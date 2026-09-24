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Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 24/9: Rowing và eSports mang về huy chương

Thứ Năm, 14:49, 24/09/2026
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VOV.VN - Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 24/9, các VĐV Việt Nam sẽ thi đấu ở nhiều môn thể thao và kỳ vọng gặt hái thêm những tấm huy chương.

09:46

Danh sách VĐV giành huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026 trong ngày thi đấu 24/9:

HCB: Đinh Văn Tâm (nội dung tán thủ hạng 56kg nam môn Wushu)

HCĐ: Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông (nội dung thuyền bốn nữ mái chèo đơn môn Rowing); Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc (nội dung thuyền đôi nữ mái chèo đôi hạng nặng môn Rowing); Đội tuyển Naraka: Bladepoint (eSports); Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ (nội dung thuyền đôi nữ một mái chèo môn Rowing); Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú (nội dung thuyền bốn nam môn Rowing)

15:02

Rowing: Tấm HCĐ đầy kịch tính

Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú giành HCĐ nội dung thuyền bốn nam với thành tích 54 phút 54 giây 54, chỉ nhanh hơn 1 giây so với đội Kazakhstan về đích thứ 4. Đây là tấm HCĐ thứ 4 của Rowing Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay 24/9.

14:49

Cử tạ:

K'Dương đạt thành tích cử đẩy 155kg và thành tích tổng cử 180kg, qua đó đứng hạng 6 chung cuộc tại nội dung 60kg nam môn cử tạ.

14:33

Bắn súng: Lại Công Minh sớm dừng bước ở chung kết

Lại Công Minh là xạ thủ đầu tiên phải rời bệ bắn ở chung kết nội dung 10m súng ngắn nam khi chỉ đạt 115,3 điểm và xếp cuối trong số 8 xạ thủ tranh tài.

 

14:28

Rowing: Tấm HCĐ thứ 3 của Rowing Việt Nam

Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ giành HCĐ nội dung thuyền đôi nữ một mái chèo với thành tích 7 phút 13 giây 10.

truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 24 9 rowing va esports mang ve huy chuong hinh anh 1
Ảnh: BTC
13:57

eSports: Việt Nam giành HCĐ nội dung Naraka: Bladepoint

Đội tuyển Naraka: Bladepoint Việt Nam gồm Trần Công Tình (Pampy), Lại Nguyễn Anh Khoa (Akame), Hồng Phát (PhatMilk), Văn Phúc An Khang (Yin) và Diệp Chí Hiếu (LyPolaris) giành HCĐ sau khi thua đội Thái Lan 2-3 ở bán kết. Đây là tấm huy chương đầu tiên của eSports Việt Nam tại ASIAD 2026.

truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 24 9 rowing va esports mang ve huy chuong hinh anh 2
Đội tuyển Naraka: Bladepoint Việt Nam. (Ảnh: BTC)
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 24 9 rowing va esports mang ve huy chuong hinh anh 3
Ảnh: BTC
13:33

Rowing: 

Rất may, sau khi được đội ngũ y tế hỗ trợ, Phạm Thị Bích Ngọc đã có thể cùng đồng đội Trần Thị Tú Uyên ăn mừng tấm HCĐ ASIAD 2026. Trước đó, Trận Thị Tú Uyên đã lên bục nhận huy chương một mình trong khi đội ngũ y tế chăm sóc cho Phạm Thị Bích Ngọc.

truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 24 9 rowing va esports mang ve huy chuong hinh anh 4
Ảnh: Gia Cát
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 24 9 rowing va esports mang ve huy chuong hinh anh 5
Ảnh: Gia Cát
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 24 9 rowing va esports mang ve huy chuong hinh anh 6
Ảnh: Gia Cát
12:40

Rowing: Các tay chèo Việt Nam mang về thêm tấm HCĐ

Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc giành HCĐ nội dung thuyền đôi nữ mái chèo đôi hạng nặng với thành tích 7 phút 02 giây 68, hơn 3 giây so với cặp VĐV Hàn Quốc về đích thứ tư. Sau khi về đích, VĐV Phạm Thị Bích Ngọc đã cần tới sự trợ giúp của đội ngũ y tế.

