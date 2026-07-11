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Vé chung kết World Cup 2026 được rao bán với giá gần 11,5 triệu USD

Thứ Bảy, 05:22, 11/07/2026
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VOV.VN - Một vé xem trận chung kết World Cup 2026 đang được niêm yết với mức giá gần 11,5 triệu USD trên sàn bán lại chính thức của FIFA. Tuy nhiên, đây mới chỉ là mức giá giao bán, chứ không phải đã thực hiện giao dịch.

Theo dữ liệu trên nền tảng bán lại vé của FIFA ngày 10/7, vé xem trận chung kết World Cup 2026 đang được chào bán với giá từ 7.440 USD đến gần 11,5 triệu USD. Mức gần 11,5 triệu USD là giá do người sở hữu vé tự đưa ra, chứ không phải giá vé chính thức của FIFA và cũng chưa có thông tin cho thấy giao dịch đã được thực hiện.

Theo quy định của FIFA, người sở hữu vé có thể đưa vé lên sàn bán lại chính thức và lựa chọn mức giá niêm yết. Giá hiển thị cho người mua đã bao gồm khoản phí bán lại 15%. FIFA cũng thu phí từ phía người bán, khiến tổng mức phí mà cơ quan này thu từ một giao dịch vé bán lại có thể tương đương 30% giá trị vé.

ve chung ket world cup 2026 duoc rao ban voi gia gan 11,5 trieu usd hinh anh 1
Ảnh minh họa: KT

Trận chung kết World Cup 2026 sẽ diễn ra ngày 19/7 tại sân MetLife ở bang New Jersey. So với mức giá cao nhất trên thị trường bán lại, vé do FIFA trực tiếp phân phối có giá thấp hơn rất nhiều, song vẫn nằm ngoài khả năng chi trả của phần lớn người hâm mộ.

Trong đợt bán vé phút chót ngày 10/7, FIFA bất ngờ đưa thêm 1.178 vé hạng hai trong trận chung kết lên hệ thống với giá 7.380 USD mỗi vé. Số vé này nằm tại 5 khu vực thuộc tầng cao nhất của sân, dọc theo hai đường biên.

FIFA cũng còn 68 vé hạng nhất ở tầng thấp với mức giá từ gần 20.000 USD đến 33.000 USD. Nếu mua những tấm vé này, người hâm mộ sẽ được hưởng các gói tiếp đón cao cấp bao gồm đồ ăn và thức uống.

Giá vé cho trận chung kết World Cup 2026 đã tăng mạnh qua nhiều giai đoạn. Hồi tháng 3/2026, giá trị danh nghĩa của vé trận chung kết được ghi nhận trong khoảng từ 2.030 - 6.370 USD. Đến đầu tháng 4, vé hạng hai được FIFA bán với giá 7.380 USD, còn những vị trí tốt nhất được nâng lên 10.990 USD. Sang tháng 5, FIFA tiếp tục tăng giá những vé hạng nhất tốt nhất lên 32.970 USD, cao gần gấp ba mức 10.990 USD được niêm yết trước đó.

Quang Trung/VOV-Washington
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