Harry Kane rực sáng, tuyển Anh ngược dòng thắng CHDC Congo
VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 2/7, Harry Kane ghi cú đúp giúp tuyển Anh ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước CHDC Congo để ghi tên mình vào vòng 16 đội, gặp Mexico.
Tuyển Anh giành chiến thắng kịch tính 2-1 trước CHDC Congo để chính thức đi tiếp vào vòng 16 đội gặp đồng chủ nhà World Cup 2026 là Mexico. Tiền đạo Harry Kane sắm vai hùng binh khi ghi cả hai bàn thắng giúp "Tam Sư" lội ngược dòng thành công.
CHDC Congo gây bất ngờ lớn khi chủ động ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay phút thứ 7, Brian Cipenga đón đường lật cánh của đồng đội, đỡ bóng gọn gàng rồi dứt điểm căng vào góc hẹp, đánh bại thủ môn Jordan Pickford để mở tỷ số cho đại diện châu Phi.
Nhận bàn thua sớm, tuyển Anh nỗ lực đẩy cao đội hình. Dù vậy, lối chơi áp sát giàu thể lực của đối phương cùng sự xuất sắc của thủ môn Lionel Mpasi đã liên tục từ chối các cơ hội ngon ăn của Jude Bellingham và Marcus Rashford trong hiệp một. Ở chiều ngược lại, Yoane Wissa bên phía CHDC Congo cũng bỏ lỡ cơ hội mười mươi khi đệm bóng trúng cột dọc ở phút 42.
Bước sang hiệp hai, Huấn luyện viên Thomas Tuchel thực hiện hàng loạt sự thay đổi nhân sự khi tung Bukayo Saka và Anthony Gordon vào sân nhằm tăng cường sức mạnh hỏa lực. Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 75, Anthony Gordon thực hiện đường chuyền bóng chuẩn xác để Harry Kane đánh đầu cận thành chuẩn xác, gỡ hòa 1-1 cho tuyển Anh.
Tiếp đà hưng phấn, đại diện châu Âu gia tăng áp lực nghẹt thở lên phần sân đối phương. Đến phút 86, Harry Kane một lần nữa tỏa sáng với pha đi bóng quyết đoán xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm tung nóc lưới thủ môn Mpasi, ấn định chiến thắng 2-1 cho "Tam Sư".
23h hôm nay 1/7, tuyển Anh sẽ bước vào cuộc chạm trán với CHDC Congo tại vòng 32 đội World Cup 2026 trên sân Atlanta Stadium. Đây là màn so tài được đánh giá chênh lệch lớn khi “Tam Sư” sở hữu lực lượng vượt trội và kinh nghiệm dày dạn hơn hẳn đại diện châu Phi.
Đội tuyển Anh dưới thời HLV Thomas Tuchel đã khép lại vòng bảng với ngôi đầu bảng L. Tuy nhiên, hành trình của họ không hoàn toàn thuyết phục. Sau chiến thắng tưng bừng 4-2 trước Croatia ở trận mở màn, Tam Sư trải qua trận hòa nhạt nhòa 0-0 trước Ghana rồi chật vật đánh bại Panama 2-0 ở lượt cuối.
Dù vậy, điều quan trọng là tuyển Anh vẫn duy trì thành tích bất bại dưới triều đại Tuchel với 10 chiến thắng và 1 trận hòa sau 11 trận chính thức. Đây là một trong những khởi đầu tốt nhất của một HLV trưởng tuyển Anh trong lịch sử.
Ở trận thắng Panama, Jude Bellingham tiếp tục cho thấy giá trị với bàn khai thông thế bế tắc ở phút 66. Chỉ 5 phút sau, Harry Kane nâng tỷ số lên 2-0 và chính thức trở thành chân sút số một lịch sử tuyển Anh tại World Cup với 11 bàn thắng.
Nếu tiếp tục ghi bàn vào lưới Congo, Kane sẽ cân bằng thành tích 4 bàn ở vòng knock-out của Geoff Hurst, chỉ còn kém huyền thoại Gary Lineker đúng 2 pha lập công.
