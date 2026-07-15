Yamal che mờ Mbappe, Tây Ban Nha hạ đẹp Pháp, thẳng tiến chung kết World Cup 2026
Thứ Tư, 04:03, 15/07/2026
VOV.VN - Yamal che mờ Mbappe, Tây Ban Nha hạ đẹp Pháp, thẳng tiến chung kết World Cup 2026 trên sân vận động Dallas ở bang Texas, Mỹ.
03:59
90'+7: HẾT GIỜ !!! Tây Ban Nha giành thắng lợi 2-0 trước Pháp để thẳng tiến vào chung kết World Cup 2026.
03:59
90'+6: Cơ hội !!! Dembélé quyết định tung ra cú sút chân phải từ góc hẹp khiến thủ môn Unai Simón phải đấm bóng cứu thua cho Tây Ban Nha.
03:57
90'+4: Sai lầm !!! Upamecano chạm bóng lỗi và tạo điều kiện cho Nico Williams thoát xuống đối mặt với Maignan nhưng cú sút chân trái của cầu thủ chạy cánh Tây Ban Nha chỉ đi ra mành sau lưới khung thành ĐT Pháp.
03:51
03:51
89': Không được !!! Mbappe sút chân phải từ chấm đá phạt hàng rào ngang vòng cấm địa đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành thủ môn Unai Simón bên phía Tây Ban Nha.
03:44
81': KHÔNG VÀOOOOOOOOO !!! Unai Simón một lần nữa phải băng ra khỏi vòng cấm đội nhà để lao lên cản phá Mbappe thoát xuống nhưng Doué có bóng và dứt điểm về phía khung thành đã bỏ trống của Tây Ban Nha. Mặc dù vậy, Doué dứt điểm chân phải quá nhẹ và thủ môn Unai Simón một lần nữa dùng chân cứu thua cho Bò tót.
03:41
03:40
78': Đánh đầu !!! Bóng được treo vào vòng cấm từ cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ Tây Ban Nha để Ferran Torres xâm nhập vòng cấm và dứt điểm bằng đầu cận thành đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Maignan bên phía Pháp.
03:39
77': Phạm lỗi rồi !!! Lamine Yamal bị Mbappe vượt qua và đã có tình huống xoạc không trúng bóng từ phía sau đối với tiền đạo Pháp.
Tuy nhiên, ở tình huống phối hợp đá phạt trực tiếp sau đó, Dembélé lại treo bóng quá sâu vào vòng cấm Tây Ban Nha và Rodrigo đã bật cao đánh đầu phá bóng giải vây cho Bò tót.
03:30
03:29
67': KHÔNG VÀOOOOO !!! Dembélé chuyền bóng cho Mbappe tung ra cú dứt điểm chân phải quyết đoán từ ngoài vòng cấm đưa bóng chạm chân hậu vệ Tây Ban Nha trước khi đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Unai Simón.
03:27
64': Nguy hiểm !!! Mbappe đi bóng đầy quyết tâm từ cánh trái theo hướng tấn công của ĐT Pháp trước khi xâm nhập vòng cấm và tung ra cú dứt điểm chân trái từ góc hẹp nhưng thủ môn Unai Simón đã chơi an toàn khi bay người đấm bóng cứu thua cho Tây Ban Nha.
03:27
03:23
61': KHÔNG CÔNG NHẬN BÀN THẮNG !!! Lamine Yamal thoát xuống ở cánh phải trước khi nhảy múa trong vòng vây 3 hậu vệ Pháp rồi tung ra cú dứt điểm tinh tế chân trái gọn gàng tung lưới thủ môn Maignan nhưng trọng tài đã thổi phạt lỗi việt vị của cầu thủ Tây Ban Nha.
03:21
58': VÀOOOOOOOOOOOOOOOOO !!! Hậu vệ cánh Porro đập nhả ăn ý một chạm cùng Dani Olmo trước khi thoát xuống đối mặt và hạ gục thủ môn Maignan với cú dứt điểm chân phải tinh tế găm bóng vào góc gần như một tiền đạo, nhân đôi cách biệt cho Tây Ban Nha trước Pháp !!!
03:13
51': Cơ hội !!! Lamine Yamal bứt tốc thoát xuống từ cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Tây Ban Nha trước khi xâm nhập vòng cấm và dứt điểm chân trái từ góc hẹp trong thế đối mặt nhưng không chiến thắng được thủ môn Maignan bên phía ĐT Pháp.
Trọng tài sau đó cũng thổi phạt lỗi việt vị của Lamine Yamal.
03:08
03:07
46': Hiệp hai bắt đầu !!!
