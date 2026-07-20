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Kết quả bóng đá nữ Việt Nam hôm nay 20/7: Hà Nam và TP HCM chia điểm

Thứ Hai, 20:18, 20/07/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng đá nữ Việt Nam hôm nay 20/7 nhận được sự chú ý với trận đấu còn lại của lượt mở màn giải U16 nữ Quốc gia 2026.

Kết quả bóng đá nữ Việt Nam hôm nay 20/7 được người hâm mộ quan tâm với trận đấu còn lại của lượt trận mở màn giải U16 Quốc gia 2026 giữa Hà Nam và TP Hồ Chí Minh. Trận đấu diễn ra hấp dẫn với kết quả hòa 1-1, hai đội cống hiến thế trận cân bằng và mỗi bên giành được 1 điểm trong ngày ra quân.

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Hai đội Hà Nam và TP Hồ Chí Minh chia điểm (Ảnh: VFF)

Là hai địa phương có truyền thống đào tạo bóng đá nữ trẻ, Hà Nam và TP.HCM đều nhập cuộc với quyết tâm giành trọn 3 điểm. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Hà Nam chủ động đẩy cao đội hình và sớm tạo được sức ép lên phần sân đối phương.

Những nỗ lực của đoàn quân HLV Trần Lệ Thủy được cụ thể hóa ở phút 15. Từ quả tạt thuận lợi của Trương Yến Linh bên cánh phải, hàng phòng ngự TP.HCM xử lý thiếu dứt khoát, tạo điều kiện để Bảo Trâm băng vào dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho Hà Nam.

Sau bàn thua, TP.HCM nhanh chóng lấy lại thế trận. Phút 21, từ một tình huống đá phạt, Nguyễn Ngọc Như Ý bật cao đánh đầu chính xác, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Những phút còn lại của hiệp một diễn ra sôi nổi với nhiều pha ăn miếng trả miếng, song không có thêm bàn thắng được ghi.

Sang hiệp hai, TP.HCM duy trì lối chơi chặt chẽ và kỷ luật, trong khi Hà Nam tiếp tục gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định. Tuy nhiên, sự chắc chắn của hàng phòng ngự hai đội cùng mặt sân trơn do mưa đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng các pha phối hợp và dứt điểm. 

Dù tạo ra thêm một số cơ hội đáng chú ý, cả Hà Nam và TP.HCM đều không thể tận dụng thành công. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1, qua đó hai đội cùng có 1 điểm sau lượt trận đầu tiên của giải U16 Quốc gia 2026.

PV/VOV.VN
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