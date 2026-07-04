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Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 4/7: Thái Nguyên vươn lên nhì bảng

Thứ Bảy, 19:08, 04/07/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 4/7 nhận được sự chú ý khi Thái Nguyên vượt qua Hà Nội II.

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 4/7 được người hâm mộ quan tâm khi Thái Nguyên có chuyến làm khách trên sân của Hà Nội II. Trên sân Hà Đông, Thái Nguyên sớm chủ động kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương.

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Thái Nguyên giành chiến thắng trước Hà Nội II (Ảnh: VFF)

Tuy nhiên, trước lối chơi đầy nỗ lực của Hà Nội II, đội khách phải chờ đến phút 32 mới có bàn mở tỷ số. Từ quả phạt góc của Thu Thìn, thủ môn Hoài Thương xử lý không dứt khoát, tạo điều kiện để Thu Trang băng vào dứt điểm cận thành đưa Thái Nguyên vượt lên.

Sang hiệp hai, Thái Nguyên tiếp tục làm chủ cuộc chơi nhưng gặp không ít khó khăn trong khâu dứt điểm khi cơn mưa khiến mặt sân trơn và bóng ướt. Phải đến phút 85, đội khách mới nhân đôi cách biệt. Từ quả tạt của Thu Thìn, Dương Thị Vân bật cao đánh đầu chính xác, ấn định chiến thắng 2-0.

Ba điểm giành được giúp Thái Nguyên có 7 điểm sau 3 trận, tạm vươn lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng. Trong khi đó, Hà Nội II tiếp tục đứng thứ sáu với 1 điểm.

PV/VOV.VN
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