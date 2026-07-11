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Nhận định Na Uy - Anh tứ kết World Cup 2026: Haaland đại chiến Hary Kane

Thứ Bảy, 06:00, 11/07/2026
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VOV.VN - Cuộc đối đầu giữa Na Uy và Anh tại tứ kết World Cup 2026 hứa hẹn sẽ là màn so tài đáng chờ đợi nhất khi hai trong số những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện nay là Erling Haaland và Harry Kane đối đầu trực tiếp.

Na Uy sẵn sàng gây bất ngờ

Na Uy đang tạo nên hành trình lịch sử khi lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết một giải đấu lớn. Đội bóng của HLV Ståle Solbakken gây tiếng vang khi loại Brazil ở vòng 1/8, sau khi chủ động xoay tua đội hình ở lượt cuối vòng bảng để giữ sức cho các trụ cột.

Sau 5 trận, Na Uy thắng 4 và chỉ thua Pháp. Họ ghi 12 bàn nhưng cũng thủng lưới 9 lần, trở thành đội bóng có lối chơi cống hiến bậc nhất giải đấu. Trong lịch sử World Cup, chỉ có Tây Đức năm 1954 từng ghi và thủng lưới từ 10 bàn trở lên trước khi vào bán kết.

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Erling Haaland đang có hiệu suất ghi bàn khủng khiếp (Ảnh: Reuters).

Tâm điểm của Na Uy tiếp tục là Erling Haaland. Tiền đạo thuộc biên chế Man City đã ghi bàn ở 14 trận chính thức liên tiếp cho đội tuyển quốc gia với tổng cộng 27 pha lập công. Tại World Cup 2026, Haaland ghi bàn trong cả 4 lần ra sân, sở hữu 7 bàn thắng chỉ sau 18 cú dứt điểm.

Nếu tiếp tục nổ súng trước Anh, anh sẽ trở thành cầu thủ châu Âu đầu tiên kể từ Gerd Müller (1970) ghi bàn trong 5 trận đầu tiên tại một kỳ World Cup. Đáng chú ý, 4 trong 7 bàn thắng của Haaland là bàn quyết định chiến thắng. Trong lịch sử giải đấu, chỉ Grzegorz Lato (1974) và Salvatore Schillaci (1990) có nhiều bàn thắng quyết định hơn tại một kỳ World Cup.

Tam Sư cậy nhờ vào Harry Kane và Jude Bellingham

Bên kia chiến tuyến, Anh cũng sở hữu hàng công đáng gờm. Harry Kane đã có 6 bàn thắng, chỉ kém Haaland một pha lập công trong cuộc đua Chiếc giày Vàng. Đây là lần thứ hai Kane ghi ít nhất 6 bàn ở một kỳ World Cup, cân bằng thành tích của chính mình năm 2018.

Trong lịch sử tuyển Anh, chỉ Gary Lineker (1986) từng đạt cột mốc này. Ngoài ra, Kane còn ghi tới 11 bàn sau 12 trận đấu loại trực tiếp tại các giải đấu lớn. Trong khi đó, Jude Bellingham đã ghi 4 bàn, trở thành tiền vệ ghi nhiều bàn thắng nhất cho tuyển Anh trong một kỳ World Cup.

nhan dinh na uy - anh tu ket world cup 2026 haaland dai chien hary kane hinh anh 2
Harry Kane và Jude Bellingham liên tục tỏa sáng cho Tam Sư (Ảnh: Reuters).

Về thành tích đối đầu, Anh thắng 7, hòa 3 và chỉ thua 2 sau 12 lần gặp Na Uy. “Tam sư” cũng giữ sạch lưới trong 4 lần chạm trán gần nhất. Dù vậy, lịch sử tứ kết World Cup lại không đứng về phía đội bóng xứ sương mù khi họ chỉ vượt qua 3 trong 10 trận tứ kết từng góp mặt.

Với phong độ ghi bàn bùng nổ của Haaland và kinh nghiệm của Kane cùng dàn sao chất lượng, trận đấu giữa Na Uuy với Anh được dự đoán hấp dẫn và kịch tính. Trận đấu này diễn ra vào lúc 4h ngày 12/7, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

PV/VOV.VN
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