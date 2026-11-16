HAGL đối diện với thực tế phũ phàng sau U23 Quốc tế 2026

Dấu ấn HAGL trong chức vô địch của U23 Việt Nam

U23 Việt Nam khép lại giải giao hữu quốc tế 2026 bằng chức vô địch ngay trên sân Pleiku. Bên cạnh thành quả tập thể của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh, những cầu thủ thuộc biên chế HAGL và các gương mặt trưởng thành từ lò đào tạo của đội bóng phố Núi cũng để lại dấu ấn đậm nét.

Nổi bật nhất là Minh Tâm. Tiền đạo sinh năm 2005 có màn trình diễn ấn tượng với cú đúp bàn thắng vào lưới U23 Thái Lan. Ở lượt trận cuối, anh tiếp tục ghi bàn gỡ hòa 1-1 trước U23 Qatar, góp phần quan trọng giúp U23 Việt Nam đăng quang.

U23 Việt Nam vô địch U23 Quốc tế 2026 (Ảnh: HAGL).

Với ba pha lập công, Minh Tâm giành cú đúp danh hiệu cá nhân gồm Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực và màn trình diễn nổi bật của chân sút trẻ HAGL.

Không chỉ Minh Tâm, Gia Bảo cũng cho thấy tiềm năng khi liên tục tạo ra khác biệt mỗi lần được trao cơ hội. Cầu thủ được ví như thần đồng của bóng đá HAGL mang về quả phạt đền để Minh Hoàng ấn định chiến thắng 3-0 trước U23 Thái Lan.

Trong khi đó, Đinh Quang Kiệt, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo HAGL và hiện khoác áo CLB Công an TP.HCM, cũng có giải đấu thành công khi đảm nhận vai trò thủ lĩnh hàng phòng ngự.

Chức vô địch U23 Quốc tế 2026 là thành quả của cả tập thể, nhưng đóng góp của những cầu thủ trưởng thành từ HAGL cho thấy giá trị của công tác đào tạo trẻ tại đội bóng phố Núi. Dù không còn duy trì vị thế cạnh tranh danh hiệu ở V-League, HAGL vẫn tiếp tục cung cấp những nhân tố chất lượng cho các cấp độ đội tuyển quốc gia.

Thực tế phũ phàng sau U23 Quốc tế 2026

Giải U23 Quốc tế 2026 không chỉ thành công về chuyên môn mà còn tạo nên bầu không khí bóng đá sôi động tại Pleiku. Những khán đài đông kín khán giả, sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ giúp sân Pleiku trở thành điểm tựa tinh thần cho U23 Việt Nam.

Đây cũng là hình ảnh gợi nhớ thời kỳ HAGL sở hữu những ngôi sao như Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường. Sau nhiều năm, sân Pleiku mới lại chứng kiến bầu không khí cuồng nhiệt như vậy. Sức hút của các cầu thủ trẻ trưởng thành từ HAGL phần nào cho thấy tình yêu bóng đá tại Gia Lai vẫn còn nguyên vẹn.

Giải U23 Quốc tế 2026 thành công tốt đẹp (Ảnh: HAGL).

Tuy nhiên, niềm vui từ thành công của U23 Việt Nam không thể che lấp thực trạng đáng lo ngại của HAGL tại V-League 2026/2027. Sau 7 vòng đấu, đội bóng phố Núi mới giành được 6 điểm và đứng thứ 12/14 trên bảng xếp hạng. Những thất bại trước Nam Định, Hải Phòng, Ninh Bình và tân binh Bắc Ninh cho thấy HAGL đang gặp nhiều vấn đề trong cuộc đua đường dài.

Việc HAGL phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng không còn là câu chuyện mới trong những mùa giải gần đây, đặc biệt sau khi đội bóng thay đổi định hướng đầu tư và cách tiếp cận thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, mùa giải 2026/2027 cho thấy những khó khăn xuất hiện ngay từ giai đoạn đầu, khiến áp lực dành cho thầy trò HLV Quang Trãi ngày càng lớn.

Sự tương phản giữa thành công của các cầu thủ trẻ ở đội tuyển và vị trí của HAGL tại V-League đặt ra một vấn đề đáng suy ngẫm. Đội bóng vẫn có khả năng đào tạo và phát triển những tài năng cho bóng đá Việt Nam, nhưng điều đó chưa đồng nghĩa với việc họ đủ sức xây dựng một tập thể có tính cạnh tranh cao ở sân chơi quốc nội.

Sau giải U23 Quốc tế, Minh Tâm cùng đồng đội ở HAGL sẽ phải nỗ lực để đua trụ hạng V-League 2026/2027 (Ảnh: HAGL).

Đào tạo trẻ có thể tạo ra nguồn lực lâu dài, nhưng để duy trì vị thế tại V-League, HAGL cần nhiều hơn những cá nhân triển vọng. Đội bóng phải có một bộ khung đủ kinh nghiệm, chiều sâu đội hình và khả năng duy trì sự ổn định qua từng vòng đấu.

Theo lịch thi đấu vòng 8 V-League 2026/2027, HAGL sẽ làm khách trên sân Thanh Hóa. Đây là đối thủ mà đội bóng phố Núi bất bại trong 10 lần đối đầu gần nhất. Thành tích này có thể trở thành điểm tựa tinh thần để thầy trò HLV Quang Trãi hướng đến một kết quả tích cực.

Người hâm mộ kỳ vọng Minh Tâm và Gia Bảo sẽ tiếp tục phát huy phong độ sau giải U23 Quốc tế 2026, qua đó tiếp thêm sức sống cho hàng công HAGL. Dẫu vậy, sân chơi V-League có tính cạnh tranh hoàn toàn khác. Những khoảnh khắc tỏa sáng ở cấp độ U23 sẽ là hành trang quý giá, nhưng các cầu thủ trẻ cần chứng minh khả năng duy trì phong độ trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp đầy áp lực.

HAGL có quyền tự hào khi tiếp tục đóng góp những tài năng cho bóng đá Việt Nam. Nhưng để lấy lại niềm tin của người hâm mộ, đội bóng phố Núi cần biến giá trị đào tạo trẻ thành sức mạnh thực tế trên sân cỏ. Sau ánh hào quang tại U23 Quốc tế 2026, cuộc chiến trụ hạng mới là thử thách mà Minh Tâm và các đồng đội phải đối diện.

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