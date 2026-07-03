Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 3/7, những trận đấu tiếp theo của giải Futsal HDBank VĐQG 2026 sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng (TP.HCM). Vào lúc 14h, Luxury Hạ Long sẽ đối đầu Hà Nội trong khi trận đấu diễn ra lúc 18h là màn so tài tâm điểm giữa Thái Sơn Nam và Thái Sơn Bắc.

Cuộc đua vô địch tại giải Futsal HDBank VĐQG 2026 đang diễn ra rất quyết liệt khi khoảng cách giữa ba đội dẫn đầu là rất sít sao. Chỉ một kết quả không thuận lợi ở các vòng đấu tiếp theo cũng có thể làm thay đổi cục diện nhóm dẫn đầu.

Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 do VOV phối hợp với VFF và HDBank tổ chức. Năm nay là mùa giải thứ 10 liên tiếp VOV phối hợp với VFF và HDBank tổ chức các giải Futsal Quốc gia.

Sự phối hợp hiệu quả của VOV trong công tác tổ chức, truyền thông và quảng bá đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh giải đấu tới đông đảo người hâm mộ trên cả nước, qua đó nâng cao vị thế và sức hút của Futsal Việt Nam thời gian qua.

Trong khi đó, vòng loại giải U21 Quốc gia 2026 hôm nay sẽ tiếp tục với 8 trận đấu ở cả 4 bảng A,B,C,D. Sau những trận đấu này, có thể sẽ lộ diện những đội đầu tiên giành quyền dự VCK.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 3/7, giải bóng đá thiếu niên (U13) toàn quốc 2026 sẽ chính thức khai mạc tại Hải Phòng. 8 trận đấu của lượt trận đầu tiên vòng bảng sẽ lần lượt diễn ra từ 8h sáng đến 19h ngày hôm nay.