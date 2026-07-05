Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 5/7: ĐT Việt Nam ra sân

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 5/7, ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ là Siheung FC, đội bóng đang tranh tài tại K League 3.

Ảnh: VFF.

Đây là giai đoạn quan trọng để ban huấn luyện ĐT Việt Nam tiếp tục rà soát lực lượng, đánh giá phong độ các cầu thủ và hoàn thiện các phương án chiến thuật trước khi tranh tài ở AFF ASEAN Cup 2026.

Hôm nay, giải bóng đá nữ VĐQG 2026 bước vào những trận đấu hấp dẫn tiếp theo của vòng 4. Vào lúc 16h, Hà Nội I sẽ có màn so tài với Hà Nam trên sân Hà Đông trong khi Than KS Việt Nam sẽ đón tiếp TP.HCM I trên sân Cửa Ông lúc 17h. Đội bóng được nghỉ vòng đấu này là TP.HCM II. Những trận đấu nói trên được đánh giá rất quan trọng và sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua vô địch của mùa giải năm nay.

Trong khi đó, vòng loại U21 Quốc gia 2026 sẽ chính thức kết thúc với 8 trận đấu ở các bảng A,B,C,D. Sau loạt trận này, danh sách 12 đội bóng tham dự VCK của giải sẽ được xác định.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 5/7, VCK giải thiếu niên (U13) toàn quốc 2026 sẽ bước vào lượt trận thứ hai của vòng bảng tại Hải Phòng. 8 trận đấu sẽ lần lượt diễn ra từ 8h sáng đến 19h ngày hôm nay.