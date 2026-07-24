Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 24/7: U16 nữ Hà Nội thắng thuyết phục

U16 nữ Hà Nội giành chiến thắng thuyết phục trước U16 nữ TP.HCM. (Ảnh: VFF)

Không thể có được 3 điểm trọn vẹn trong ngày ra quân, Hà Nội đặt quyết tâm giành chiến thắng trong màn đối đầu với TP.Hồ Chí Minh. Đội bóng Thủ đô tạo ra áp lực rất lớn lên phần sân đối phương ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay ở phút thứ 6, Phạm Thị Thu Phương sớm có bàn thắng mở tỉ số trận đấu cho Hà Nội.

Bàn thắng này giúp cho thầy trò huấn luyện viên Đặng Quốc Tuấn cởi bỏ được áp lực tâm lý. Thi đấu với sự tự tin, họ nhanh chóng nới rộng cách biệt. Phút 16, vẫn là Thu Phương với cú dứt điểm hiểm hóc nâng tỉ số lên 2-0 cho Hà Nội.

Đến thời điểm này, TP.Hồ Chí Minh như bừng tỉnh nhưng nỗ lực tấn công của họ không mang lại nhiều hiệu quả. Hàng thủ Hà Nội được thiết lập vững chắc và chơi tập trung. 45 phút đầu tiên trôi đi với lợi thế lớn dành cho đội bóng được đánh giá cao hơn.

Bước sang hiệp 2, Hà Nội vẫn duy trì sức ép đáng kể và họ tiếp tục ghi thêm bàn thắng. Hà Vi điền tên mình lên bảng tỉ số qua đó ấn định chiến thắng 3-0 cho Hà Nội.