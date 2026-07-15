English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lịch trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 15/7: Anh đại chiến Argentina

Thứ Tư, 05:15, 15/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 15/7 rạng sáng 16/7, Anh vs Argentina đối đầu trong trận bán kết.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá World Cup 2026 hôm nay 15/7 rạng sáng 16/7, người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới đang hướng sự chú ý tới trận đấu giữa Anh vs Argentina. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể theo dõi trực tiếp cuộc đối đầu sinh tử này trên kênh sóng VTV3.

Cuộc đọ sức này không chỉ mang tính chất quyết định trong hành trình chinh phục ngôi vương mà còn làm sống lại những ký ức kinh điển trong lịch sử đối đầu giữa “Tam sư” và Albiceleste.

lich truc tiep world cup 2026 hom nay 15 7 anh dai chien argentina hinh anh 1
Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 15/7 rạng sáng 16/7, Anh vs Argentina đối đầu trong trận bán kết.

Đội tuyển Anh bước vào trận bán kết World Cup 2026 mang theo sức mạnh tấn công đa dạng với sự cơ động, càn lướt của Jude Bellingham cùng khả năng dứt điểm sắc bén của đội trưởng Harry Kane. Trong khi đó, ở phần sân đối diện, Argentina tiếp tục đặt trọn niềm tin vào Messi.

Chia sẻ với truyền thông trước trận đấu, Messi cho biết: “Tôi biết về những trận Argentina gặp Anh trong quá khứ chủ yếu qua băng hình và những câu chuyện lịch sử, đặc biệt là World Cup 1986, nhưng thế hệ hiện tại đã quen với việc chỉ tập trung vào trận đấu, bất kể đối thủ là ai.

Đối đầu với tuyển Anh luôn rất đặc biệt vì họ là một cường quốc bóng đá. Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp họ ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Chúng tôi sẽ coi đây là một trận bán kết World Cup với một đối thủ rất mạnh và chuẩn bị thật tốt để tiếp tục cạnh tranh”.

Trận đấu giữa Anh vs Argentina tại bán kết World Cup 2026 diễn ra vào lúc 2h ngày 16/7. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

 

 

Trí Minh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bản tin World Cup 2026 hôm nay 14-7: Rực lửa Pháp - Tây Ban Nha, Yamal lại gây sốt
Bản tin World Cup 2026 hôm nay 14-7: Rực lửa Pháp - Tây Ban Nha, Yamal lại gây sốt

VOV.VN - Bản tin World Cup 2026 hôm nay 14-7 có những nội dung chính sau đây: Đại chiến Pháp vs Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026; Lamine Yamal tiếp tục phát biểu gây sốt; Argentina có lợi thế quan trọng trước Anh ở bán kết World Cup 2026…

Bản tin World Cup 2026 hôm nay 14-7: Rực lửa Pháp - Tây Ban Nha, Yamal lại gây sốt

Bản tin World Cup 2026 hôm nay 14-7: Rực lửa Pháp - Tây Ban Nha, Yamal lại gây sốt

VOV.VN - Bản tin World Cup 2026 hôm nay 14-7 có những nội dung chính sau đây: Đại chiến Pháp vs Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026; Lamine Yamal tiếp tục phát biểu gây sốt; Argentina có lợi thế quan trọng trước Anh ở bán kết World Cup 2026…

Yamal che mờ Mbappe, Tây Ban Nha hạ đẹp Pháp, thẳng tiến chung kết World Cup 2026
Yamal che mờ Mbappe, Tây Ban Nha hạ đẹp Pháp, thẳng tiến chung kết World Cup 2026

VOV.VN - Yamal che mờ Mbappe, Tây Ban Nha hạ đẹp Pháp, thẳng tiến chung kết World Cup 2026 trên sân vận động Dallas ở bang Texas, Mỹ.

Yamal che mờ Mbappe, Tây Ban Nha hạ đẹp Pháp, thẳng tiến chung kết World Cup 2026

Yamal che mờ Mbappe, Tây Ban Nha hạ đẹp Pháp, thẳng tiến chung kết World Cup 2026

VOV.VN - Yamal che mờ Mbappe, Tây Ban Nha hạ đẹp Pháp, thẳng tiến chung kết World Cup 2026 trên sân vận động Dallas ở bang Texas, Mỹ.

Link xem trực tiếp Pháp vs Tây Ban Nha bán kết World Cup 2026 hôm nay trên VTV Go
Link xem trực tiếp Pháp vs Tây Ban Nha bán kết World Cup 2026 hôm nay trên VTV Go

VOV.VN - Cập nhật link xem trực tiếp Pháp vs Tây Ban Nha lúc 2h00 ngày 15/7 thuộc khuôn khổ vòng bán kết World Cup 2026. Hướng dẫn xem trực tiếp World Cup 2026 hôm nay trên ứng dụng VTV Go, VTV3 với chất lượng hình ảnh sắc nét, đường truyền ổn định.

Link xem trực tiếp Pháp vs Tây Ban Nha bán kết World Cup 2026 hôm nay trên VTV Go

Link xem trực tiếp Pháp vs Tây Ban Nha bán kết World Cup 2026 hôm nay trên VTV Go

VOV.VN - Cập nhật link xem trực tiếp Pháp vs Tây Ban Nha lúc 2h00 ngày 15/7 thuộc khuôn khổ vòng bán kết World Cup 2026. Hướng dẫn xem trực tiếp World Cup 2026 hôm nay trên ứng dụng VTV Go, VTV3 với chất lượng hình ảnh sắc nét, đường truyền ổn định.

Bán kết World Cup 2026: Pháp đứng trước cột mốc lịch sử nếu thắng Tây Ban Nha
Bán kết World Cup 2026: Pháp đứng trước cột mốc lịch sử nếu thắng Tây Ban Nha

VOV.VN - Tuyển Pháp đứng trước cơ hội đi vào lịch sử nếu đánh bại Tây Ban Nha ở trận bán kết World Cup 2026 diễn ra lúc 2h ngày 15/7. Một chiến thắng không chỉ đưa "Les Bleus" vào chung kết mà còn giúp họ cân bằng thành tích đặc biệt từng được Đức và Brazil thiết lập.

Bán kết World Cup 2026: Pháp đứng trước cột mốc lịch sử nếu thắng Tây Ban Nha

Bán kết World Cup 2026: Pháp đứng trước cột mốc lịch sử nếu thắng Tây Ban Nha

VOV.VN - Tuyển Pháp đứng trước cơ hội đi vào lịch sử nếu đánh bại Tây Ban Nha ở trận bán kết World Cup 2026 diễn ra lúc 2h ngày 15/7. Một chiến thắng không chỉ đưa "Les Bleus" vào chung kết mà còn giúp họ cân bằng thành tích đặc biệt từng được Đức và Brazil thiết lập.

HLV trưởng ĐT Pháp nhận định về trận bán kết World Cup 2026
HLV trưởng ĐT Pháp nhận định về trận bán kết World Cup 2026

VOV.VN - Trước trận bán kết World Cup 2026, HLV Didier Deschamps dành những lời có cánh về phía đối thủ là ĐT Tây Ban Nha.

HLV trưởng ĐT Pháp nhận định về trận bán kết World Cup 2026

HLV trưởng ĐT Pháp nhận định về trận bán kết World Cup 2026

VOV.VN - Trước trận bán kết World Cup 2026, HLV Didier Deschamps dành những lời có cánh về phía đối thủ là ĐT Tây Ban Nha.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế