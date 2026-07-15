Yamal che mờ Mbappe, Tây Ban Nha hạ đẹp Pháp, thẳng tiến chung kết World Cup 2026

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Nếu có một trận đấu xứng đáng được gọi là "chung kết sớm" của World Cup 2026, đó chính là màn so tài giữa Pháp và Tây Ban Nha. Một bên sở hữu hàng công bùng nổ nhất giải đấu (16 bàn thắng), bên kia là hệ thống phòng ngự chắc chắn nhất (1 bàn thua). Khi hai cực đối lập gặp nhau, yếu tố chiến thuật nhiều khả năng sẽ quyết định tất cả.

Pháp bước vào bán kết với sự thuyết phục gần như tuyệt đối. 6 trận toàn thắng, 16 bàn thắng và chỉ 2 lần để thủng lưới cho thấy tập thể của Didier Deschamps đang đạt điểm rơi phong độ lý tưởng. Đáng sợ hơn, Les Bleus không còn phụ thuộc hoàn toàn vào Kylian Mbappe.

Bên cạnh chân sút đã ghi 8 bàn, Ousmane Dembele mang đến tốc độ và khả năng xuyên phá, còn Michael Olise trở thành nguồn sáng tạo với những đường chuyền mở khóa hàng thủ. Hàng công giàu tốc độ, biến hóa và có nhiều phương án tiếp cận khung thành khiến Pháp trở thành bài toán cực khó cho mọi đối thủ.

Ở chiều ngược lại, Tây Ban Nha lại gây ấn tượng bằng sự ổn định. Chỉ một bàn thua sau sáu trận là minh chứng rõ nhất cho hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Luis de la Fuente. La Roja không phòng ngự bằng cách lùi sâu, mà bằng khả năng kiểm soát bóng và nhịp độ trận đấu. Khi đối phương không có bóng, những mũi phản công nguy hiểm như Mbappe hay Dembele cũng bị hạn chế đáng kể đất diễn.

Lịch sử đối đầu có thể đang đứng về phía Tây Ban Nha với hai chiến thắng liên tiếp gần nhất trước Pháp tại EURO 2024 và Nations League 2025. Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại đã khác. Les Bleus đang sở hữu phiên bản cân bằng và toàn diện hơn, trong khi những thất bại trước đó đều có những yếu tố đặc thù về nhân sự và thế trận. Chính vì vậy, La Roja khó có thể bước vào trận đấu với tâm thế của đội chiếm ưu thế.

Đây sẽ là cuộc đấu giữa ngọn giáo sắc nhất và tấm khiên vững nhất World Cup 2026. Và trong một trận bán kết mà khoảng cách chuyên môn gần như không tồn tại, chiến thắng nhiều khả năng sẽ thuộc về đội buộc được đối thủ phải chơi theo cách mình mong muốn.

Hai chiến thắng gần nhất giúp Tây Ban Nha thêm tự tin trước cuộc tái đấu với Pháp ở bán kết World Cup 2026. Tuy nhiên, Les Bleus lúc này là tập thể hoàn thiện và bản lĩnh hơn. La Roja chắc chắn là thử thách cực đại, nhưng thày trò HLV Didier Deschamps vẫn sáng cửa trở thành đội bóng thứ ba giành vé vào chung kết lần thứ ba liên tiếp, sau Italia và Brazil.