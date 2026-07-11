Link xem trực tiếp Na Uy vs Anh tứ kết World Cup 2026 hôm nay trên VTV Go

Cập nhật link xem trực tiếp Anh vs Na Uy lúc 4h00 ngày 12/7 thuộc khuôn khổ vòng tứ kết World Cup 2026. Hướng dẫn xem trực tiếp World Cup 2026 hôm nay trên ứng dụng VTV Go, VTV3 chất lượng chuẩn, đường truyền tốc độ cao.

Link xem trực tiếp Anh vs Na Uy trên VTV Go, VTV3

Trận tứ kết rực lửa giữa đội tuyển Anh và Na Uy sẽ diễn ra vào lúc 4h00 rạng sáng ngày 12/7. Đài truyền hình Việt Nam (VTV) tường thuật trực tiếp trọn vẹn diễn biến trận đấu này để phục vụ người hâm mộ cả nước.

Na Uy bị đánh giá thấp hơn Anh, nhưng hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ.

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Nhận định Anh vs Na Uy tứ kết World Cup 2026

Na Uy đang viết nên trang sử mới khi lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết một giải đấu lớn. Thầy trò HLV Ståle Solbakken vừa gây chấn động mạnh bằng việc loại Brazil ở vòng 1/8. Sau 5 trận đã đấu, đại diện Bắc Âu giành 4 chiến thắng và chỉ để thua duy nhất tuyển Pháp.

Na Uy mang đến lối chơi cống hiến bậc nhất giải đấu năm nay khi ghi tới 12 bàn nhưng cũng để lọt lưới 9 lần. Trong lịch sử World Cup, chỉ Tây Đức (năm 1954) mới sở hữu thống kê ghi bàn và thủng lưới từ 10 bàn trở lên trước khi tiến vào bán kết.

Erling Haaland đương nhiên là tâm điểm lớn nhất của Na Uy. Cỗ máy ghi bàn này đã nổ súng ở 14 trận chính thức liên tiếp cho đội tuyển quốc gia với tổng cộng 27 pha lập công.

Trận đấu giữa Na Uy vs Anh tứ kết World Cup 2026 được trực tiếp trên VTV3, VTVgo.

Riêng tại giải đấu năm nay, Haaland sở hữu 7 bàn thắng chỉ sau 18 cú dứt điểm. Nếu tiếp tục xé lưới tuyển Anh, anh sẽ trở thành cầu thủ châu Âu đầu tiên kể từ huyền thoại Gerd Müller (1970) ghi bàn trong 5 trận đầu tiên tại một kỳ World Cup.

Phía bên kia chiến tuyến, tuyển Anh mang đến sức mạnh tấn công không hề kém cạnh. Đội trưởng Harry Kane bám đuổi gắt gao Haaland trong cuộc đua Chiếc giày Vàng với 6 bàn thắng. Đây là lần thứ hai Kane chạm mốc 6 bàn ở một kỳ World Cup, qua đó san bằng kỷ lục của Gary Lineker (1986). Ngoài ra, Jude Bellingham cũng đóng góp 4 bàn, vươn lên trở thành tiền vệ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Tam sư trong một kỳ World Cup.

Thống kê đối đầu đang ủng hộ đội bóng xứ sương mù. Tuyển Anh giành 7 chiến thắng, 3 trận hòa và chỉ để thua 2 trận trong 12 lần chạm trán Na Uy. Tam sư cũng duy trì thành tích giữ sạch lưới ở 4 lần đụng độ gần nhất. Dù vậy, tứ kết World Cup lại là rào cản đầy ám ảnh với tuyển Anh khi họ chỉ giành chiến thắng 3 trong tổng số 10 lần góp mặt ở vòng đấu này.

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