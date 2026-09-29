Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 29/9: ĐT Việt Nam đấu Thái Lan

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 29/9, ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan sẽ đối đầu ở lượt trận 2 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 lúc 19h30 trên sân vận động Si Jalak Harupat, Bandung, Indonesia.

Việt Nam vs Thái Lan đối đầu ở lượt trận 2 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

ĐT Việt Nam khởi đầu giải bằng chiến thắng 1-0 trước Philippines nhờ pha lập công của Đình Bắc. Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang Sik chịu tổn thất lớn khi Xuân Son dính chấn thương và phải chia tay giải.

Sự vắng mặt của Xuân Son ảnh hưởng đáng kể đến sức mạnh hàng công của ĐT Việt Nam. Dù vậy, ĐT Việt Nam vẫn còn những phương án thay thế như Đình Bắc, Hai Long, Hoàng Hên hay Minh Hoàng.

Xuân Son sớm nói lời chia tay FIFA ASEAN Cup 2026 vì chấn thương. (Ảnh: Đức Cường)

Ở hàng thủ, ĐT Việt Nam đã giữ sạch lưới trước Philippines với màn trình diễn ổn định. Thủ môn Patrik Lê Giang cũng để lại dấu ấn với nhiều pha xử lý chắc chắn.

Bên kia chiến tuyến, ĐT Thái Lan có màn ra quân ấn tượng khi đánh bại ĐT Pakistan 4-0. Teerasak Poeiphimai lập cú đúp, trong khi Jude Soonsup-Bell cũng góp công bằng một bàn thắng.

Hai đội từng gặp nhau ở chung kết ASEAN Cup 2026 với kết quả ĐT Việt Nam thắng 2-0 tại Rajamangala và hòa 2-2 tại Mỹ Đình. Chung cuộc, ĐT Việt Nam vô địch với tổng tỷ số 4-2.

Dù vậy, những kết quả này không đảm bảo lợi thế cho ĐT Việt Nam ở lần tái đấu. Voi chiến hiện sở hữu lực lượng mạnh và đồng đều hơn so với giải đấu ASEAN Cup 2026 diễn ra hồi cuối tháng 7/2026.

ĐT Thái Lan thị uy sức mạnh ở trận ra quân với chiến 4-0 trước Pakistan. (Ảnh: FAT)

Theo thống kê, trong 23 lần đối đầu trước đây, ĐT Việt Nam thắng 6, hòa 7 và thua 10 trước ĐT Thái Lan. Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang Sik đang có chuỗi 4 trận bất bại với 3 chiến thắng và 1 trận hòa.

Về lực lượng, ĐT Việt Nam chắc chắn thiếu Xuân Son, trong khi Hoàng Đức vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân. HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng phải điều chỉnh hàng công để phù hợp tình hình.

Trong khi đó, Thái Lan có sự trở lại của Chanathip cùng dàn cầu thủ chất lượng như Supachok, Teerasak Poeiphimai, Jude Soonsup-Bell, và Supachai Chaided. Đội bóng của HLV Anthony Hudson đang thể hiện chiều sâu rõ rệt.

Cả hai đội đều khởi đầu thuận lợi nên trận đấu này mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua ngôi đầu bảng. Sự thận trọng nhiều khả năng sẽ được đặt lên hàng đầu ở màn so tài này.

Với tương quan lực lượng hiện tại, ĐT Việt Nam có thể ưu tiên lối chơi phòng ngự chắc chắn và sẵn sàng phản công trong các tình huống sơ hở để lộ khoảng trống của ĐT Thái Lan.

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