FPT Play độc quyền phát sóng PPA Asia 500 tại TP. Hồ Chí Minh

Những trận đấu đỉnh cao của hệ thống PPA Tour Asia sẽ tiếp tục đến với khán giả Việt Nam từ ngày 6-9/8 tại TP. HCM, sau các chặng đấu tại Trung Quốc, Malaysia, Nhật Bản và Singapore...

Giải đấu này là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của mùa giải 2026 khi quy tụ nhiều tay vợt hàng đầu khu vực và quốc tế, đồng thời đánh dấu lần tiếp theo Việt Nam trở thành điểm đến của hệ thống pickleball chuyên nghiệp lớn nhất châu Á.

Với tổng giá trị giải thưởng 70.000 USD, các nhà vô địch nội dung đơn sẽ nhận 2.000 USD tiền thưởng, trong khi nội dung đôi có mức thưởng lên tới 5.500 USD, cùng 500 điểm xếp hạng PPA. Đây sẽ là lợi thế lớn trong cuộc đua thứ hạng của mùa giải.

Một trong những điểm mới đáng chú ý nhất của chặng đấu tại TP.HCM là địa điểm tổ chức. PPA Asia 500 - MB Ho Chi Minh Open 2026 sẽ diễn ra tại New Sports Club, thuộc City Park - The Global City, tổ hợp thể thao và giải trí hiện đại nằm trong khu đô thị rộng có diện tích 117 ha.

Không gian thi đấu được đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế với các sân ngoài trời có sức chứa hơn 300 khán giả, kết hợp cùng sân đấu TGC Arena trong nhà được trang bị hệ thống điều hòa và cơ sở vật chất hiện đại, bảo đảm điều kiện thi đấu tốt nhất cho vận động viên cũng như trải nghiệm theo dõi trực tiếp của người hâm mộ.

Sức hút của PPA Asia 500 - MB Ho Chi Minh Open 2026 đến từ sự góp mặt của nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới cùng các tay vợt xuất sắc của Việt Nam. Tâm điểm của nước chủ nhà là Lý Hoàng Nam, cựu số 1 quần vợt Việt Nam, vận động viên đang khẳng định tên tuổi ở đấu trường pickleball chuyên nghiệp. Anh sẽ đánh cặp với Collin Johns, cựu số 1 thế giới nội dung đôi nam, nổi tiếng với lối chơi ổn định, khả năng điều phối chiến thuật và vừa vô địch đôi nam tại PPA Asia 500 Singapore Open 2026. Đây sẽ là một trong những cặp đấu đáng chờ đợi nhất giải.

Bên cạnh đó, Trương Vinh Hiển, tay vợt hàng đầu của pickleball Việt Nam, tiếp tục được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn khi đánh cặp cùng Đỗ Minh Quân ở nội dung đôi nam và Sophia Huỳnh ở nội dung đôi nam, nữ.