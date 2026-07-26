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Trương Vinh Hiển lỗi hẹn với chức vô địch Singapore Open 2026

Chủ Nhật, 17:49, 26/07/2026
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VOV.VN - Trương Vinh Hiển lỗi hẹn với chức vô địch PPA Asia 500 - Leapmotor Singapore Open 2026 khi thất bại trong trận chung kết nội dung đôi nam.

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Chiều 26/7, Trương Vinh Hiển cùng Kenta Miyoshi bước vào trận chung kết gặp bộ đôi Len Yang – Collin Johns ở nội dung đôi nam giải pickleball Singapore Open 2026.

Sau khi để thua 4-11 ở set đầu tiên, Trương Vinh Hiển và Kenta Miyoshi đã đẩy căng thẳng trong trận chung kết lên cao khi thắng 11-4 ở set thứ 2, qua đó kéo cặp Len Yang – Collin Johns vào set 3 quyết định.

truong vinh hien loi hen voi chuc vo dich singapore open 2026 hinh anh 1
Tay vợt Trương Vinh Hiển. (Ảnh: PPA Asia)

Tiếc rằng, cặp Len Yang – Collin Johns mới là những người tỏ ra bản lĩnh hơn ở thời điểm quyết định khi thắng 11-5 ở set 3 và giành chức vô địch. Trương Vinh Hiển và Kenta Miyoshi đành chấp nhận về nhì ở nội dung đôi nam Singapore Open 2026.

Bên cạnh tấm HCB ở nội dung đôi nam, Trương Vinh Hiển còn giành HCĐ ở nội dung đơn nam. Tay vợt Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 (11-2, 11-2) trước Marco Leung ở trận tranh hạng ba nội dung đơn nam Singapore Open 2026.

Với 2 tấm huy chương của Trương Vinh Hiển tại Singapore Open, pickleball Việt Nam tiếp tục duy trì thành tích có huy chương ở tất cả các chặng PPA Tour Asia mùa giải 2026. Ở chặng đấu kế tiếp, PPA Tour Asia sẽ trở lại Việt Nam với giải Ho Chi Minh City Open diễn ra từ ngày 6-9/8.

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Hoàng Long/VOV.VN
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