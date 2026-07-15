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HLV Deschamps mỉa mai trọng tài sau khi Pháp dừng bước ở bán kết World Cup 2026

Thứ Tư, 09:00, 15/07/2026
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VOV.VN - HLV Didier Deschamps có những phát biểu nhắm vào trọng tài Ivan Barton sau trận Pháp thua Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026.

ĐT Pháp khép lại hành trình tại World Cup 2026 bằng thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha ở bán kết. Trận thua này không chỉ khiến Les Bleus lỡ hẹn với chung kết mà còn để lại nhiều tranh cãi xoay quanh công tác trọng tài.

Bước vào giải với vị thế ứng viên vô địch, Pháp từng thể hiện phong độ ấn tượng trước vòng bán kết. Tuy nhiên, trước một Tây Ban Nha chơi kỷ luật và hiệu quả, thầy trò HLV Didier Deschamps đã không thể tạo nên khác biệt.

hlv deschamps mia mai trong tai sau khi phap dung buoc o ban ket world cup 2026 hinh anh 1
Pháp nhận thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Hai bàn thắng của Mikel Oyarzabal và Pedro Porro đã giúp La Roja giành chiến thắng 2-0. Kết quả này đẩy ĐT Pháp vào trận tranh hạng ba, đồng thời khép lại chặng đường 15 năm dẫn dắt đội tuyển của HLV Didier Deschamps.

Sau trận đấu, chiến lược gia người Pháp gây chú ý với những phát biểu mang hàm ý nhắm vào trọng tài chính Ivan Barton. Ông nói: “Trọng tài thứ tư và thứ năm đã làm rất tốt. Tôi không muốn nói thêm. Nhưng các bạn có nghĩ rằng trọng tài chính đủ khả năng để điều khiển một trận bán kết không?”.

Khi được hỏi sâu hơn, Deschamps vẫn giữ thái độ dè dặt nhưng không giấu sự bức xúc. Ông khẳng định: “Tôi không nói ông ấy không đủ trình độ. Tôi chỉ đặt câu hỏi. Hãy nhìn vào trận đấu. Quả phạt đền và những tình huống khác. Tôi sẽ không rơi vào cái bẫy tranh luận thêm nữa”.

hlv deschamps mia mai trong tai sau khi phap dung buoc o ban ket world cup 2026 hinh anh 2
HLV Didier Deschamps phát biểu sau trận. (Ảnh: Reuters)

Trận đấu này chứng kiến nhiều quyết định gây tranh cãi từ trọng tài Ivan Barton. Đáng chú ý nhất là tình huống cho Tây Ban Nha hưởng phạt đền sau pha va chạm giữa Lucas Digne và Lamine Yamal.

Trên chấm 11m, Oyarzabal không mắc sai lầm để mở tỷ số cho Tây Ban Nha. Sang hiệp hai, Porro ghi thêm bàn thắng, qua đó ấn định chiến thắng và tấm vé vào chung kết cho đại diện châu Âu.

Dù vậy, không phải cầu thủ Pháp nào cũng đồng tình với quan điểm của HLV Deschamps. Tiền vệ Rayan Cherki thẳng thắn thừa nhận: “Đây là một nỗi thất vọng lớn vì chúng tôi thua chính mình. Chúng tôi không thua trọng tài hay Tây Ban Nha. Không phải do trọng tài. Chúng tôi đã không chơi thứ bóng đá mà mình thường thể hiện… còn Tây Ban Nha thì có”.

Quách Khiêm/VOV.VN
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