Đây là tấm HCĐ thứ 2 của Rowing Việt Nam tại ASIAD 2026. Ở nội dung này, cặp VĐV Trung Quốc giành HCV còn cặp VĐV Iran giành HCB.

truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 24 9 rowing va esports mang ve huy chuong hinh anh 7
Các VĐV Việt Nam dốc hết sức lực cho màn đua tranh tại ASIAD 2026. (Ảnh: Gia Cát)
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 24 9 rowing va esports mang ve huy chuong hinh anh 8
Phạm Thị Bích Ngọc nôn ngay trên thuyền sau khi về đích. (Ảnh: Gia Cát)
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 24 9 rowing va esports mang ve huy chuong hinh anh 9
Các VĐV Việt Nam quá mệt và không còn sức ăn mừng chiến tích giành huy chương. (Ảnh: Gia Cát)
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 24 9 rowing va esports mang ve huy chuong hinh anh 10
Phạm Thị Bích Ngọc cùng đồng đội Trần Thị Tú Uyên chật vật trở về bờ sau cuộc tranh tài. (Ảnh: Gia Cát)
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 24 9 rowing va esports mang ve huy chuong hinh anh 11
Ảnh: Gia Cát
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 24 9 rowing va esports mang ve huy chuong hinh anh 12
Ảnh: Gia Cát
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 24 9 rowing va esports mang ve huy chuong hinh anh 13
(Ảnh: Gia Cát)
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 24 9 rowing va esports mang ve huy chuong hinh anh 14
Ảnh: Gia Cát
12:34

Cử tạ:

K'Dương đạt thành tích 125kg sau phần thi cử giật và tạm xếp thứ 7 trong số 8 VĐV thi đấu chung kết hạng 60kg nam môn cử tạ. Ở phần thi cử giật, Yan Yang của Trung Quốc đạt thành tích tốt nhất với 138kg. Các đô cử vẫn còn phần thi cử đẩy để quyết định thành tích chung cuộc. 

11:50

Cập nhật Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026

Đoàn Thể thao Việt Nam tạm thời vươn từ vị trí thứ 20 lên thứ 18 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 sau khi giành thêm 1 HCB Wushu và 1 HCĐ Rowing trong buổi sáng 24/9. Hiện tại, Đoàn Thể thao Việt Nam đang có 1 HCV, 1 HCB, 9 HCĐ tại ASIAD 2026.

truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 24 9 rowing va esports mang ve huy chuong hinh anh 15
Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 tính đến 11h30 ngày 24/9 theo giờ Hà Nội
11:40

Bóng chuyền bãi biển:

Nguyễn Anh Tuấn và Lê Hoàng Ý giành chiến thắng 2-0 (21-13, 21-19) trước cặp VĐV của Hong Kong Trung Quốc ở bảng B nội dung bóng chuyền bãi biển nam. Trong khi đó, Nguyễn Lê Thị Tường Vi và Châu Ngọc Lan thua 1-2 (13-21, 23-21, 12-15) trước cặp VĐV của Nhật Bản ở bảng B nội dung bóng chuyền bãi biển nữ.

11:31

Boxing:

Hoàng Ngọc Mai dừng bước ở vòng 16 hạng 56kg nữ sau khi thua 0-5 trước võ sĩ Janjaem Suwannapeng của Thái Lan.

11:17

Bắn súng: Phạm Quang Huy không thể bảo vệ tấm HCV

Xạ thủ Phạm Quang Huy đứng thứ 28 ở vòng loại nội dung cá nhân 10m súng ngắn nam với thành tích 570 điểm và không thể giành quyền vào chung kết. Nguyễn Đình Thành xếp thứ 26 ở vòng loại với thành tích 571 điểm. Trong khi đó, Lại Công Minh đứng hạng 7 ở vòng loại và giành quyền vào thi đấu chung kết với thành tích 581 điểm. Ở nội dung đồng đội 10m súng ngắn nam, đội Việt Nam đạt tổng điểm 1722 và xếp hạng 7.

truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 24 9 rowing va esports mang ve huy chuong hinh anh 16
Lại Công Minh góp mặt trong top 8 xạ thủ vào chung kết. (Ảnh: BTC)

 

11:08

Wushu:

Đinh Văn Tâm nhận thưởng nóng sau tấm HCB nội dung tán thủ hạng 56kg nam môn Wushu. Đáng chú ý, Đinh Văn Tâm gặp vấn đề về dây chằng và bị đau cả hai chân nhưng đã vượt khó để mang về tấm HCB đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam ở ASIAD 2026.

truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 24 9 rowing va esports mang ve huy chuong hinh anh 17
Ông Hoàng Quốc Vinh - Phó trưởng Đoàn Thể thao Việt Nam trao thưởng nóng cho võ sĩ Đinh văn Tâm. (Ảnh: Gia Cát)
10:53
10:24

