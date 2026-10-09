U15 Việt Nam đang tích cực tập luyện để chuẩn bị tham dự U15 World Cup 2026 diễn ra tại Azerbaijan. Đây là giải đấu lần đầu được FIFA tổ chức với sự tham dự của 189 đội bóng trên toàn thế giới.

Đáng chú ý, do U15 World Cup 2026 được tổ chức theo thể thức 8v8 với những quy định thi đấu khác biệt so với bóng đá 11 người truyền thống, HLV Hoàng Anh Tuấn và các cộng sự cũng chủ động điều chỉnh giáo án, nội dung và phương pháp huấn luyện nhằm giúp các cầu thủ làm quen với yêu cầu chuyên môn của giải đấu.

Ảnh: VFF.

Theo thông báo của FIFA về phân chia các bảng đấu, U15 Việt Nam nằm ở bảng R cùng các đội Bosnia & Herzegovina, Brunei, Guyana, Iran và Mauritius.

U15 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Bosnia & Herzegovina vào 14h30 ngày 24/10. Sau đó, các cầu thủ trẻ nước nhà sẽ thi đấu liên tục trong các ngày 25/10 và 26/10 (mỗi ngày 2 trận).

Trong ngày 25/10, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn gặp Brunei lúc 13h15 và Mauritius lúc 20h. Trong ngày 26/10, U15 Việt Nam sẽ đối đầu Iran lúc 12h và Guyana lúc 18h45.

Sau khi kết thúc các trận đấu vòng bảng, tùy vào thành tích đạt được, U15 Việt Nam sẽ có thêm 4-5 trận đấu phân hạng để xác định vị trí chung cuộc sau khi kết thúc toàn bộ giải đấu.

Lịch thi đấu của U15 Việt Nam tại U15 World Cup 2026 (giờ Việt Nam)



24/10: U15 Việt Nam vs U15 Bosnia & Herzegovina (14h30)

25/10: U15 Việt Nam vs U15 Brunei (13h15)

25/10: U15 Việt Nam vs U15 Mauritius (20h)

26/10: U15 Việt Nam vs U15 Iran (12h)

26/10: U15 Việt Nam vs U15 Guyana (18h45)