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"Gà son" của ĐT Việt Nam khẳng định khát khao ghi bàn vào lưới ĐT Thái Lan

Thứ Hai, 19:30, 28/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tiền vệ Nguyễn Hai Long khẳng định khát khao ghi bàn trong trận ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup 2026.

Trả lời phỏng vấn bên lề buổi tập chiều 28/9 của ĐT Việt Nam, tiền vệ Nguyễn Hai Long khẳng định quyết tâm giành chiến thắng trước ĐT Thái Lan và đánh giá đây sẽ là một trận đấu hay dành cho khán giả.

Hai Long cũng cho biết, ĐT Việt Nam đã "mổ băng" phân tích ĐT Thái Lan trong buổi sáng 28/9 và dành lời khen cho chất lượng lối chơi của đối thủ.

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Tiền vệ Nguyễn Hai Long. (Ảnh: VFF)

"Thái Lan là một đội bóng rất mạnh với nhiều cầu thủ tốt và có sự nhuần nhuyễn, gắn kết trong lối chơi. Nhưng đó cũng là điều mà tất cả cầu thủ và ban huấn luyện sẽ họp băng để tìm cách làm sao trận đấu ngày mai có thể giành một kết quả tốt trước đối thủ này" - Hai Long cho hay.

Đáng chú ý, Hai Long rất có duyên ghi bàn vào lưới ĐT Thái Lan. Tiền vệ này từng ghi bàn ấn định thắng lợi 3-2 cho ĐT Việt Nam ở chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 và ghi bàn mở tỷ số trong trận thắng 2-0 của ĐT Việt Nam ở chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026.

Khi được hỏi về khả năng ghi bàn trước ĐT Thái Lan, Hai Long chi biết: “Đương nhiên là không chỉ trận đấu Thái Lan mà tất cả các trận đấu, nếu có cơ hội thì tôi sẽ cố gắng ghi bàn cũng như đóng góp vào thành tích chung của toàn đội”.

Hai Long cũng lên tiếng về việc ĐT Việt Nam thiếu vắng Nguyễn Xuân Son vì chấn thương: "Việc thiếu vắng Xuân Son là một sự mất mát rất lớn dành cho toàn đội và toàn đội cũng rất đáng tiếc với chấn thương của Xuân Son. Nhưng ban huấn luyện sẽ tìm cách và sẽ có những giải pháp để đưa ra những sự thay thế cho vị trí Xuân Son để lại. Tôi nghĩ tất cả các cầu thủ đều đang sẵn sàng và chắc chắn sẽ chiến đấu thay phần Xuân Son".

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Hoàng Long/VOV.VN
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