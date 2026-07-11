English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

FIFA là bên hưởng lợi lớn nhất từ World Cup 2026?

Thứ Bảy, 14:41, 11/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Khi World Cup 2026 bước vào giai đoạn cuối, nhiều chuyên gia cho rằng bên hưởng lợi lớn nhất từ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh không phải các thành phố đăng cai mà chính là Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).

Theo phân tích của Reuters Breakingviews, FIFA dự kiến thu khoảng 13 tỷ USD trong chu kỳ World Cup 2026 từ bản quyền truyền hình, tài trợ, bán vé và các hoạt động thương mại. Đây là mức doanh thu cao nhất trong lịch sử tổ chức này và tăng mạnh nhờ việc World Cup lần đầu tiên có 48 đội tuyển, số trận đấu tăng từ 64 lên 104 và lượng khán giả truyền hình tiếp tục lập kỷ lục.

Trong khi đó, lợi ích mà các thành phố chủ nhà thu được lại không đồng đều. Financial Times cho biết nhiều địa phương tại Mỹ bắt đầu lo ngại lượng khách quốc tế thấp hơn kỳ vọng. Giá vé cao, chi phí du lịch tăng và nhu cầu đến Mỹ suy giảm tại một số thị trường khiến công suất khách sạn ở một số thành phố đăng cai World Cup như Atlanta và San Francisco thấp hơn dự báo, buộc nhiều khách sạn phải giảm giá phòng để thu hút khách.

fifa la ben huong loi lon nhat tu world cup 2026 hinh anh 1
World Cup 2026 đang đi tới những vòng cuối (Ảnh: Reuters).

Các chuyên gia kinh tế cho rằng một phần nguyên nhân là hiện tượng “thay thế du lịch”. Thay vì tạo ra lượng khách hoàn toàn mới, nhiều cổ động viên World Cup chỉ thay thế lượng khách du lịch vốn sẽ đến Mỹ trong mùa hè. Do đó, mức tăng doanh thu của khách sạn, nhà hàng và bán lẻ không lớn như những dự báo trước giải đấu.

Tuy nhiên, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cho rằng không nên đánh giá World Cup chỉ qua doanh thu ngắn hạn. Trong báo cáo “Thể thao vì con người và hành tinh”, WEF nhận định thể thao hiện là một trong những động lực tăng trưởng nhanh nhất của kinh tế toàn cầu. Quy mô nền kinh tế thể thao được dự báo sẽ tăng từ khoảng 2.300 tỷ USD hiện nay lên 8.800 tỷ USD vào năm 2050, trong đó du lịch thể thao là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất.

Giá trị của World Cup nằm ở hiệu ứng di sản

WEF cho biết giá trị lớn nhất của các giải đấu như World Cup nằm ở khả năng tạo ra “hiệu ứng di sản”. Những thành phố biết tận dụng sự kiện để đầu tư hạ tầng, quảng bá hình ảnh và phát triển du lịch có thể tiếp tục hưởng lợi nhiều năm sau khi giải đấu kết thúc. Barcelona sau Olympic 1992 là ví dụ điển hình khi lượng khách du lịch tăng gần năm lần trong hơn hai thập kỷ. Manchester cũng tái thiết thành công khu vực phía Đông thành phố sau Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung năm 2002. Gần đây hơn, thành phố Wrexham của xứ Wales ghi nhận doanh thu du lịch tăng 51% sau sự hồi sinh của câu lạc bộ bóng đá địa phương.

Theo nghiên cứu chính thức do FIFA công bố và được WEF dẫn lại, World Cup 2026 vẫn được kỳ vọng tạo ra khoảng 40,9 tỷ USD GDP toàn cầu, hơn 824.000 việc làm toàn thời gian và khoảng 8,3 tỷ USD giá trị xã hội. Tuy nhiên, WEF nhấn mạnh những con số này chỉ có thể trở thành hiện thực nếu các nước chủ nhà xây dựng được môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển du lịch và duy trì sức hút sau giải đấu.

Theo WEF, thể thao là “chất xúc tác” chứ không phải “bảo chứng” cho tăng trưởng kinh tế. Điều đó cũng đồng nghĩa, dù FIFA gần như chắc chắn là bên thu được lợi ích tài chính lớn nhất từ World Cup, các thành phố chủ nhà chỉ thực sự chiến thắng nếu biến được một lễ hội bóng đá kéo dài hơn một tháng thành động lực phát triển kinh tế và xã hội trong nhiều năm tiếp theo.

