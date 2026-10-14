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Hé lộ mục tiêu của U15 Việt Nam tại U15 World Cup 2026

Thứ Tư, 11:00, 14/10/2026
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VOV.VN - HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết, thông qua U15 World Cup 2026, U15 Việt Nam hướng tới phát triển tư duy và khả năng chơi bóng đa năng.

Hướng tới FIFA U15 World Cup & Festival 2026, HLV Hoàng Anh Tuấn đặt mục tiêu giúp các cầu thủ U15 Việt Nam thích nghi với thể thức thi đấu 8v8, phát triển tư duy chiến thuật, khuyến khích sự sáng tạo và nâng cao khả năng chơi bóng đa năng.

U15 Việt Nam khẩn trương chuẩn bị cho FIFA U15 World Cup & Festival 2026

Hiện tại, đội tuyển U15 Việt Nam duy trì quân số 34 cầu thủ và tập luyện hằng ngày tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ban huấn luyện đánh giá, sàng lọc lực lượng qua từng tuần để lựa chọn danh sách chính thức gồm 14 cầu thủ tham dự giải đấu.

he lo muc tieu cua u15 viet nam tai u15 world cup 2026 hinh anh 1
U15 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho U15 World Cup 2026.

HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận đội tuyển có quỹ thời gian chuẩn bị khá hạn chế, bởi một số cầu thủ vẫn phải thi đấu ở cấp độ U16 tại địa phương. Dù vậy, ban huấn luyện vẫn chủ động triển khai kế hoạch tập luyện, đồng thời giúp các cầu thủ làm quen với những yêu cầu chuyên môn mới.

“Chúng ta có chưa tới 10 ngày để chuẩn bị. Khoảng thời gian đó để tạo ra một điều gì đó không phải quá khó, nhưng rõ ràng chúng tôi luôn phải sẵn sàng”, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

Thể thức 8v8 đặt ra yêu cầu thích nghi cho U15 Việt Nam

Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, FIFA U15 World Cup & Festival áp dụng thể thức thi đấu 8v8 với nhiều quy định khác biệt so với bóng đá 11 người truyền thống. Sân thi đấu có kích thước 68m x 50m, trong khi khung thành vẫn giữ nguyên kích thước tiêu chuẩn.

Đáng chú ý, luật việt vị chỉ áp dụng trong khu vực 1/3 sân tấn công, tính từ vạch cách đường biên ngang cuối sân 23m. Bên cạnh đó, các tình huống đưa bóng trở lại cuộc chơi từ đường biên dọc chuyển từ ném biên sang đá biên.

Những thay đổi này đòi hỏi các cầu thủ nhanh chóng thích nghi. Ban huấn luyện cũng phải điều chỉnh phương án tổ chức tấn công, phòng ngự và cách vận hành đội hình để phù hợp với điều kiện thi đấu mới.

“Thể thức 8v8 hoàn toàn mới, từ luật việt vị đến cách đưa bóng trở lại cuộc chơi. Kích thước sân thay đổi nên cách vận hành cũng phải điều chỉnh. Đa số các cầu thủ chưa từng thi đấu trên mặt sân và theo thể thức như vậy”, HLV Hoàng Anh Tuấn phân tích.

he lo muc tieu cua u15 viet nam tai u15 world cup 2026 hinh anh 2
HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết, thông qua U15 World Cup 2026, U15 Việt Nam hướng tới phát triển tư duy và khả năng chơi bóng đa năng.

Bên cạnh việc làm quen với thể thức 8v8, HLV Hoàng Anh Tuấn xem đây là cơ hội để các cầu thủ U15 Việt Nam phát triển tư duy và nâng cao khả năng thích ứng. Ở độ tuổi 14-15, các cầu thủ không chỉ cần nắm vững nhiệm vụ theo từng vị trí mà còn phải chủ động xử lý tình huống, đưa ra quyết định và tìm kiếm những phương án thi đấu linh hoạt.

“Bóng đá cần chuyên môn, thể lực và kỹ thuật, nhưng tư duy cũng cực kỳ quan trọng. Cầu thủ phải biết tự xử lý trên sân, tạo ra những biến hóa về chiến thuật. Chúng tôi muốn khuyến khích các em sáng tạo, tạo ra đột biến. Đó là nền tảng cho sự phát triển của các cầu thủ trong hiện tại và tương lai”, HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh.

Nhà cầm quân người Khánh Hòa cũng chú trọng phát triển những cầu thủ có thể đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau, thay vì chỉ giới hạn ở một vị trí cố định. Theo ông, bóng đá hiện đại đòi hỏi cầu thủ linh hoạt trong di chuyển, phối hợp và thích ứng với những thay đổi về chiến thuật cũng như diễn biến trên sân.

Định hướng này được áp dụng cả với vị trí thủ môn. Trên mặt sân nhỏ hơn, các cầu thủ có ít thời gian xử lý bóng và phải đối mặt với áp lực tranh chấp lớn hơn. Vì vậy, thủ môn không chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ cản phá mà còn phải tham gia tích cực vào quá trình triển khai bóng.

“Ở sân nhỏ, vai trò của thủ môn rất quan trọng. Nếu thủ môn chơi chân tốt, biết phát bóng và xử lý trong những thời điểm quyết định, họ có thể tạo ra khác biệt. Bóng đá hiện đại đòi hỏi thủ môn cũng phải tham gia như một hậu vệ”, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

FIFA U15 World Cup & Festival 2026 là cơ hội tích lũy kinh nghiệm quốc tế

Từng dẫn dắt các đội tuyển trẻ Việt Nam ở nhiều cấp độ như U17, U19, U20 và U23, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng mục tiêu cốt lõi của công tác đào tạo trẻ là phát triển lực lượng kế cận cho bóng đá Việt Nam.

Với U15 Việt Nam, giải đấu sắp tới không chỉ mang đến cơ hội cọ xát quốc tế mà còn giúp các cầu thủ xây dựng nền tảng chuyên môn, tư duy chiến thuật và khả năng thích ứng. Đây là những yếu tố quan trọng để các cầu thủ tiếp tục tiến bộ trên hành trình hướng tới bóng đá chuyên nghiệp.

FIFA U15 World Cup & Festival 2026 diễn ra tại Azerbaijan từ ngày 22 đến 31/10/2026. Theo kết quả bốc thăm, U15 Việt Nam nằm ở bảng R cùng Bosnia and Herzegovina, Brunei, Guyana, Iran và Mauritius.

he lo muc tieu cua u15 viet nam tai u15 world cup 2026 hinh anh 3

Việc đối đầu với các đội bóng đến từ nhiều nền bóng đá khác nhau sẽ tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, làm quen với yêu cầu thi đấu mới và từng bước hoàn thiện bản thân. Với định hướng của HLV Hoàng Anh Tuấn, mục tiêu của U15 Việt Nam không chỉ dừng ở kết quả trước mắt mà còn hướng tới sự phát triển bền vững của từng cầu thủ trong tương lai.

PV/VOV.VN
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