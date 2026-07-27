Giải U16 nữ Quốc gia 2026: Chủ nhà Sơn La gây ấn tượng mạnh

Chiều 27/7, giải U16 nữ Quốc gia 2026 diễn ra trận đấu tiếp theo ở giải U16 nữ Quốc gia 2026. Chủ nhà Sơn La đối đầu TP.HCM trong trận đấu ở lượt thứ ba.

Ảnh: VFF.

Vè lý thuyết, Sơn La là đội bị đánh giá thấp hơn nhưng thực tế đã diễn ra hoàn toàn ngược lại. Các cô gái trẻ Sơn La đã hoàn toàn áp đảo trong phần lớn thời gian và giành được thắng lợi cách biệt.

Sau bàn mở tỷ số ở cuối hiệp 1 của Cà Thị Thủy, các cầu thủ Sơn La tiếp tục duy trì sức ép lớn trong hiệp 2 và ghi được 3 bàn thắng do công của Nguyễn Thị Thủy (cú đúp) và Thu Hằng để hoàn tất chiến thắng đậm 4-0.

Với trận thắng này, Sơn La đã có 4 điểm, sánh ngang 2 đội dẫn đầu là Hà Nam và Hà Nội. Đội chủ nhà hoàn toàn có thể cạnh tranh vị trí ở tốp đầu của giải.

Giải bóng đá U16 nữ Quốc gia 2026 quy tụ bốn đội bóng gồm Hà Nội, TP.HCM, Hà Nam và chủ nhà Sơn La. Đây là sân chơi thường niên có ý nghĩa quan trọng trong hệ thống các giải trẻ quốc gia, góp phần đánh giá chất lượng công tác đào tạo trẻ, đồng thời tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ thi đấu, tích lũy kinh nghiệm và hướng tới bổ sung lực lượng cho các đội tuyển trẻ cũng như ĐTQG nữ Việt Nam trong tương lai.