Điểm mạnh lớn nhất của tuyển Anh lúc này nằm ở tuyến giữa, nơi có những tiền vệ chất lượng hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, trong tay HLV Tuchel có những cầu thủ như Bukayo Saka, Marcus Rashford hay Ollie Watkins đều sẵn sàng tạo đột biến nếu được trao cơ hội.
Ở chiều ngược lại, CHDC Congo đang là hiện tượng thú vị của giải đấu năm nay. Thầy trò HLV Sébastien Desabre giành vé đi tiếp sau chiến thắng ngược dòng ấn tượng 3-1 trước Uzbekistan ở lượt trận cuối.
Đội bóng này được đánh giá cao khi chơi phòng ngự phản công, thi đấu đoàn kết. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của Congo là khả năng kiểm soát bóng. Họ chỉ đạt tỷ lệ cầm bóng trung bình 38,5% ở vòng bảng, thấp hơn rất nhiều so với mức 65,3% của tuyển Anh.
Lịch sử cũng không đứng về phía đại diện châu Phi. Đây là lần đầu tiên Anh và Congo gặp nhau trong một trận đấu chính thức. Nhưng đáng chú ý, ở World Cup 2022, tuyển Anh từng dễ dàng đánh bại một đại diện châu Phi khác là Senegal với tỷ số 3-0.
Xét chất lượng đội hình, phong độ và lối chơi, tuyển Anh vẫn ở đẳng cấp cao hơn so với CHDC Congo. Do đó, nếu chơi đúng sức và tận dụng tốt cơ hội, Bellingham, Kane cùng đồng đội hoàn toàn có thể giải quyết trận đấu trong 90 phút.
Trận đấu giữa tuyển Anh vs CHDC Congo diễn ra vào lúc 23h hôm nay 1/7. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.
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TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
2': CHDC Congo mặc dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng đang nhập cuộc khá chủ động, khiến tuyển Anh gặp nhiều khó khăn. Đội bóng này đã cầm hòa Bồ Đào Nha ở trận ra quân tại World Cup 2026.
4': CHDC Congo chủ động kiểm soát bóng khiến tuyển Anh không có bóng để chơi trong quãng thời gian vừa qua. Đội bóng này đang khiến Tam Sư bất ngờ với cách nhập cuộc này.
5': KHÔNG ĐƯỢC !!! Anh lên bóng bên cánh trái, Marcus Rashford nhồi bổng vào vòng cấm địa của CHDC Congo, nhưng bóng đi quá mạnh nên không đồng đội nào tiếp cận được.
7': VÀO VÀO VÀO !!! CHDC Congo tấn công bên cánh phải, bóng được lật chéo cánh vào vòng cấm địa cho Brian Cipenga, cầu thủ này đỡ bóng gọn gàng rồi dứt điểm căng vào góc hẹp đánh bại thủ môn Jordan Pickford, ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu.
10': Sau khi nhận bàn thua, tuyển Anh cố gắng lấy lại thế trận, nhưng chưa thành công khi CHDC Congo thi đấu rất chủ động. Cách nhập cuộc của đội bóng này đang khiến tuyển Anh cũng như giới chuyên môn khá bất ngờ.
14': PHẠT GÓC !!! Tuyển Anh đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, Declan Rice treo bóng quá mạnh nên Jude Bellingham không thể dứt điểm bằng đầu.
15': KHÔNG ĐƯỢC !!! Jude Bellingham có bóng ở trung lộ, tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid chuyền bóng vẩy má ngoài cho đồng đội xâm nhập vòng cấm, nhưng bóng đi quá mạnh nên dễ dàng bị hàng thủ đối phương hóa giải.
19': NGUY HIỂM !!! Các cầu thủ CHDC Congo pressing ngay trong vòng cấm địa của tuyển Anh khiến Tam Sư lúng túng trong việc triển khai bóng.
19': THẺ VÀNG !!! Jude Bellingham xoạc bóng phạm lỗi với Nathanael Mbuku nên bị trọng tài rút thẻ vàng.