02:52
45'+7: Hết hiệp một !!! Pháp đang để Tây Ban Nha dẫn trước với tỷ số 1-0 sau hiệp thi đấu đầu tiên.
Tác giả bàn thắng duy nhất trong hiệp một là Mikel Oyarzabal với pha thực hiện quả phạt đền chính xác ở phút 22.
02:48
02:48
45'+2: Căng ngang !!! Koundé bứt tốc bên cánh phải theo hướng lên bóng của Pháp trước khi chuyền bóng cắt ngang khung thành thủ môn Unai Simón nhưng Mbappe không kịp băng vào tạo nên điểm cắt.
02:43
42': Đối mặt !!! Digne chọc khe tinh tế để Mbappe bứt tốc thoát xuống đối mặt nhưng chưa kịp dứt điểm thì thủ môn Unai Simón đã lên rất cao và kịp thời phá bóng trước khi tiền đạo Pháp chạm bóng.
02:40
02:39
38': Nguy hiểm !!! Những pha đập nhả trung lộ một chạm ăn ý của các cầu thủ Tây Ban Nha đã xé toang hàng thủ Pháp, tạo điều kiện cho Mikel Oyarzabal thoát xuống đối mặt với thủ môn Maignan nhưng Upamecano đã kịp thời can thiệp phá bóng trước khi số 21 của Tây Ban Nha kịp tung ra cú dứt điểm.
02:37
36': Không được !!! Bacorla đột phá từ cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ Pháp trước khi xâm nhập vào trung lộ và tung ra cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm bằng chân phải đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành thủ môn Unai Simón bên phía Tây Ban Nha.
Ngay sau đó, Tây Ban Nha đáp trả với cú nã đại bác từ cự ly gần 30m của Porro nhưng bóng đi hơi cao so với khung thành thủ môn Maignan.
02:36
02:35
35': Đối mặt !!! Bóng được phất dài từ phần sân nhà để Álex Baena thoát xuống xâm nhập vòng cấm và đối mặt với thủ môn Maignan nhưng số 15 của Tây Ban Nha dứt điểm chân phải đưa bóng không hướng vào khung thành ĐT Pháp.
Trọng tài sau đó cũng thổi phạt lỗi việt vị của Álex Baena.
02:30
30': Thay người !!! Khó khăn chồng chất với các cầu thủ Pháp khi Saliba bất ngờ đổ xuống sân và không thể tiếp tục thi đấu do dính chấn thương ở phút 28. HLV Didier Deschamps buộc phải có sự thay đổi người khi Lacroix được tung vào sân thế chỗ Saliba.
02:28
02:23
20': PENALTY !!! Digne khống chế bóng bằng đầu trong vòng cấm Pháp và xoay người phá bóng lên nhưng lại sút trúng người Lamine Yamal đã nhanh hơn băng vào cắt bóng trước. Trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.
Trên chấm 11m, Mikel Oyarzabal sút bóng chân trái vào góc phải khung thành đầy quyết đoán nên dù thủ môn Maignan đã đổ người đúng hướng cũng không thể cản phá cứu thua cho Pháp. Tỷ số được mở 1-0 cho Tây Ban Nha ở phút 22 !!!
02:17
16': Phản công thần tốc !!! Pha chuyển đổi trạng thái tốc độ của các cầu thủ Pháp khi Dembélé phất dài từ giữa sân sang biên trái cho Mbappe đột phá trong vòng vây 3 hậu vệ Tây Ban Nha. Mbappe phải trả bóng cho Dembélé chuyền về tuyến hai cho Olise dứt điểm chân trái nhưng bóng trúng chân hậu vệ áo trắng đi hết đường biên ngang.
02:11
02:10
10': Cơ hội !!! Rabiot phạm lỗi với Dani Olmo và phải nhận thẻ vàng cảnh cáo ở phút thứ 8. Các cầu thủ Tây Ban Nha được hưởng một quả đá phạt trực tiếp ngay sát mép vòng cấm, chếch bên cánh phải về hướng khung thành Pháp.
Mặc dù vậy, Mikel Oyarzabal lại sút bóng quá thấp đưa bóng chạm vào hàng rào ĐT Pháp bật ra.
02:00
1': Trận đấu đã bắt đầu !!! Pháp ra sân trong trang phục áo xanh - quần trắng, trong khi các cầu thủ Tây Ban Nha mặc áo trắng - quần đỏ và giành quyền giao bóng trước ở hiệp một.
Dự bị: Samba, Risser, Gusto, Kone, Thuram, Kante, Konate, Zaire Emery, Theo Hernandez, Doue, Lucas Hernandez, Mateta, Cherki, Akliouche, Lacroix.
