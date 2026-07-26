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Pickleball Việt Nam đón thêm huy chương PPA Tour Asia

Chủ Nhật, 06:00, 26/07/2026
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VOV.VN - Pickleball Việt Nam chắc chắn đón thêm huy chương PPA Tour Asia và duy trì thành tích có huy chương ở tất cả các chặng đấu mùa giài 2026 khi Trương Vinh Hiển góp mặt ở chung kết nội dung đôi nam giải Singapore Open.

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Hôm nay 26/7, Trương Vinh Hiển cùng Kenta Miyoshi sẽ gặp cặp Len Yang – Collin Johns ở chung kết nội dung đôi nam giải Singapore Open 2026. Như vậy, Trương Vinh Hiển chắc chắn sẽ bổ sung vào bảng thành tích thêm 1 tấm huy chương PPA Tour Asia.

Với việc Trương Vinh Hiển chắc chắn có huy chương ở nội dung đôi nam, pickleball Việt Nam cũng duy trì thành tích có huy chương ở tất cả các chặng PPA Tour Asia mùa giải 2026. 

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Tay vợt Trương Vinh Hiển. (Ảnh: PPA Asia)

Tính từ đầu mùa giải PPA Tour Asia 2026, Lý Hoàng Nam đã vô địch nội dung đơn nam chặng Hanoi Cup. Trương Vinh Hiển vô địch và Nguyễn Hùng Anh giành hạng ba ở nội dung đơn nam chặng Kuala Lumpur Open. Hồ Thị Trúc Tâm lập cú đúp á quân đơn nữ và đôi nữ chặng Macao Open. Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân vô địch đôi nam chặng Beijing Open. Sophia Huỳnh Trần giành hạng ba nội dung đôi nữ chặng Tokyo Open.

Bên cạnh trận chung kết nội dung đôi nam, Trương Vinh Hiển sẽ tranh hạng ba nội dung đơn nam giải Singapore Open 2026 khi gặp Marco Leung.

Việc duy trì mạch gặt hái huy chương ở mùa giải 2026 là cú hích tinh thần cho pickleball Việt Nam, trước khi chặng đấu của PPA Asia Tour trở lại với mảnh đất hình chữ S với giải Ho Chi Minh City Open diễn ra từ ngày 6-9/8.

Hoàng Long/VOV.VN
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