22': KHÔNG ĐƯỢC !!! Jude Bellingham tổ chức phản công sau khi cướp được bóng ở giữa sân, nhưng đường chuyền dài của tiền vệ này cho Rashford lại quá mạnh nên bóng đi hết đường biên dọc.
24': Trọng tài cho hai đội nghỉ giữa hiệp 1 để tiếp nước trong 3 phút.
26': KHÔNG CÓ 11M !!! Noni Madueke đi bóng xâm nhập vòng cấm sau đó bị hậu vệ đối phương truy cản, nhưng trọng tài xác định không có lỗi nên không thổi phạt đền. Tuyển Anh vẫn chưa tung được cú dứt điểm nào về khung thành của đối phương.
28': THẺ VÀNG !!! Noah Sadiki nhận thẻ vàng vì phạm lỗi Djed Spence bên phía tuyển Anh.
28': KHÔNG VÀO !!! Ezri Konsa có cơ hội trong vòng cấm của CHDC Congo, nhưng cú chạm bóng của cầu thủ này lại đưa bóng đi chệch khung thành. Đây là pha tấn công đáng chú ý nhất của Tam Sư từ đầu trận.
30': KHÔNG VÀO !!! Jude Bellingham đánh đầu cận thành từ pha tạt bóng của Rice, nhưng thủ môn Lionel Mpasi đã đấm bóng cứu thua xuất sắc cho CHDC Congo.
33': KHÔNG VÀO !!! CHDC Congo vừa tạo ra pha bóng lộn xộn trong vòng cấm của tuyển Anh, Brian Cipenga là người dứt điểm cuối cùng, nhưng may mắn cho đại diện châu Âu là bóng không đi trúng đích.
35': KHÔNG VÀO !!! Rashford có cơ hội rất ngon ăn trong vòng cấm địa của CHDC Congo, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này lại bị Aaron Wan-Bissaka phá bóng trên vạch vôi. Thế trận tấn công của tuyển Anh đã khởi sắc hơn trong quãng thời gian 5 phút gần nhất.
39': ĐÁ PHẠT !!! Anh được hưởng quả phạt bên cánh trái sát vòng cấm địa, Rice treo bóng vào vòng cấm địa, nhưng hậu vệ CHDC Congo đã phá bóng giải nguy thành công.
42': PHẠT GÓC !!! Tuyển Anh đá phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công, nhưng cú treo bóng của đại diện châu Âu vẫn không làm khó được hàng thủ của CHDC Congo.
42': BỎ LỠ KHÓ TIN !!! Yoane Wissa có cơ hội đệm bóng cận thành từ pha căng ngang của đồng đội, nhưng tiền đạo này lại dứt điểm đúng cột dọc, bỏ lỡ cơ hội nâng tỉ số lên 2-0.
44': KHÔNG CÓ 11M !!! Harry Kane xâm nhập vòng cấm đón đường chuyền của đồng đội, sau đó tiền đạo này đã va chạm với thủ môn Lionel Mpasi, trọng tài sau khi tham khảo VAR quyết định không thổi 11m.
45+2': CỨU THUA !!! Lionel Mpasi cứu thua xuất sắc sau pha đánh đầu cận thành của Jude Bellingham. Thủ môn của CHDC Congo đang chơi rất hay từ đầu trận khi liên tục từ chối bàn thắng của tuyển Anh.
90+6': PHẠT GÓC !!! Tuyển Anh đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, Rice treo bóng đến vị trí của Harry Kane, tiền đạo này vung cú dứt điểm căng, nhưng một lần nữa thủ môn Lionel Mpasi lại xuất sắc cứu thua.
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! CHDC Congo tạm dẫn 1-0 tuyển Anh.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
46': NGUY HIỂM !!! CHDC Congo tấn công bên cánh phải, bóng được luân chuyển xuống sát đường biên ngang rồi căng vào trong vòng cấm địa, nhưng các cầu thủ phòng ngự của Tam Sư đã kịp thời cắt bóng giải nguy.
49': PHẠT GÓC !!! Tuyển Anh đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, bóng được treo vào vòng cấm địa rất khó chịu nhưng Arthur Masuaku đã đánh đầu giải nguy chịu quả phạt góc tiếp theo.
