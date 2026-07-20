HLV Argentina thừa nhận sự thật đáng buồn sau chung kết World Cup 2026

Trận chung kết World Cup 2026 đã khép lại với nhiều kịch tính đúng như mong đợi của người hâm mộ. Trận đấu trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi có cả thẻ đỏ, cả bàn thắng không được công nhận và phải trải qua hiệp phụ để phân định chiến thắng.

ĐT Tây Ban Nha với lối chơi hợp lý đã giành chiến thắng với tỉ số 1-0 khi là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn trong trận đấu này. Bàn thắng duy nhất của Ferran Torren biến ĐT Argentina thành “cựu vương”, đưa ĐT Tây Ban Nha trở thành nhà vô địch World Cup 2026.

HLV Scaloni thừa nhận ĐT Tây Ban Nha xứng đáng vô địch World Cup 2026 (Ảnh: Reuters)

Thất bại trong việc bảo vệ ngôi vô địch, HLV Lionel Scaloni thừa nhận đối thủ xứng đáng với chiến thắng: “Thật buồn nhưng chúng tôi đã cống hiến hết mình. Tôi luôn biết ơn những chàng trai đã đưa chúng tôi đến một trận chung kết World Cup nữa và chiến đấu đến cùng. ĐT Tây Ban Nha đã chơi tốt hơn, đó là sự thật”.

“Chúng tôi vẫn trân trọng điều này khi trải qua nhiều khó khăn để đến được đây. Chúng ta mạnh mẽ khi chiến thắng và cũng mạnh mẽ đón nhận thất bại. Hôm nay, chúng tôi đã cho thấy cách đón nhận thất bại. Chúng tôi thua trận đấu và thừa nhận điều đó. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng chúng ta ngừng nhớ về mọi thứ toàn đội đã làm trong hành trình này”.

HLV Luis de la Fuente không giấu được niềm vui sau khi nâng cúp vô địch: “Tôi đặc biệt tự hào với thế hiện này, những người đã trưởng thành với cùng ý tưởng, biến nó trở nên tốt hơn và mang đến cho chúng ta tấm gương về một tập thể, một gia đình. Họ là những cầu thủ xuất chúng. Thật hân hạnh khi tôi được đồng hành cùng họ trong hành trình này”.

“Tôi rất xúc động khi nhìn lại. Chúng tôi đã giành chiến thắng mọi thứ và điều đó thật tuyệt. Đây là một thế hệ cầu thủ đáng tự hào của Tây Ban Nha. Cùng nhau, chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn”.

Vô địch giải đấu, ĐT Tây Ban Nha cũng thống trị các danh hiệu cá nhân khi Rodri giành Quả bóng vàng World Cup 2026, thủ thành Unai Simon giành danh hiệu Găng tay vàng, Pau Cubarsi nhận danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải.