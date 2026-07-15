Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục sau khi vào chung kết World Cup 2026

Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente kiểm soát hoàn toàn thế trận trước á quân thế giới. Mikel Oyarzabal mở tỷ số trên chấm phạt đền ở phút 22 trước khi Pedro Porro ấn định chiến thắng 2-0 trong hiệp hai.

Chiến thắng này giúp Tây Ban Nha lần thứ hai góp mặt ở trận chung kết World Cup, sau lần đăng quang năm 2010. “La Roja” cũng trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử World Cup giữ sạch lưới tới 6 trận trong một kỳ giải, đồng thời là đội bóng châu Âu đầu tiên thắng 8 trận liên tiếp ở vòng knock-out các giải đấu lớn (World Cup và EURO).

Đội bóng xứ bò tót còn cân bằng kỷ lục 37 trận bất bại của Italy (2018-2021), với thành tích 28 chiến thắng và 9 trận hòa, trở thành chuỗi bất bại dài nhất lịch sử của một đội tuyển châu Âu.

Tây Ban Nha thắng dễ Pháp.

Trên phương diện cá nhân, Mikel Oyarzabal ghi bàn thắng thứ 5 tại World Cup 2026, sánh ngang David Villa (2010) và Emilio Butragueno (1986) với tư cách cầu thủ Tây Ban Nha ghi nhiều bàn nhất trong một kỳ World Cup.

Trong khi đó, Dani Olmo có pha kiến tạo thứ 8 tại các kỳ World Cup và EURO, cân bằng kỷ lục của Cesc Fabregas. Đáng chú ý, Olmo đều ghi dấu giày vào bàn thắng ở cả ba trận bán kết lớn khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha (1 bàn, 2 kiến tạo).

Trái ngược với màn trình diễn thăng hoa của Tây Ban Nha, tuyển Pháp gây thất vọng khi Kylian Mbappe không có nổi cú sút trúng đích nào. Đây mới là lần thứ hai trong 15 trận World Cup gần nhất tiền đạo này không thể đưa bóng đi trúng mục tiêu.

Đáng chú ý, Pháp vẫn chưa từng thắng một trận nào tại World Cup khi bị dẫn bàn sau hiệp một (hòa 1, thua 12). Trong khi đó, Tây Ban Nha trở thành đội tuyển thứ tư trong thế kỷ XXI vào chung kết World Cup mà không bị dẫn trước ở bất kỳ trận đấu nào, sau Đức (2002), Italy (2006) và Argentina (2014).