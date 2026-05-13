Xác định 36 đội bóng giành vé dự U17 World Cup 2026

Vòng chung kết U17 World Cup 2026 sẽ có 48 đội tham gia tranh tài. Theo phân bổ suất của FIFA thì AFC có 9 suất, CAF (10 suất), CONCACAF (8 suất), CONMEBOL (7 suất), OFC (3 suất) và UEFA (11 suất).

Giải đấu năm nay chứng kiến Hy Lạp, Montenegro, Romania và Serbia có lần đầu tiên ra mắt sân chơi này. Đặc biệt, Trung Quốc gây chú ý với lần trở lại đầu tiên kể từ năm 2005. Cùng với đó, những cái tên như Cuba (vắng bóng từ 1991), Đan Mạch, Jamaica (từ 2011) hay Uruguay (từ 2013) cũng đồng loạt tái xuất.

Ban tổ chức đã xác định được 36/48 đội giành vé dự vòng chung kết U17 World Cup 2026.

Tuy nhiên, địa chấn đã xảy ra khi cả hai đội bóng lọt vào chung kết kỳ trước là ĐKVĐ Bồ Đào Nha và Á quân Áo đều bị loại. Danh sách vắng mặt gây sốc còn nối dài với Anh, Đức, Canada và Paraguay. Đặc biệt, đội bóng giàu thành tích nhất sân chơi này là Nigeria lần thứ 3 liên tiếp vắng mặt.

Tính đến thời điểm này, Ban tổ chức đã xác định được 36/48 đội giành vé dự vòng chung kết U17 châu Á 2026 gồm: Qatar, Saudi Arabia, Tajikistan, Australia, Uzbekistan, Trung Quốc, Nhật Bản, Costa Rica, Haiti, Panama, Mỹ, Cuba, Honduras, Jamaica, Mexico, Brazil, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay, Venezuela, New Caledonia, New Zealand, Fiji, Tây Ban Nha, Bỉ, Montenegro, Croatia, Đan Mạch, Pháp, Hy Lạp, Italia, Cộng hòa Ireland, Romania và Serbia.

Hiện tại, vẫn còn 12 suất dự vòng chung kết U17 World Cup 2026. Trong số này, 10 suất thuộc về châu Phi, 2 suất thuộc về châu Á. Sau các lượt trận cuối vòng bảng U17 châu Á 2026 diễn ra vào đêm 13/5 rạng sáng 14/5 sẽ xác định được 2 suất này.

Trong khi đó, giải vô địch bóng đá châu Phi sẽ tranh tài từ 13/5 đến 2/6 để xác định ra các đội bóng sẽ giành vé tới ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất hành tinh.