51': PHẠT GÓC !!! Rice đá phạt góc tầm thấp, nhưng vẫn không làm khó được hàng thủ của CHDC Congo. Đại diện châu Phi đang tổ chức phòng ngự rất tốt khiến tuyển Anh gặp bế tắc.
51': KHÔNG VÀO !!! Marcus Rashford đi bóng tốc độ xâm nhập vòng cấm địa CHDC Congo, nhưng cú dứt điểm của tiền đạo này lại đi chệch khung thành đối phương một cách đáng tiếc.
53': CỨU THUA !!! Jude Bellingham đi bóng lắt léo xâm nhập vòng cấm và tung cú dứt điểm, nhưng một lần nữa thủ môn của CHDC Congo cứu thua xuất sắc.
54': ĐÁNH ĐẦU !!! Marcus Rashford bật cao đánh đầu từ pha tạt bóng của đồng đội, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của CHDC Congo.
58': KHÔNG ĐƯỢC !!! Marcus Rashford có bóng bên cánh trái, tiền đạo này tạt bóng vào vòng cấm địa, nhưng bóng đi quá mạnh. Tuyển Anh đang bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của CHDC Congo.
61': THAY NGƯỜI !!! HLV Tuchel tung Saka và Anthony Gordon vào sân để tăng cường hàng công.
63': KHÔNG VÀO !!! Nathanael Mbuku có khoảng trống rất lớn trước vòng cấm địa, cầu thủ này tung cú dứt điểm, bóng đập người hậu vệ tuyển Anh đi hết đường biên ngang. Ở quả phạt góc sau đó, CHDC Congo không làm khó được hàng phòng ngự đối phương.
68': Trọng tài cho các cầu thủ nghỉ 3 phút tiếp nước giữa hiệp 2.
71': THAY NGƯỜI !!! Eberechi Eze được HLV Tuchel tung vào sân thay Djed Spence.
73': PHẠT GÓC !!! Rice đá phạt góc bên cánh trái, bóng được tạt vào vòng cấm địa CHDC Congo, nhưng vẫn không làm khó được hậu vệ đối phương. Tam Sư đang được hưởng nhiều tình huống cố định, nhưng chưa thể tận dụng để ghi bàn gỡ hòa.
75': VÀO VÀO VÀO !!! Harry Kane đánh đầu cận thành sau đường chuyền bóng rất tốt của Anthony Gordon đánh bại thủ môn đối phương. Lần này, thủ môn Lionel Mpasi đã không thể cứu thua dù anh đổ người rất nhanh.
79': SÚT XA !!! Elliot Anderson có khoảng trống trước vòng cấm địa, tiền vệ này tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đi chệch khung thành đối phương.
82': KHÔNG ĐƯỢC !!! Saka đi bóng bên cánh phải rồi tạt vào vòng cấm CHDC Congo cho đồng đội đánh đầu, nhưng không thành công.
85': Anthony Gordon đánh đầu từ pha tạt bóng của đồng đội, nhưng bóng đi không trúng khung thành. Tuyển Anh đang gia tắng sức ép để tìm kiếm bàn thắng thứ hai.
86': VÀO VÀO VÀO !!! Harry Kane đi bóng xâm nhập vòng cấm và dứt điểm tung nóc lưới của CHDC Congo, ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 2 có 6 phút bù giờ.
90+6': ĐÁ PHẠT !!! Yoane Wissa bị Jude Bellingham đẩy ngã trước vòng cấm địa, CHDC Congo được hưởng quả phạt trực tiếp trực diện khung thành tuyển Anh ở cự ly khoản 25m. Yoane Wissa sút phạt, nhưng bóng bay cao hơn khung thành tuyển Anh.
HẾT GIỜ !!! Tuyển Anh giành chiến thắng 2-1 trước CHDC Congo để ghi tên mình vào vòng 16 đội. Đối thủ của tuyển Anh ở vòng 16 đội là đồng chủ nhà Mexico.
Trực tiếp Anh vs CHDC Congo vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra vào lúc 23h hôm nay 1/7 theo giờ Việt Nam.
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