Rowing: 

Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông nhận thưởng nóng sau khi giành HCĐ nội dung thuyền bốn nữ mái chèo đơn môn Rowing.

truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 24 9 rowing va esports mang ve huy chuong hinh anh 18
Trưởng Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026 Nguyễn Hồng Minh trao thưởng cho các VĐV. (Ảnh: Gia Cát)
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 24 9 rowing va esports mang ve huy chuong hinh anh 19
Ảnh: Gia Cát
 

 

10:19

Bơi lội: Nguyễn Huy Hoàng đứng đầu chung kết B nội dung 800m bơi tự do nam

Nguyễn Huy Hoàng về nhất chung kết B nội dung 800m bơi tự do nam với thành tích 7 phút 57 giây 39, Trần Văn Nguyễn Quốc về nhì với thành tích 8 phút 00 giây 89. Trước đó, ở chung kết C, người về nhất là Ratthawit Thammanthachote của Thái Lan đạt thành tích 8 phút 15 giây 63. Kình ngư Việt Nam sẽ phải chờ kết quả chung kết A diễn ra chiều nay 24/9 mới biết liệu mình có giành huy chương hay không. 

Tại nội dung 800m bơi tự do nam môn bơi lội ASIAD 2026, các VĐV thi đấu theo các nhóm chung kết A, B, C. Chung cuộc, 3 VĐV có thành tích tốt nhất sẽ giành huy chương.

 

 

10:07

Canoeing: 

Diệp Thị Hương về đích thứ tư tại chung kết nội dung đơn nữ C1 200m môn Canoeing với thành tích 47,642 giây. Trong khi đó, Bùi Mai Hạnh và Hoàng Thị Lâm không thể giành quyền vào chung kết nội dung Kayak đôi nữ (K2) 500m.

09:20

Rowing: Việt Nam giành HCĐ nội dung thuyền bốn nữ mái chèo đơn

Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông bước vào chung kết nội dung thuyền bốn nữ mái chèo đơn với các đối thủ tới từ Trung Quốc, Uzbekistan, Nhật Bản, Kazakhstan, Ấn Độ. Các VĐV Việt Nam đã giành HCĐ với thành tích 6 phút 43 giây 86. 

Ở nội dung này, các VĐV Trung Quốc giành HCV với thành tích 6 phút 34 giây 87, các VĐV Uzbekistan giành HCB với thành tích 6 phút 38 giây 05.

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Các VĐV Việt Nam thi đấu nội dung thuyền bốn nữ mái chèo đơn môn Rowing. (Ảnh: Gia Cát)
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Ảnh: Gia Cát
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Ảnh: Gia Cát
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 24 9 rowing va esports mang ve huy chuong hinh anh 23
Ảnh: Gia Cát
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Các VĐV Việt Nam nhận tấm HCĐ. (Ảnh: Gia Cát)
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Đây là huy chương đầu tiên của Rowing Việt Nam tại ASIAD 2026. (Ảnh: Gia Cát)
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(Ảnh: Gia Cát)
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 24 9 rowing va esports mang ve huy chuong hinh anh 27
Ảnh: Gia Cát
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Ảnh: Gia Cát
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Ảnh: Gia Cát
09:01

Rowing: Các VĐV Việt Nam hụt huy chương

Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Thị Thảo thi đấu chung kết nội dung thuyền bốn nữ mái chèo đôi hạng nặng và về đích thứ 4 với thành tích 6 phút 37 giây 29. Ở nội dung này, tấm HCV thuộc về đội Trung Quốc, HCB thuộc về đội Iran và HCĐ thuộc về đội Nhật Bản.

truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 24 9 rowing va esports mang ve huy chuong hinh anh 30
Các VĐV Việt Nam thi đấu ở chung kết nội dung thuyền bốn nữ mái chèo đôi hạng nặng. (Ảnh: Gia Cát)
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Các VĐV Việt Nam về đích thứ 4 chung cuộc. (Ảnh: Gia Cát)
08:55

Điền kinh: Đội chạy tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ giành quyền vào chung kết

Đội chạy tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ gồm Tạ Ngọc Tưởng, Nguyễn Thị Hằng, Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Ngọc đạt thành tích 3 phút 16,08 giây ở lượt chạy thứ nhất vòng loại và giành quyền vào thi đấu chung kết diễn ra tối nay 24/9.

