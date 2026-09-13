English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đối thủ của ĐT nữ Việt Nam tại ASIAD 2026: Nhật Bản dùng đội B, bất ngờ Thái Lan

Chủ Nhật, 15:00, 13/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Những thông tin cơ bản về các đối thủ của ĐT bóng đá nữ Việt Nam tại ASIAD 2026 (kỳ ASIAD lần thứ 20): ĐT nữ Nhật Bản dùng đội hình B trong khi ĐT nữ Thái Lan có sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ sẽ là đối trọng chính của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

Môn bóng đá nữ của ASIAD 2026 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 14/9/2026. ĐT nữ Việt Nam ở bảng E cùng các đội Đài Bắc Trung Hoa, Nhật Bản và Thái Lan. Các đội sẽ đấu vòng tròn một lượt, chọn ra hai đội nhất nhì vào tứ kết. Đội xếp thứ ba sẽ phải so sánh kết quả với các đội thứ ba ở các bảng khác để xác định xem có giành vé vào tứ kết hay không.

Doi thu cua Dt nu viet nam tai asiad 2026 nhat ban dung doi b, bat ngo thai lan hinh anh 1
ĐT Nhật Bản sẽ dùng đội hình B ở ASIAD năm nay. (Ảnh: AFC). 

Tại giải năm nay, ĐT nữ Việt Nam tiếp tục trẻ hóa lực lượng và được dẫn dắt bởi  HLV Hoàng Văn Phúc. Do đó, sẽ không dễ để ĐT nữ Việt Nam có thể hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng.

Các đối thủ của ĐT nữ Việt Nam chuẩn bị ra sao?

ĐT nữ Nhật Bản mang đến giải đội hình B do môn bóng đá nữ ASIAD 2026 không trùng với FIFA Days của bóng đá nữ nên các CLB hàng đầu châu Âu không nhả người.

Hầu hết các gương mặt của ĐT nữ Nhật Bản tại giải năm nay đều chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế và ở độ tuổi tương đối trẻ (sình sau năm 2000).

Tuy nhiên, sức mạnh của ĐT nữ Nhật Bản vẫn là điều không phải bàn cãi. Cách đây 3 năm, cũng đội hình B của Nhật Bản đã đánh bại ĐT nữ Việt Nam 7-0 ở kỳ ASIAD lần thứ 19.

Trong khi đó, ĐT nữ Thái Lan có sự kết hợp giữa những nhân tố trẻ và dày dặn kinh nghiệm, được dẫn dắt bởi HLV nổi tiếng là huyền thoại bóng đá nước này - Natipong Sritong-In.

Gương mặt kỳ cựu Pitsamai Sornsai (39 tuổi) cũng bất ngờ có tên để là người dìu dắt các đàn em sau khi ĐT nữ Thái Lan thất bại ở vòng loại Asian Cup 2026 với toàn những gương mặt trẻ.

Doi thu cua Dt nu viet nam tai asiad 2026 nhat ban dung doi b, bat ngo thai lan hinh anh 2
ĐT nữ Thái Lan chuẩn bị cho ASIAD 2026. (Ảnh: FAT). 

Trong đội hình của ĐT nữ Thái Lan có nhiều nhân tố mới 19, 20 tuổi, cùng với đó là một số cầu thủ có gốc nước ngoài mà nổi bật nhất là tiền đạo gốc New Zealand - Natalie Ngosuwan.

Đáng chú ý, một số cầu thủ gốc nước ngoài của ĐT nữ Thái Lan không có mặt tại giải năm nay cũng bởi môn bóng đá nữ ASIAD 2026 không trùng với FIFA Days của bóng đá nữ nên các CLB không nhả người.

Với đội Đài Bắc Trung Hoa, đội bóng này không có nhiều thay đổi so với Asian Cup nữ 2026, giải đấu họ đã thắng ĐT nữ Việt Nam 1-0. Vẫn là những cái tên như Saki Matsunaga (cầu thủ nhập tịch Nhật Bản), Chang Chi-lan, Su Sin-yun hay Su Yu-hsuan.

Doi thu cua Dt nu viet nam tai asiad 2026 nhat ban dung doi b, bat ngo thai lan hinh anh 3
Đội bóng đá nữ Đài Bắc Trung Hoa mang đến ASIAD năm nay lực lượng quen thuộc. (Ảnh: AFC). 