Quang Trung/VOV-Washington
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Link xem trực tiếp Argentina vs Thụy Sĩ tứ kết World Cup 2026 hôm nay trên VTV Go
Link xem trực tiếp Argentina vs Thụy Sĩ tứ kết World Cup 2026 hôm nay trên VTV Go

VOV.VN - Cập nhật link xem trực tiếp Argentina vs Thụy Sĩ lúc 8h00 ngày 12/7 thuộc khuôn khổ vòng tứ kết World Cup 2026. Hướng dẫn xem trực tiếp World Cup 2026 hôm nay trên ứng dụng VTV Go, VTV3 với chất lượng hình ảnh sắc nét, đường truyền ổn định.

Link xem trực tiếp Argentina vs Thụy Sĩ tứ kết World Cup 2026 hôm nay trên VTV Go

Link xem trực tiếp Argentina vs Thụy Sĩ tứ kết World Cup 2026 hôm nay trên VTV Go

VOV.VN - Cập nhật link xem trực tiếp Argentina vs Thụy Sĩ lúc 8h00 ngày 12/7 thuộc khuôn khổ vòng tứ kết World Cup 2026. Hướng dẫn xem trực tiếp World Cup 2026 hôm nay trên ứng dụng VTV Go, VTV3 với chất lượng hình ảnh sắc nét, đường truyền ổn định.

Link xem trực tiếp Na Uy vs Anh tứ kết World Cup 2026 hôm nay trên VTV Go
Link xem trực tiếp Na Uy vs Anh tứ kết World Cup 2026 hôm nay trên VTV Go

VOV.VN - Link xem trực tiếp Na Uy vs Anh tứ kết World Cup 2026 hôm nay trên VTV Go diễn ra vào 4h ngày 12/7.

Link xem trực tiếp Na Uy vs Anh tứ kết World Cup 2026 hôm nay trên VTV Go

Link xem trực tiếp Na Uy vs Anh tứ kết World Cup 2026 hôm nay trên VTV Go

VOV.VN - Link xem trực tiếp Na Uy vs Anh tứ kết World Cup 2026 hôm nay trên VTV Go diễn ra vào 4h ngày 12/7.

Nhận định Argentina vs Thụy Sĩ tứ kết World Cup 2026: Messi tỏa sáng?
Nhận định Argentina vs Thụy Sĩ tứ kết World Cup 2026: Messi tỏa sáng?

VOV.VN - Nhận định Argentina vs Thụy Sĩ tứ kết World Cup 2026, người hâm mộ bóng đá đang chờ xem liệu Messi có tiếp tục tỏa sáng giúp nhà đương kim vô địch vượt khó hay không?

Nhận định Argentina vs Thụy Sĩ tứ kết World Cup 2026: Messi tỏa sáng?

Nhận định Argentina vs Thụy Sĩ tứ kết World Cup 2026: Messi tỏa sáng?

VOV.VN - Nhận định Argentina vs Thụy Sĩ tứ kết World Cup 2026, người hâm mộ bóng đá đang chờ xem liệu Messi có tiếp tục tỏa sáng giúp nhà đương kim vô địch vượt khó hay không?

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Argentina vs Thụy Sĩ tứ kết World Cup 2026
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Argentina vs Thụy Sĩ tứ kết World Cup 2026

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Argentina vs Thụy Sĩ thuộc khuôn khổ vòng tứ kết World Cup 2026 diễn ra lúc 08h00 ngày 12/7.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Argentina vs Thụy Sĩ tứ kết World Cup 2026

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Argentina vs Thụy Sĩ tứ kết World Cup 2026

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Argentina vs Thụy Sĩ thuộc khuôn khổ vòng tứ kết World Cup 2026 diễn ra lúc 08h00 ngày 12/7.

Lamine Yamal và Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục khi vào bán kết World Cup 2026
Lamine Yamal và Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục khi vào bán kết World Cup 2026

VOV.VN - Đội tuyển Tây Ban Nha thiết lập hàng loạt kỷ lục ấn tượng sau chiến thắng trước Bỉ với tỉ số 2-1 để ghi tên vào vòng bán kết World Cup 2026.

Lamine Yamal và Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục khi vào bán kết World Cup 2026

Lamine Yamal và Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục khi vào bán kết World Cup 2026

VOV.VN - Đội tuyển Tây Ban Nha thiết lập hàng loạt kỷ lục ấn tượng sau chiến thắng trước Bỉ với tỉ số 2-1 để ghi tên vào vòng bán kết World Cup 2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế