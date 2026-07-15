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HLV trưởng ĐT Tây Ban Nha chỉ ra khác biệt dẫn đến chiến thắng

Thứ Tư, 05:36, 15/07/2026
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VOV.VN - ĐT Tây Ban Nha có lần thứ ba liên tiếp vượt qua ĐT Pháp tại bán kết một giải đấu chính thức để vào chung kết World Cup 2026.

Trước ĐT Pháp được đánh giá rất cao, ĐT Tây Ban Nha lựa chọn lối chơi hợp lý khi hạn chế khả năng tấn công của đối thủ. Đồng thời, ĐT Tây Ban Nha cũng tận dụng rất tốt cơ hội để ghi bàn với hai pha lập công của Mikel Oyarzabal và Pedro Porro.

Đáng chú ý, đây là lần thứ ba liên tiếp ĐT Tây Ban Nha giành chiến thắng trước ĐT Pháp khi gặp nhau ở bán kết giải đấu chính thức. Trước đó, ĐT Tây Ban Nha từng vượt qua ĐT Pháp tại bán kết Euro 2024, tiếp đó là bán kết UEFA Nations League 2024/25.

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ĐT Tây Ban Nha giành chiến thắng để vào chung kết World Cup 2026 (Ảnh: Reuters)

Sau trận đấu, HLV Luis De La Fuente chia sẻ: “Chúng tôi bắt đầu từ 4 năm trước với cùng một ý tưởng và kiên định với lối chơi ấy, điều đó đưa chúng tôi đến kết quả này. Hôm nay, chúng tôi gặp một trong những đội tuyển mạnh nhất thế giới nhưng trước mặt họ, chúng tôi có đội hình tốt nhất thế giới. Đó là sự khác biệt”.

“Các cầu thủ xứng đang với tất cả. Ngày qua ngày, họ thể hiện được sự tận tâm, đoàn kết, phóng khoáng và tài năng. Họ biến những điều phức tạp trở nên đơn giản”.

Ghi bàn ấn định chiến thắng và nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận, Pedro Porro chia sẻ: “Đây là giấc mơ trở thành sự thật. Chúng tôi đã có một trận đấu hay, làm tất cả mọi thứ để vào chung kết. Chúng tôi biết phải đối mặt với một đối thủ thực sự khó khăn. Đây là thành tích của tập thể chứ không chỉ riêng tôi”.

ĐT Tây Ban Nha giành vé vào chung kết World Cup 2026, gặp đội thắng trong cuộc đối đầu giữa Argentina và Anh. Trận chung kết sẽ diễn ra vào 2h00 ngày 20/6 theo giờ Việt Nam.

Như Đạt/VOV.VN
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