Đối thủ của ĐT nữ Việt Nam tại ASIAD 2026: Nhật Bản dùng đội B, bất ngờ Thái Lan

Môn bóng đá nữ của ASIAD 2026 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 14/9/2026. ĐT nữ Việt Nam ở bảng E cùng các đội Đài Bắc Trung Hoa, Nhật Bản và Thái Lan. Các đội sẽ đấu vòng tròn một lượt, chọn ra hai đội nhất nhì vào tứ kết. Đội xếp thứ ba sẽ phải so sánh kết quả với các đội thứ ba ở các bảng khác để xác định xem có giành vé vào tứ kết hay không.

ĐT Nhật Bản sẽ dùng đội hình B ở ASIAD năm nay. (Ảnh: AFC).

Tại giải năm nay, ĐT nữ Việt Nam tiếp tục trẻ hóa lực lượng và được dẫn dắt bởi HLV Hoàng Văn Phúc. Do đó, sẽ không dễ để ĐT nữ Việt Nam có thể hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng.

Các đối thủ của ĐT nữ Việt Nam chuẩn bị ra sao?

ĐT nữ Nhật Bản mang đến giải đội hình B do môn bóng đá nữ ASIAD 2026 không trùng với FIFA Days của bóng đá nữ nên các CLB hàng đầu châu Âu không nhả người.

Hầu hết các gương mặt của ĐT nữ Nhật Bản tại giải năm nay đều chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế và ở độ tuổi tương đối trẻ (sình sau năm 2000).

Tuy nhiên, sức mạnh của ĐT nữ Nhật Bản vẫn là điều không phải bàn cãi. Cách đây 3 năm, cũng đội hình B của Nhật Bản đã đánh bại ĐT nữ Việt Nam 7-0 ở kỳ ASIAD lần thứ 19.

Trong khi đó, ĐT nữ Thái Lan có sự kết hợp giữa những nhân tố trẻ và dày dặn kinh nghiệm, được dẫn dắt bởi HLV nổi tiếng là huyền thoại bóng đá nước này - Natipong Sritong-In.

Gương mặt kỳ cựu Pitsamai Sornsai (39 tuổi) cũng bất ngờ có tên để là người dìu dắt các đàn em sau khi ĐT nữ Thái Lan thất bại ở vòng loại Asian Cup 2026 với toàn những gương mặt trẻ.

ĐT nữ Thái Lan chuẩn bị cho ASIAD 2026. (Ảnh: FAT).

Trong đội hình của ĐT nữ Thái Lan có nhiều nhân tố mới 19, 20 tuổi, cùng với đó là một số cầu thủ có gốc nước ngoài mà nổi bật nhất là tiền đạo gốc New Zealand - Natalie Ngosuwan.

Đáng chú ý, một số cầu thủ gốc nước ngoài của ĐT nữ Thái Lan không có mặt tại giải năm nay cũng bởi môn bóng đá nữ ASIAD 2026 không trùng với FIFA Days của bóng đá nữ nên các CLB không nhả người.

Với đội Đài Bắc Trung Hoa, đội bóng này không có nhiều thay đổi so với Asian Cup nữ 2026, giải đấu họ đã thắng ĐT nữ Việt Nam 1-0. Vẫn là những cái tên như Saki Matsunaga (cầu thủ nhập tịch Nhật Bản), Chang Chi-lan, Su Sin-yun hay Su Yu-hsuan.

Đội bóng đá nữ Đài Bắc Trung Hoa mang đến ASIAD năm nay lực lượng quen thuộc. (Ảnh: AFC).

Tuy nhiên, với mục tiêu giành được vé dự World Cup nữ 2027 thông qua loạt trận play-off, đội Đài Bắc Trung Hoa đã bổ nhiệm nhà cầm quân người Bỉ - Patrick De Wilde làm HLV trưởng nên chắc chắn đội bóng này sẽ gây ra không ít khó khăn cho ĐT nữ Việt Nam.