Lịch trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 15/7: Anh đại chiến Argentina

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá World Cup 2026 hôm nay 15/7 rạng sáng 16/7, người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới đang hướng sự chú ý tới trận đấu giữa Anh vs Argentina. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể theo dõi trực tiếp cuộc đối đầu sinh tử này trên kênh sóng VTV3.

Cuộc đọ sức này không chỉ mang tính chất quyết định trong hành trình chinh phục ngôi vương mà còn làm sống lại những ký ức kinh điển trong lịch sử đối đầu giữa “Tam sư” và Albiceleste.

Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 15/7 rạng sáng 16/7, Anh vs Argentina đối đầu trong trận bán kết.

Đội tuyển Anh bước vào trận bán kết World Cup 2026 mang theo sức mạnh tấn công đa dạng với sự cơ động, càn lướt của Jude Bellingham cùng khả năng dứt điểm sắc bén của đội trưởng Harry Kane. Trong khi đó, ở phần sân đối diện, Argentina tiếp tục đặt trọn niềm tin vào Messi.

Chia sẻ với truyền thông trước trận đấu, Messi cho biết: “Tôi biết về những trận Argentina gặp Anh trong quá khứ chủ yếu qua băng hình và những câu chuyện lịch sử, đặc biệt là World Cup 1986, nhưng thế hệ hiện tại đã quen với việc chỉ tập trung vào trận đấu, bất kể đối thủ là ai.

Đối đầu với tuyển Anh luôn rất đặc biệt vì họ là một cường quốc bóng đá. Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp họ ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Chúng tôi sẽ coi đây là một trận bán kết World Cup với một đối thủ rất mạnh và chuẩn bị thật tốt để tiếp tục cạnh tranh”.

Trận đấu giữa Anh vs Argentina tại bán kết World Cup 2026 diễn ra vào lúc 2h ngày 16/7. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.