Nhận định Argentina vs Thụy Sĩ tứ kết World Cup 2026: Messi tỏa sáng?

Theo lịch vào lúc 8h ngày 12/7, nhà đương kim vô địch Argentina chạm trán Thụy Sĩ tại vòng tứ kết World Cup 2026. Người hâm mộ trên toàn thế giới đang đổ dồn sự chú ý vào màn so tài nảy lửa này, nơi vũ điệu tấn công đầy cảm hứng của Nam Mỹ sẽ đối đầu với “khối bê tông” phòng ngự kiên cường từ đại diện châu Âu.

Argentina vất vả vào tứ kết World Cup 2026

Thực tế cho thấy Argentina đang trải qua hành trình bảo vệ ngai vàng đầy chông gai. Đoàn quân của huấn luyện viên Lionel Scaloni liên tục thử thách lòng kiên nhẫn của người hâm mộ qua những trận cầu nghẹt thở.

Tại vòng 1/8, họ bị Ai Cập dẫn trước hai bàn đến tận phút 80 và tưởng như đã phải xách vali về nước. Tuy nhiên, chính vào thời điểm ngặt nghèo ấy, nhà đương kim vô địch đã thực hiện cuộc ngược dòng muộn nhất lịch sử World Cup để thắng ngược 3-2 trong giờ thi đấu chính thức nhờ sự tỏa sáng rực rỡ của Lionel Messi.

Messi liên tục tỏa sáng giúp Argentina vượt khó ở World Cup 2026 (Ảnh: Reuters).

Ở tuổi 39, siêu sao mang áo số 10 tiếp tục gánh vác niềm hy vọng của cả dân tộc trên vai. Anh đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 8 pha lập công sau 5 trận, đồng thời thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi ghi bàn ở 6 trận knock-out World Cup liên tiếp.

Sự ăn ý giữa Messi, Lautaro Martínez và Julián Álvarez giúp Argentina duy trì hiệu suất săn bàn đáng nể khi ghi ít nhất 2 bàn mỗi trận trong 11 trận gần nhất. Dù vậy, hàng thủ đang trở thành gót chân Achilles của Albiceleste khi họ để thủng lưới tới 5 lần chỉ sau 9 cú sút trúng đích từ đầu giải. Điểm yếu phòng ngự này của Argentina chính là cơ hội để Thụy Sĩ khai thác.

Thụy Sĩ sẵn sàng gây bất ngờ trước Argentina

Đoàn quân của huấn luyện viên Murat Yakin bước vào trận tứ Cup World Cup 2026 với hành trang là sự lỳ lợm đáng nể cùng mạch 11 trận liên tiếp không để đối phương dẫn trước.

Khác với lối chơi thực dụng trong quá khứ, Thụy Sĩ hiện tại kiểm soát bóng tốt hơn và đặc biệt nguy hiểm ở những pha chuyển trạng thái nhanh. Tuyến giữa của họ vận hành mượt mà dưới sự điều tiết của đội trưởng Granit Xhaka, trong khi hậu vệ Ricardo Rodríguez gánh vác trọng trách phong tỏa Lionel Messi.

Thụy Sĩ càng chơi càng hay ở World Cup 2026 (Ảnh: Reuters).

Lịch sử đối đầu đang nghiêng hẳn về phía Nam Mỹ khi Argentina thắng 5 và hòa 2 trong 7 lần đụng độ Thụy Sĩ trước đây. Tuy nhiên, tính kỷ luật thép và tinh thần không còn gì để mất sẽ là vũ khí tối tân để đại diện châu Âu mơ về một cơn địa chấn.

Trận đấu giữa Argentina vs Thụy Sĩ tại tứ kết World Cup 2026 diễn ra vào lúc 8h ngày 12/7. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.