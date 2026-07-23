Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 23/7: U16 nữ Hà Nam giành chiến thắng kịch tính

Chiều 23/7, U16 nữ Hà Nam đã lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Sơn La ở lượt trận thứ hai Giải nữ Vô địch U16 Quốc gia 2026 trên sân vận động 3/2 (Sơn La).

Ảnh: VFF

Được thi đấu trên sân nhà và nhận sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả địa phương, Sơn La nhập cuộc đầy quyết tâm với lối chơi phòng ngự chặt chẽ, khiến Phong Phú Hà Nam gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai các pha tấn công.

Dù kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra sức ép liên tục, Phong Phú Hà Nam vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đội chủ nhà trong 45 phút đầu tiên. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Ảnh: VFF

Ngay đầu hiệp 2, Sơn La bất ngờ có bàn mở tỷ số. Phút 50, Nguyễn Thị Thủy có pha đi bóng vượt qua ba cầu thủ đối phương trước khi chọc khe thuận lợi để Nguyễn Lê Khánh Đan băng xuống dứt điểm chính xác, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 1-0.

Ảnh: VFF

Bị dẫn bàn, Phong Phú Hà Nam đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Sức ép liên tục của đội bóng do HLV Trần Lệ Thủy dẫn dắt cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 75. Từ tình huống đá phạt của Bùi Thị Ngọc Lan, thủ môn Sơn La xử lý không dứt khoát, tạo điều kiện để Lê Thị Bảo Trâm băng vào đá bồi, quân bình tỷ số 1-1.

Ảnh: VFF

Những phút cuối trận chứng kiến nỗ lực không ngừng của Phong Phú Hà Nam. Phút 85, Lê Thị Bảo Trâm tiếp tục tỏa sáng với cú sút xa từ ngoài vòng cấm khi thủ môn Sơn La đã rời xa khung thành, ấn định chiến thắng 2-1 cho Phong Phú Hà Nam.

Ảnh: VFF

Với chiến thắng này, Phong Phú Hà Nam có thêm 3 điểm quan trọng sau hai lượt trận, trong khi Sơn La dù thi đấu đầy nỗ lực vẫn chưa thể có được niềm vui chiến thắng trên sân nhà.