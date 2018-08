Biếm họa 24h: HLV Mourinho nhận “xe buýt vàng”, Văn Hậu náo loạn MXH

Fan MU mỏi mòn chờ đợi Quỷ đỏ mang Bom tấn về sân Old Trafford. (Ảnh: Troll bóng đá) HLV Mourinho nhận danh hiệu "xe buýt vàng" trong trận đấu với Bayern. (Ảnh: Just toon it) Marcus Rashford được khoác chiếc áo số 10 huyền thoại của MU. (Ảnh: B/R) Đánh bại Chelsea, Man City giành được danh hiệu siêu Cúp Anh. (Ảnh: Cartoon Army) Benjamin Mendy may mắn khi được khoác áo Man City. (Ảnh: Troll bóng đá) Tới Barca vì chiếc áo có tên Vidal, Arturo Vidal đã "đuổi" Aleix Vidal. (Ảnh: Omar) "Ông già 2 màu tóc" Văn Toàn có trận đấu ấn tượng trước U23 Oman. (Ảnh: Troll bóng đá) Lập siêu phẩm vào lưới U23 Oman, Văn Hậu gây "náo loạn" MXH. (Ảnh: Troll bóng đá)

