Đoàn Thể thao Việt Nam có đủ bộ huy chương ở ASIAD 2026

Sáng 24/9, võ sĩ Đinh Văn Tâm bước vào trận chung kết nội dung tán thủ hạng 56kg nam môn Wushu gặp Ou Jiaming của Trung Quốc. Đáng tiếc, Đinh Văn Tâm đã thua chung cuộc 0-2 sau màn tranh tài ở Nhà thi đấu võ thuật Aichi.

Đinh Văn Tâm (giáp xanh) thi đấu với Ou Jiaming trong trận chung kết nội dung tán thủ hạng 56kg nam môn Wushu. (Ảnh: Reuters)

Đinh Văn Tâm nhận HCB nội dung tán thủ hạng 56kg nam môn Wushu. Đây cũng là tấm HCB đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026. Trước đó, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành 1 HCV và 8 HCĐ tại ASIAD 2026.

Đoàn Thể thao Việt Nam là đoàn thứ 20 tại ASIAD 2026 giành đủ huy chương vàng, bạc, đồng. Đồng thời, tấm HCB này hứa hẹn sẽ giúp Đoàn Thể thao Việt Nam có sự thăng tiến trên Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026.

Tấm HCB của Đinh Văn Tâm ở môn Wushu cũng là tấm huy chương đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 24/9. Đây được kỳ vọng là ngày thi đấu có nhiều huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam với các nội dung chung kết môn bắn súng, cử tạ, bơi, thể dục dụng cụ và điền kinh.