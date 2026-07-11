Link xem trực tiếp Argentina vs Thụy Sĩ tứ kết World Cup 2026 hôm nay trên VTV Go

Link xem trực tiếp Argentina vs Thụy Sĩ trên VTV Go, VTV3

Màn so tài nảy lửa tại vòng tứ kết giữa nhà đương kim vô địch Argentina và đội tuyển Thụy Sĩ sẽ diễn ra vào lúc 8h00 sáng ngày 12/7. Đài truyền hình Việt Nam (VTV) sẽ tường thuật trực tiếp trọn vẹn diễn biến trận đấu này để phục vụ người hâm mộ.

Trận Argentina vs Thụy Sĩ tứ kết World Cup 2026 được trực tiếp trên VTV3, VTV6, VTVgo.

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Nhận định Argentina vs Thụy Sĩ tứ kết World Cup 2026

Hành trình bảo vệ ngai vàng của Argentina đang diễn ra đầy chông gai. Thầy trò HLV Lionel Scaloni liên tục thử thách giới hạn chịu đựng của người hâm mộ bằng những trận cầu thót tim.

Tại vòng 1/8, Ai Cập bất ngờ dẫn trước họ hai bàn đến tận phút 80. Thế nhưng, Lionel Messi đã rực sáng đúng lúc, châm ngòi cho cuộc lội ngược dòng muộn nhất lịch sử World Cup để ấn định chiến thắng 3-2 ngay trong 90 phút thi đấu chính thức.

Ở tuổi 39, siêu sao mang áo số 10 tiếp tục gánh vác niềm hy vọng của cả dân tộc. Anh đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 8 pha lập công sau 5 trận, đồng thời thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi nổ súng ở 6 trận knock-out World Cup liên tiếp.

Messi đang có phong độ rất cao (Ảnh: Reuters).

Sự kết nối ăn ý giữa Lionel Messi, Lautaro Martínez và Julián Álvarez giúp hàng công Argentina duy trì hiệu suất đáng nể: ghi ít nhất 2 bàn mỗi trận trong 11 lần ra sân gần nhất. Dù vậy, hệ thống phòng ngự lại bộc lộ điểm yếu chí mạng khi để lọt lưới tới 5 lần chỉ sau 9 cú sút trúng đích từ đầu giải.

Phía bên kia chiến tuyến, Thụy Sĩ bước vào vòng 8 đội mạnh nhất với sự lỳ lợm đáng nể cùng chuỗi 11 trận liên tiếp không để đối phương vươn lên dẫn trước. Đoàn quân của HLV Murat Yakin từ bỏ lối đá phòng ngự thụ động để chuyển sang kiểm soát nhịp độ linh hoạt và tung đòn sát thủ bằng những pha chuyển trạng thái chớp nhoáng.

Tuyến giữa của đại diện châu Âu vận hành cực kỳ trơn tru dưới sự điều tiết của người đội trưởng bản lĩnh Granit Xhaka, trong khi hậu vệ Ricardo Rodríguez gánh vác nhiệm vụ nặng nề là phong tỏa tầm hoạt động của Lionel Messi.

Lịch sử đối đầu đang nghiêng hẳn về phía đại diện Nam Mỹ khi Argentina giành 5 chiến thắng và 2 trận hòa trong 7 lần đụng độ Thụy Sĩ trước đây. Tuy nhiên, tính kỷ luật thép, hàng phòng ngự kiên cường và tinh thần không còn gì để mất hoàn toàn có thể trở thành vũ khí để Thụy Sĩ tạo ra một cơn địa chấn.

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