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Hà Nội và Thể Công Viettel giành vé vào bán kết giải U21 Quốc gia 2026

Thứ Hai, 21:31, 20/07/2026
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VOV.VN - Chiều 20/7, hai trận tứ kết đầu tiên của giải U21 Quốc gia 2026 đã diễn ra hấp dẫn, qua đó xác định hai đội bóng đầu tiên góp mặt tại vòng bán kết là Hà Nội và Thể Công Viettel.

Ở trận tứ kết giải U21 Quốc gia 2026 giữa Hà Nội và CAHN, đội bóng Thủ đô là những người nhập cuộc chủ động hơn khi kiểm soát bóng và liên tục tạo sức ép về phía khung thành đối phương. Trong khi đó, CAHN lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ, chờ đợi cơ hội phản công.

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Trận đấu giữa Hà Nội vs CAHN diễn ra đầy kịch tính. Ảnh: VFF

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Hà Nội đã khai thông thế bế tắc ở phút 35 khi Hồng Phong thực hiện thành công quả phạt đền, đưa đội nhà vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, ngay trước khi hiệp một khép lại, Khải Bình tận dụng tốt một tình huống tấn công để ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho CAHN.

Bước sang hiệp hai, Hà Nội tiếp tục là đội nắm thế trận nhưng bất ngờ một lần nữa xảy ra ở phút 60 khi Khải Bình hoàn tất cú đúp, đưa CAHN vượt lên dẫn 2-1 sau pha phản công sắc bén. Không bỏ cuộc, Hà Nội gia tăng sức ép và đến phút 70, Xuân Toàn lập công, cân bằng tỷ số 2-2.

Hai đội không thể phân định thắng thua trong thời gian thi đấu chính thức và buộc phải bước vào loạt sút luân lưu. Tại đây, Hà Nội bản lĩnh hơn khi giành chiến thắng 4-2, qua đó ghi tên mình vào bán kết.

Ở trận tứ kết còn lại, Thể Công Viettel và PVF-CAND tạo nên thế trận giằng co khi cả hai đều rất hiểu lối chơi của nhau. Sau hơn 20 phút đầu thi đấu thận trọng, bước ngoặt đến ở phút 24 khi Hoàng Khanh dứt điểm chính xác, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, đưa Thể Công Viettel vươn lên dẫn trước.

Khoảng thời gian còn lại, PVF-CAND nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Thể Công Viettel. Đội bóng áo lính bảo toàn lợi thế 1-0 đến hết trận, qua đó giành quyền vào bán kết. Trong khi đó, nhà đương kim vô địch PVF-CAND chính thức dừng bước tại giải.

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PV/VOV.VN
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