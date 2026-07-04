Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 4/7, vòng 10 giải Futsal HDBank VĐQG 2026 tiếp tục diễn ra tại tại nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng (TP.HCM). Vào lúc 14h, Sài Gòn Titans đối đầu Trẻ TP.HCM. Vào khung 18h sẽ là màn so tài giữa Sahako và Tân Hiệp Hưng.

Cuộc đua vô địch tại giải Futsal HDBank VĐQG 2026 đang diễn ra rất quyết liệt khi khoảng cách giữa ba đội dẫn đầu là rất sít sao. Chỉ một kết quả không thuận lợi ở các vòng đấu tiếp theo cũng có thể làm thay đổi cục diện nhóm dẫn đầu.

Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 do VOV phối hợp với VFF và HDBank tổ chức. Năm nay là mùa giải thứ 10 liên tiếp VOV phối hợp với VFF và HDBank tổ chức các giải Futsal Quốc gia.

Sự phối hợp hiệu quả của VOV trong công tác tổ chức, truyền thông và quảng bá đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh giải đấu tới đông đảo người hâm mộ trên cả nước, qua đó nâng cao vị thế và sức hút của Futsal Việt Nam thời gian qua.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 4/7, giải bóng đá nữ VĐQG 2026 bước vào vòng 4. Trận đấu sớm nhất vòng sẽ diễn ra trên sân Hà Đông giữa Hà Nội II và Thái Nguyên T&T.

Trong khi đó, những trận đấu tiếp theo của vòng loại giải U17 Quốc gia 2026 sẽ diễn ra với 13 trận đấu ở các bảng từ A đến E trải dài trên khắp cả nước. Đấy là những trận đấu ở lượt trận thứ 8, có sự ảnh hưởng quan trọng đến những tấm vé vào chơi ở VCK của giải.