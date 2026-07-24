English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 24/7: U16 nữ Hà Nội thắng thuyết phục

Thứ Sáu, 19:40, 24/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 24/7, Hà Nội đã có được chiến thắng rất quan trọng trước TP.Hồ Chí Minh ở lượt trận thứ 2 Giải bóng đá nữ U16 VĐQG 2026.

ket qua bong da viet nam hom nay 24 7 u16 nu ha noi thang thuyet phuc hinh anh 1
U16 nữ Hà Nội giành chiến thắng thuyết phục trước U16 nữ TP.HCM. (Ảnh: VFF)

Không thể có được 3 điểm trọn vẹn trong ngày ra quân, Hà Nội đặt quyết tâm giành chiến thắng trong màn đối đầu với TP.Hồ Chí Minh. Đội bóng Thủ đô tạo ra áp lực rất lớn lên phần sân đối phương ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay ở phút thứ 6, Phạm Thị Thu Phương sớm có bàn thắng mở tỉ số trận đấu cho Hà Nội.

Bàn thắng này giúp cho thầy trò huấn luyện viên Đặng Quốc Tuấn cởi bỏ được áp lực tâm lý. Thi đấu với sự tự tin, họ nhanh chóng nới rộng cách biệt. Phút 16, vẫn là Thu Phương với cú dứt điểm hiểm hóc nâng tỉ số lên 2-0 cho Hà Nội.

Đến thời điểm này, TP.Hồ Chí Minh như bừng tỉnh nhưng nỗ lực tấn công của họ không mang lại nhiều hiệu quả. Hàng thủ Hà Nội được thiết lập vững chắc và chơi tập trung. 45 phút đầu tiên trôi đi với lợi thế lớn dành cho đội bóng được đánh giá cao hơn.

Bước sang hiệp 2, Hà Nội vẫn duy trì sức ép đáng kể và họ tiếp tục ghi thêm bàn thắng. Hà Vi điền tên mình lên bảng tỉ số qua đó ấn định chiến thắng 3-0 cho Hà Nội.

Hoàng Long/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 23/7: U16 nữ Hà Nam giành chiến thắng kịch tính
Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 23/7: U16 nữ Hà Nam giành chiến thắng kịch tính

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 23/7: U16 nữ Phong Phú Hà Nam lội ngược dòng giành chiến thắng kịch tính 2-1 trước chủ nhà Sơn La ở lượt trận thứ hai Giải nữ Vô địch U16 Quốc gia 2026.

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 23/7: U16 nữ Hà Nam giành chiến thắng kịch tính

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 23/7: U16 nữ Hà Nam giành chiến thắng kịch tính

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 23/7: U16 nữ Phong Phú Hà Nam lội ngược dòng giành chiến thắng kịch tính 2-1 trước chủ nhà Sơn La ở lượt trận thứ hai Giải nữ Vô địch U16 Quốc gia 2026.

Kết quả bốc thăm bóng chuyền ASIAD 2026: ĐT nữ Việt Nam gặp lại Hàn Quốc
Kết quả bốc thăm bóng chuyền ASIAD 2026: ĐT nữ Việt Nam gặp lại Hàn Quốc

VOV.VN - Kết quả bốc thăm môn bóng chuyền trong nhà ASIAD 2026: ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng D cùng các đối thủ Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc) và Qatar.

Kết quả bốc thăm bóng chuyền ASIAD 2026: ĐT nữ Việt Nam gặp lại Hàn Quốc

Kết quả bốc thăm bóng chuyền ASIAD 2026: ĐT nữ Việt Nam gặp lại Hàn Quốc

VOV.VN - Kết quả bốc thăm môn bóng chuyền trong nhà ASIAD 2026: ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng D cùng các đối thủ Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc) và Qatar.

Kết quả bốc thăm bóng đá ASIAD 2026: U23 Việt Nam dễ thở, ĐT nữ Việt Nam gặp khó
Kết quả bốc thăm bóng đá ASIAD 2026: U23 Việt Nam dễ thở, ĐT nữ Việt Nam gặp khó

VOV.VN - Kết quả bốc thăm môn bóng đá ASIAD 2026: U23 Việt Nam nằm ở bảng đấu được đánh giá dễ thở, trong khi ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng đấu căng như dây đàn.

Kết quả bốc thăm bóng đá ASIAD 2026: U23 Việt Nam dễ thở, ĐT nữ Việt Nam gặp khó

Kết quả bốc thăm bóng đá ASIAD 2026: U23 Việt Nam dễ thở, ĐT nữ Việt Nam gặp khó

VOV.VN - Kết quả bốc thăm môn bóng đá ASIAD 2026: U23 Việt Nam nằm ở bảng đấu được đánh giá dễ thở, trong khi ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng đấu căng như dây đàn.

Xác định 2 đội đầu tiên vào bán kết U17 Quốc gia 2026
Xác định 2 đội đầu tiên vào bán kết U17 Quốc gia 2026

VOV.VN - Chiều 24/7, hai trận tứ kết đầu tiên của VCK U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026 đã diễn ra hấp dẫn và kịch tính, qua đó xác định 2 đội bóng đầu tiên góp mặt tại vòng bán kết là SHB Đà Nẵng và Huế.

Xác định 2 đội đầu tiên vào bán kết U17 Quốc gia 2026

Xác định 2 đội đầu tiên vào bán kết U17 Quốc gia 2026

VOV.VN - Chiều 24/7, hai trận tứ kết đầu tiên của VCK U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026 đã diễn ra hấp dẫn và kịch tính, qua đó xác định 2 đội bóng đầu tiên góp mặt tại vòng bán kết là SHB Đà Nẵng và Huế.

Trực tiếp Timor Leste 0-0 Việt Nam: Xuân Son, Hoàng Hên đá chính
Trực tiếp Timor Leste 0-0 Việt Nam: Xuân Son, Hoàng Hên đá chính

VOV.VN - Trực tiếp Timor Leste vs Việt Nam diễn ra vào 20h30 ngày 24/7 trong khuôn khổ vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Trực tiếp Timor Leste 0-0 Việt Nam: Xuân Son, Hoàng Hên đá chính

Trực tiếp Timor Leste 0-0 Việt Nam: Xuân Son, Hoàng Hên đá chính

VOV.VN - Trực tiếp Timor Leste vs Việt Nam diễn ra vào 20h30 ngày 24/7 trong khuôn khổ vòng bảng ASEAN Cup 2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế