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U15 Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng tham dự World Cup

Thứ Năm, 16:00, 08/10/2026
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VOV.VN - U15 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn đang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho U15 World Cup & Festival 2026 diễn ra tại Azerbaijan từ ngày 22 đến 31/10/2026.

Hiện tại, U15 Việt Nam đang duy trì quân số 34 cầu thủ. Ban huấn luyện tổ chức tập luyện hằng ngày, đồng thời từng bước rà soát, đánh giá và sàng lọc lực lượng qua từng tuần huấn luyện để lựa chọn danh sách chính thức gồm 14 cầu thủ tham dự giải.

Đáng chú ý, U15 World Cup & Festival được tổ chức theo thể thức 8v8 với những quy định thi đấu khác biệt so với bóng đá 11 người truyền thống, HLV Hoàng Anh Tuấn và các cộng sự cũng chủ động điều chỉnh giáo án, nội dung và phương pháp huấn luyện nhằm giúp các cầu thủ làm quen với yêu cầu chuyên môn của giải đấu.

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U15 Việt Nam chuẩn bị cho U15 World Cup (Ảnh: VFF)

U15 World Cup & Festival 2026 được tổ chức với mục tiêu thúc đẩy phát hiện và phát triển tài năng trẻ, tạo cơ hội để các cầu thủ ở lứa tuổi U15 được tiếp cận môi trường thi đấu quốc tế chất lượng cao. Giải đấu nằm trong định hướng phát triển tài năng toàn cầu của FIFA với thông điệp “Give Every Talent a Chance” – tạo cơ hội cho mọi tài năng.

Không chỉ hướng tới kết quả thi đấu, giải đấu đặt trọng tâm vào sự phát triển toàn diện của cầu thủ, từ năng lực kỹ thuật, tư duy chiến thuật, khả năng ra quyết định đến trải nghiệm thi đấu quốc tế. Đây cũng được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho các cầu thủ và đội tuyển trước khi hướng tới những sân chơi trẻ ở cấp độ thành tích cao, đặc biệt là U17 World Cup.

Một trong những điểm đáng chú ý của U15 World Cup & Festival 2026 là triết lý lấy cầu thủ làm trung tâm. Thể thức 8v8 được thiết kế phù hợp với đặc điểm phát triển của lứa tuổi U15, giúp tăng số lần cầu thủ được chạm bóng, tạo thêm các tình huống tấn công, xử lý bóng và ra quyết định trong trận đấu.

Bên cạnh đó, giải đấu được tổ chức theo mô hình Festival, bảo đảm các đội tuyển đều có cơ hội thi đấu xuyên suốt giải và không bị loại sớm. Qua đó, mỗi cầu thủ có điều kiện tích lũy số trận đấu quốc tế đáng kể, đồng thời được học hỏi từ những nền bóng đá khác nhau.

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Các cầu thủ trẻ có cơ hội cọ xát với những đối thủ đến từ khắp thế giới (Ảnh: VFF)

U15 World Cup & Festival 2026 được tổ chức qua hai giai đoạn. Ở giai đoạn đầu, các đội được chia thành các bảng và thi đấu vòng tròn một lượt. Kết quả và thứ hạng tại giai đoạn này được sử dụng để phân nhóm cho giai đoạn tiếp theo.

Điểm đặc biệt là tất cả các đội đều tiếp tục thi đấu ở giai đoạn hai. Các đội được phân vào những hạng đấu khác nhau dựa trên thứ hạng đạt được ở giai đoạn đầu, sau đó tiếp tục thi đấu để xác định thứ hạng chung cuộc trong từng hạng đấu.

Cấu trúc này giúp các cầu thủ trẻ có thêm nhiều cơ hội thi đấu, bất kể kết quả ở những trận đầu tiên, qua đó tích lũy kinh nghiệm, nâng cao khả năng thích ứng và phát triển kỹ năng trong môi trường bóng đá quốc tế.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, U15 World Cup & Festival 2026 cũng hướng tới việc kết hợp bóng đá với giao lưu văn hóa và giáo dục, theo thông điệp “Football Unites the World” – bóng đá kết nối thế giới. Công tác bảo vệ trẻ em, sức khỏe và phúc lợi của cầu thủ được đặt ở vị trí quan trọng trong quá trình tổ chức giải.

Với U15 Việt Nam, quãng thời gian chuẩn bị tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục là giai đoạn quan trọng để Ban huấn luyện đánh giá lực lượng, hoàn thiện chuyên môn và lựa chọn đội hình chính thức, hướng tới hành trình tại Azerbaijan vào cuối tháng 10.

Theo thông báo của FIFA về phân chia các bảng đấu, đội tuyển U15 Việt Nam nằm ở bảng R cùng các đội Bosnia and Herzegovina, Brunei, Guyana, Iran và Mauritius.

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Đỗ Hoàng Hên chấn thương vì đẩy cơ thể đến giới hạn để cống hiến cho ĐT Việt Nam

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PV/VOV.VN
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