Tuy nhiên, với mục tiêu giành được vé dự World Cup nữ 2027 thông qua loạt trận play-off, đội Đài Bắc Trung Hoa đã bổ nhiệm nhà cầm quân người Bỉ - Patrick De Wilde làm HLV trưởng nên chắc chắn đội bóng này sẽ gây ra không ít khó khăn cho ĐT nữ Việt Nam.

Trần Tiến/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

U23 Việt Nam đã tới Nhật Bản sẵn sàng cho trận ra quân tại ASIAD 2026
U23 Việt Nam đã tới Nhật Bản sẵn sàng cho trận ra quân tại ASIAD 2026

VOV.VN - Sáng nay 13/9, U23 Việt Nam đã có mặt tại Nagoya (Nhật Bản) và ổn định nơi lưu trú, chuẩn bị cho trận ra quân tại ASIAD 2026.

U23 Việt Nam đã tới Nhật Bản sẵn sàng cho trận ra quân tại ASIAD 2026

U23 Việt Nam đã tới Nhật Bản sẵn sàng cho trận ra quân tại ASIAD 2026

VOV.VN - Sáng nay 13/9, U23 Việt Nam đã có mặt tại Nagoya (Nhật Bản) và ổn định nơi lưu trú, chuẩn bị cho trận ra quân tại ASIAD 2026.

ĐT bóng đá nữ Việt Nam sẵn sàng so tài đội Đài Bắc Trung Hoa ở ASIAD 20
ĐT bóng đá nữ Việt Nam sẵn sàng so tài đội Đài Bắc Trung Hoa ở ASIAD 20

VOV.VN - ĐT bóng đá nữ Việt Nam đã sẵn sàng cho trận ra quân ASIAD 20 gặp đội nữ Đài Bắc Trung Hoa.

ĐT bóng đá nữ Việt Nam sẵn sàng so tài đội Đài Bắc Trung Hoa ở ASIAD 20

ĐT bóng đá nữ Việt Nam sẵn sàng so tài đội Đài Bắc Trung Hoa ở ASIAD 20

VOV.VN - ĐT bóng đá nữ Việt Nam đã sẵn sàng cho trận ra quân ASIAD 20 gặp đội nữ Đài Bắc Trung Hoa.

Lịch thi đấu bóng chuyền nữ Việt Nam tại ASIAD 2026
Lịch thi đấu bóng chuyền nữ Việt Nam tại ASIAD 2026

VOV.VN - Lịch thi đấu bóng chuyền nữ Việt Nam tại ASIAD 2026, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng D cùng Hàn Quốc, Hongkong (Trung Quốc) và Qatar, với mục tiêu giành quyền vào tứ kết.

Lịch thi đấu bóng chuyền nữ Việt Nam tại ASIAD 2026

Lịch thi đấu bóng chuyền nữ Việt Nam tại ASIAD 2026

VOV.VN - Lịch thi đấu bóng chuyền nữ Việt Nam tại ASIAD 2026, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng D cùng Hàn Quốc, Hongkong (Trung Quốc) và Qatar, với mục tiêu giành quyền vào tứ kết.

ĐT nữ Việt Nam đến Nhật Bản sẵn sàng cho hành trình ASIAD 2026
ĐT nữ Việt Nam đến Nhật Bản sẵn sàng cho hành trình ASIAD 2026

VOV.VN - Hôm nay (11/9), ĐT nữ Việt Nam đã di chuyển tới Nhật Bản để chính thức bước vào hành trình tranh tài tại ASIAD 2026.

ĐT nữ Việt Nam đến Nhật Bản sẵn sàng cho hành trình ASIAD 2026

ĐT nữ Việt Nam đến Nhật Bản sẵn sàng cho hành trình ASIAD 2026

VOV.VN - Hôm nay (11/9), ĐT nữ Việt Nam đã di chuyển tới Nhật Bản để chính thức bước vào hành trình tranh tài tại ASIAD 2026.

U23 Việt Nam được bổ sung lực lượng trước thềm ASIAD 2026
U23 Việt Nam được bổ sung lực lượng trước thềm ASIAD 2026

VOV.VN - U23 Việt Nam vừa được bổ sung thêm một cầu thủ để sẵn sàng tranh tài tại ASIAD 2026.

U23 Việt Nam được bổ sung lực lượng trước thềm ASIAD 2026

U23 Việt Nam được bổ sung lực lượng trước thềm ASIAD 2026

VOV.VN - U23 Việt Nam vừa được bổ sung thêm một cầu thủ để sẵn sàng tranh tài tại ASIAD 2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế