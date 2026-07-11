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Harry Kane tuyên bố đanh thép trước trận đấu với Na Uy

Thứ Bảy, 09:30, 11/07/2026
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VOV.VN - Trước cuộc đối đầu giữa Anh và Na Uy ở tứ kết World Cup 2026, tiền đạo Harry Kane từ chối so sánh với Erling Haaland, đồng thời khẳng định mục tiêu quan trọng nhất của anh là giúp tuyển Anh giành chức vô địch, thay vì cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới.

Hiện tại, Harry Kane đã ghi 6 bàn thắng, kém Haaland 1 bàn, trong khi Lionel Messi và Kylian Mbappe đang cùng dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày Vàng với 8 pha lập công. Khi được hỏi ai là tiền đạo xuất sắc hơn giữa anh và Haaland, đội trưởng tuyển Anh khéo léo né tránh.

Harry Kane cho rằng: “Đó là câu hỏi rất khó. Tôi nghĩ chúng tôi là hai mẫu tiền đạo hoàn toàn khác nhau. Cả hai đều đá trung phong nhưng đảm nhận những vai trò khác biệt. Tôi thích lùi sâu tham gia vào lối chơi nhiều hơn, dù vẫn có thể thi đấu như một số 9 điển hình”.

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Harry Kane muốn cùng tuyển Anh vô địch World Cup 2026 (Ảnh: Reuters).

Tuy nhiên, tiền đạo của Bayern Munich vẫn dành những lời có cánh cho đàn em, anh cho biết: “Haaland thật sự phi thường. Cậu ấy có thể hình lý tưởng, rất mạnh mẽ và sở hữu khả năng dứt điểm ở đẳng cấp cao nhất. Hiệu suất ghi bàn của Haaland đã nói lên tất cả. Tôi rất tôn trọng cậu ấy với tư cách một cầu thủ cũng như một đồng nghiệp. Tất nhiên, tôi hy vọng Haaland sẽ có một ngày thi đấu yên ắng trước chúng tôi”.

Tiền đạo của tuyển Anh khẳng định: “Mục tiêu lớn nhất của tôi là cùng tuyển Anh vô địch World Cup, chứ không phải giành Chiếc giày Vàng. Tuy nhiên, tôi là tiền đạo cắm và nhiệm vụ của tôi là ghi bàn. Nếu tôi lập công, điều đó chắc chắn sẽ giúp đội bóng tiến gần hơn đến chiến thắng”.

Ở trận đấu với Na Uy tại tứ kết World Cup 2026, đánh dấu cột mốc đáng nhớ với Harry Kane khi anh sẽ có 120 lần khoác áo tuyển Anh, cân bằng kỷ lục dành cho cầu thủ thi đấu ngoài vị trí thủ môn của Wayne Rooney.

Harry Kane cho rằng: “Tôi rất tự hào khi sắp san bằng thành tích của Wayne Rooney, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Anh. Nhưng tôi không nghĩ quá xa. Tôi luôn đặt ra những mục tiêu nhỏ theo từng giai đoạn để duy trì động lực và khát khao cống hiến”.

Theo lịch trận đấu giữa Na Uy vs Anh tại tứ kết World Cup 2026 diễn ra vào lúc 4h ngày 12/7. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

 
Trí Minh/VOV.VN
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