Tây Ban Nha: Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian, Yamal, Olmo, Baena, Oyarzabal.
Dự bị: Raya, Joan Garcia, Pubill, Grimaldo, Eric Garcia, Llorente, Merino, Torres, Gavi, Pino, Williams, Zubimendi, Gonzalez, Munoz, Iglesias.
Trọng tài chính: Ivan Barton Cisneros (El Salvador).
12:15
12:15
12:13
Nếu có một trận đấu xứng đáng được gọi là "chung kết sớm" của World Cup 2026, đó chính là màn so tài giữa Pháp và Tây Ban Nha. Một bên sở hữu hàng công bùng nổ nhất giải đấu (16 bàn thắng), bên kia là hệ thống phòng ngự chắc chắn nhất (1 bàn thua). Khi hai cực đối lập gặp nhau, yếu tố chiến thuật nhiều khả năng sẽ quyết định tất cả.
Pháp bước vào bán kết với sự thuyết phục gần như tuyệt đối. 6 trận toàn thắng, 16 bàn thắng và chỉ 2 lần để thủng lưới cho thấy tập thể của Didier Deschamps đang đạt điểm rơi phong độ lý tưởng. Đáng sợ hơn, Les Bleus không còn phụ thuộc hoàn toàn vào Kylian Mbappe.
Bên cạnh chân sút đã ghi 8 bàn, Ousmane Dembele mang đến tốc độ và khả năng xuyên phá, còn Michael Olise trở thành nguồn sáng tạo với những đường chuyền mở khóa hàng thủ. Hàng công giàu tốc độ, biến hóa và có nhiều phương án tiếp cận khung thành khiến Pháp trở thành bài toán cực khó cho mọi đối thủ.
Ở chiều ngược lại, Tây Ban Nha lại gây ấn tượng bằng sự ổn định. Chỉ một bàn thua sau sáu trận là minh chứng rõ nhất cho hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Luis de la Fuente. La Roja không phòng ngự bằng cách lùi sâu, mà bằng khả năng kiểm soát bóng và nhịp độ trận đấu. Khi đối phương không có bóng, những mũi phản công nguy hiểm như Mbappe hay Dembele cũng bị hạn chế đáng kể đất diễn.
Lịch sử đối đầu có thể đang đứng về phía Tây Ban Nha với hai chiến thắng liên tiếp gần nhất trước Pháp tại EURO 2024 và Nations League 2025. Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại đã khác. Les Bleus đang sở hữu phiên bản cân bằng và toàn diện hơn, trong khi những thất bại trước đó đều có những yếu tố đặc thù về nhân sự và thế trận. Chính vì vậy, La Roja khó có thể bước vào trận đấu với tâm thế của đội chiếm ưu thế.
Đây sẽ là cuộc đấu giữa ngọn giáo sắc nhất và tấm khiên vững nhất World Cup 2026. Và trong một trận bán kết mà khoảng cách chuyên môn gần như không tồn tại, chiến thắng nhiều khả năng sẽ thuộc về đội buộc được đối thủ phải chơi theo cách mình mong muốn.
Hai chiến thắng gần nhất giúp Tây Ban Nha thêm tự tin trước cuộc tái đấu với Pháp ở bán kết World Cup 2026. Tuy nhiên, Les Bleus lúc này là tập thể hoàn thiện và bản lĩnh hơn. La Roja chắc chắn là thử thách cực đại, nhưng thày trò HLV Didier Deschamps vẫn sáng cửa trở thành đội bóng thứ ba giành vé vào chung kết lần thứ ba liên tiếp, sau Italia và Brazil.
VOV.VN - Cập nhật link xem trực tiếp Pháp vs Tây Ban Nha lúc 2h00 ngày 15/7 thuộc khuôn khổ vòng bán kết World Cup 2026. Hướng dẫn xem trực tiếp World Cup 2026 hôm nay trên ứng dụng VTV Go, VTV3 với chất lượng hình ảnh sắc nét, đường truyền ổn định.
VOV.VN - Tuyển Pháp đứng trước cơ hội đi vào lịch sử nếu đánh bại Tây Ban Nha ở trận bán kết World Cup 2026 diễn ra lúc 2h ngày 15/7. Một chiến thắng không chỉ đưa "Les Bleus" vào chung kết mà còn giúp họ cân bằng thành tích đặc biệt từng được Đức và Brazil thiết lập.
VOV.VN - Bản tin World Cup 2026 hôm nay 13-7 có những nội dung chính sau đây: Lịch thi đấu bán kết World Cup 2026; ĐT Anh đối mặt thống kê bất lợi trước thềm bán kết; Quy luật “đen đủi” khiến CĐV Tây Ban Nha thấp thỏm trước bán kết…
Tây Ban Nha: Unai Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabien Ruiz; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.