08:32

Rowing: Trần Thị Thu Hằng, Lường Thị Thảo lỗi hẹn với huy chương

Trần Thị Thu Hằng, Lường Thị Thảo về đích thứ tư ở chung kết nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ môn Rowing với thành tích 7 phút 10 giây 19. Về nhất là cặp VĐV của Iran. Về nhì là cặp VĐV của Hong Kong Trung Quốc. Về thứ ba là cặp VĐV của Nhật Bản.

08:02

Wushu: Đinh Văn Tâm mang về HCB nội dung tán thủ hạng 56kg nam

Đinh Văn Tâm thua 0-2 trước Ou Jiaming ở trận chung kết nội dung tán thủ hạng 56kg nam, qua đó nhận HCB. Đây cũng là HCB đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026. Trước đó, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành 1 HCV và 8 HCĐ.

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Đinh Văn Tâm (giáp xanh) thi đấu với Ou Jiaming. (Ảnh: Reuters)
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Trọng tài công bố người chiến thắng trận chung kết nội dung tán thủ hạng 56kg nam. (Ảnh: Reuters)
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Kết quả trận chung kết giữa Đinh Văn Tâm và Ou Jiaming. (Ảnh: BTC)
07:51

Rowing:

Hồ Thị Duy về cuối ở chung kết A nội dung nữ Thuyền đơn hạng nhẹ với thành tích 7 phút 58 giây 22.

07:47

Bóng chuyền bãi biển:

Đinh Thị Mỹ Nga và Mai Hồng Hạnh thua 0-2 (14-21, 11-21) trước cặp Yan Xu - Xia Xinyi của Trung Quốc.

21:48

ASIAD 2026 ngày thi đấu 23/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam kết thúc với điểm nhấn là có thêm 5 tấm huy chương ở các môn bắn súng và wushu.

Tại nội dung 10m súng ngắn hơi nữ, ba VĐV Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thuỳ Trang và Bùi Thuý Thu Thuỷ đã giành HCĐ ở nội dung đồng đội.

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VĐV Dương Thuý Vi giành HCĐ ở nội dung kiếm thuật và thương thuật nữ môn Wushu. (Ảnh: Reuters)

Trong môn wushu, VĐV Dương Thuý Vi giành HCĐ ở nội dung kiếm thuật và thương thuật nữ. Trong môn wushu ở phần thi đối kháng, Nguyễn Thị Thu Thuỷ giành tấm HCĐ nội dung 60kg nữ.

Ngoài ra cũng trong môn wushu ở phần thi đối kháng, hai VĐV khác cũng giành HCĐ là Hứa Văn Đoàn (60kg nam) và Nguyễn Khắc Kiên (65kg nam).

Như vậy, tính đến hết ngày thi đấu 23/9, Đoàn Thể thao Việt Nam tạm xếp thứ 20 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 với tổng cộng 1 HCV và 8 HCĐ.

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Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 sau ngày thi đấu 23/9

Hôm nay 24/9, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ thi đấu ở nhiều môn tại ASIAD 2026 như bơi, điền kinh, boxing, canoeing, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, rowing, bắn súng, bóng chuyền bãi biển, cử tạ, wushu.

Trong đó, các môn như điền kinh, canoeing, rowing, bắn súng, thể dục dụng cụ hay cử tạ có thể cạnh tranh những tấm huy chương.

Ở môn bắn súng, Phạm Quang Huy cùng các đồng đội Lại Công Minh, Nguyễn Đình Thành sẽ tranh tài nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Đây là nội dung Quang Huy đã giành HCV ở kỳ ASIAD trước nên việc bảo vệ HCV sẽ là mục tiêu hàng đầu của xạ thủ 30 tuổi.

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Xạ thủ Phạm Quang Huy
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Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng
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VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh

Môn bơi chứng kiến Nguyễn Huy Hoàng thi đấu ở nội dung 800m tự do nam. Đây là nội dung Huy Hoàng đặt kỳ vọng rất cao có thể cạnh tranh sau khi đã rút lui khỏi nội dung 1500m tự do cách đây ít ngày.

Tại môn điền kinh, Nguyễn Thị Oanh sẽ thi đấu nội dung chạy 10.000m nữ. Ngoài ra, Vũ Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Hường cũng có khả năng cạnh tranh huy chương ở nội dung nhảy ba bước nữ.

Bên cạnh đó, các môn canoeing và rowing hay thể dục dụng cụ cũng đã có VĐV Việt Nam vào thi đấu chung kết và khả năng cạnh tranh huy chương là hoàn toàn có thể.

 
Hoàng Long/VOV.VN
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