với 10 điểm, Johor Darul Ta'zim xếp thứ 7 với 8 điểm, còn Bắc Kinh Quốc An có 7 điểm, bằng với CAHN. Đáng chú ý, thầy trò HLV Polking sẽ phải làm khách trên sân của Kashiwa Reysol và Johor Darul Ta'zim, xen giữa là trận đấu với Bắc Kinh Quốc An.

Lịch thi đấu phía trước không dễ dàng, đặc biệt khi CAHN phải đối đầu với những đội bóng đang có vị trí tốt trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, màn trình diễn trước Vissel Kobe cho thấy đại diện Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để hướng đến những kết quả tích cực.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ, cải thiện khả năng tận dụng cơ hội và hạn chế những sai sót cá nhân, CAHN có thể cạnh tranh quyết liệt một vị trí trong tốp 8 đội dẫn đầu sau vòng phân hạng.

Tấm vé đi tiếp vẫn còn ở phía trước, nhưng chiến thắng 3-1 trước Vissel Kobe đã mở ra cơ hội cho đội bóng ngành công an. Nếu tận dụng tốt lợi thế này, CAHN không chỉ có thể tạo nên dấu mốc đáng nhớ cho riêng mình, mà còn góp phần khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam tại đấu trường cấp câu lạc bộ châu Á.