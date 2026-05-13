Xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 UAE ở đâu?

Thứ Tư, 11:00, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quý độc giả có thể xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 UAE tại giải U17 châu Á 2026 trên TV360 và được trực tuyến trên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam vs U17 UAE sẽ tranh tài vào lúc 0h ngày 14/5 (giờ Việt Nam). Quý độc giả có thể xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 UAE trên TV360. Ngoài ra, trận đấu này cũng được Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tuyến.

Quý độc giả có thể xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 UAE tại giải U17 châu Á 2026 trên TV360 và được trực tuyến trên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam.

Cục diện giải đấu hiện tại đặt U17 Việt Nam vào thế không thể lùi bước. Việc chủ nhà U17 Qatar sớm dừng bước ở bảng B đã vô tình xóa sổ hoàn toàn suất vé vớt dành cho đội xếp thứ ba. Điều này đồng nghĩa U17 Việt Nam bắt buộc phải cán đích trong nhóm hai đội dẫn đầu bảng C mới có thể đi tiếp.

Nếu xuất sắc đánh bại U17 UAE ở lượt trận cuối, “Những chiến binh sao vàng” sẽ chính thức điền tên mình vào tứ kết cùng tấm vé đến thẳng đấu trường World Cup. Trong trường hợp chỉ giành được một kết quả hòa, đội bóng của chúng ta buộc phải nín thở chờ đợi U17 Yemen không thể khuất phục U17 Hàn Quốc ở trận đấu cùng giờ. Tất nhiên, bất kỳ một thất bại nào trước U17 UAE cũng sẽ ngay lập tức khép lại hành trình của U17 Việt Nam tại giải đấu năm nay.

 

 

PV/VOV.VN
Tag: U17 Việt Nam U17 châu Á 2026 U17 World Cup 2026 U17 UAE HLV Cristiano Roland kịch bản U17 Việt Nam đi tiếp bóng đá trẻ Việt Nam
U17 Trung Quốc đẩy U17 Việt Nam vào thế khó ở U17 châu Á 2026
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 13/5: U17 Việt Nam đấu UAE
HLV Cristiano Roland chỉ đạo khẩn, U17 Việt Nam quyết thắng U17 UAE
