Biếm họa 24h: “Hớt tay trên” của Roma, Barca cùng Malcom náo loạn MXH

Cao tay, Barca "hớt tay trên" của AS Roma trong thương vụ Malcom (Ảnh: Just toon it) "Cướp" Malcom, Barca trả thù Roma tại Champions League. (Ảnh: Troll bóng đá) "Lật kèo" Roma, Malcom cập bến Barca. (Ảnh: Troll bóng đá) AS Roma “ngã ngửa” khi biết tin bị Barca hớt tay trên trong thương vụ Malcom. (Ảnh: B/R) Mesut Ozil quyết tâm "dứt áo" ĐT Đức sau khi bị Liên đoàn bóng đá Đức chỉ trích thiếu tôn trọng. (Ảnh: Zezo) Keylor Navas bị đối xử bất công tại Real khi chủ tịch Perez liên tục đánh tiếng muốn có thủ môn Courtois và De Gea. (Ảnh: Cartoon Army) Kylian Mbappe "dụ dỗ" N'Golo Kante gia nhập PSG. (Ảnh: Omar) Tân HLV Chelsea- Maurizio Sarri quyết biến The Blues thành đội bóng có lối chơi tấn công đầy quyến rũ. (Ảnh: Zezo) Fan của giải đấu La Liga buồn rầu khi "Siêu kinh điển" giờ chỉ còn Messi. (Ảnh: Troll bóng đá) Thủ môn Văn Hoàng tự tin trước vẻ bề ngoài. (Ảnh: An Thắng)