Kết quả Pháp vs Tây Ban Nha
Đây là lần thứ 8 Pháp góp mặt ở bán kết World Cup, chỉ xếp sau Đức với 12 lần. Sau ba thất bại liên tiếp ở các kỳ World Cup 1958, 1982 và 1986, đội bóng áo lam đã thắng cả 4 trận bán kết gần nhất vào các năm 1998, 2006, 2018 và 2022. Đáng chú ý, ở ba lần gần nhất tiến vào chung kết, Pháp đều giữ sạch lưới tại vòng bán kết.
Nếu vượt qua Tây Ban Nha, thầy trò HLV Didier Deschamps sẽ trở thành đội tuyển thứ ba trong lịch sử lọt vào 3 trận chung kết World Cup liên tiếp, sánh ngang kỳ tích của Đức (1982, 1986, 1990) và Brazil (1994, 1998, 2002).
Pháp có cơ sở để hướng tới mục tiêu này khi sở hữu hàng công bùng nổ nhất World Cup 2026. Kylian Mbappe tiếp tục là đầu tàu với phong độ ấn tượng. Tiền đạo đội trưởng đã ghi 12 bàn ở các trận đấu loại trực tiếp World Cup, thành tích cao nhất lịch sử giải đấu.
Không chỉ sắc bén trong khâu dứt điểm, Mbappe còn phối hợp cực kỳ ăn ý với Ousmane Dembele. Bộ đôi này đã tạo cho nhau 19 cơ hội ghi bàn, trong đó Mbappe kiến tạo 10 lần cho Dembele, còn Dembele đáp lại bằng 9 đường chuyền quyết định.
Dù vậy, Tây Ban Nha vẫn là thử thách rất lớn với Pháp. Đây mới là lần thứ hai hai đội gặp nhau tại World Cup. Ở lần đối đầu duy nhất trước đó tại vòng 1/8 World Cup 2006, Pháp thắng 3-1 để tiến vào tứ kết.
Tuy nhiên, xét trên mọi đấu trường, Tây Ban Nha lại chiếm ưu thế rõ rệt khi thắng 7, hòa 1 và chỉ thua 2 trong 10 lần gặp Pháp gần nhất. Đáng chú ý, La Roja toàn thắng ở hai màn so tài gần đây, gồm chiến thắng 2-1 tại bán kết EURO 2024 và màn rượt đuổi tỷ số 5-4 ở UEFA Nations League, trong đó tài năng trẻ Lamine Yamal đều để lại dấu ấn đậm nét.
“Hoặc là Pháp sẽ có lần thứ 3 liên tiếp vào chung kết World Cup, hoặc là Tây Ban Nha sẽ có chiến thắng thứ 3 liên tiếp trước họ. Tôi không biết kết quả sẽ ra sao, nhưng chúng tôi chẳng sợ bất cứ điều gì” – Lamine Yamal đưa ra tuyên bố đáng chú ý trước trận bán kết World Cup 2026.
Lamine Yamal chính là nguồn cảm hứng giúp Tây Ban Nha liên tiếp thắng Pháp 2-1 ở bán kết EURO 2024 (nơi anh lập siêu phẩm gỡ hòa) và 5-4 tại bán kết Nations League 2024/2025 (nơi anh ghi cú đúp bàn thắng).
Tại World Cup 2026, Lamine Yamal vẫn là nhân tố biến ảo nhất trong lối chơi của Tây Ban Nha. Tuy nhiên, việc dính chấn thương ngay trước thềm giải đấu khiến Lamine Yamal hiện tại không có phong độ bùng nổ như khi Tây Ban Nha vô địch EURO 2024.
VOV.VN - Tuyển Pháp đứng trước cơ hội đi vào lịch sử nếu đánh bại Tây Ban Nha ở trận bán kết World Cup 2026 diễn ra lúc 2h ngày 15/7. Một chiến thắng không chỉ đưa "Les Bleus" vào chung kết mà còn giúp họ cân bằng thành tích đặc biệt từng được Đức và Brazil thiết lập.
VOV.VN - Tuyển Pháp đứng trước cơ hội đi vào lịch sử nếu đánh bại Tây Ban Nha ở trận bán kết World Cup 2026 diễn ra lúc 2h ngày 15/7. Một chiến thắng không chỉ đưa "Les Bleus" vào chung kết mà còn giúp họ cân bằng thành tích đặc biệt từng được Đức và Brazil thiết lập.