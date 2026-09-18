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Link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Philippines bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 18/9

Thứ Sáu, 08:28, 18/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Philippines bóng đá ASIAD 2026 diễn ra vào lúc 13h30 hôm nay 18/9 trên VTV6.

Link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Philippines bóng đá ASIAD 2026

Theo lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026, U23 Việt Nam vs U23 Philippines sẽ so tài trong lượt trận thứ 2 vòng bảng. Quý độc giả có thể xem trực tiếp trận U23 Việt Nam vs U23 Philippines trên kênh VTV6 của Đài Truyền hình Việt Nam. Ngoài ra, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

link xem truc tiep u23 viet nam vs u23 philippines bong da asiad 2026 hom nay 18 9 hinh anh 1
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 18/9.

Link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Philippines bóng đá ASIAD 2026

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Philippines

Sau trận hòa 1-1 trước U23 Kuwait, U23 Việt Nam bước vào lượt trận thứ hai bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 với mục tiêu giành trọn 3 điểm trước U23 Philippines. Chiến thắng sẽ giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng và tạo lợi thế trước lượt trận cuối gặp U23 Uzbekistan.

Ở trận ra quân, U23 Việt Nam cho thấy khả năng kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, các chân sút áo đỏ chỉ một lần đưa bóng vào lưới đối phương. Khả năng tận dụng cơ hội vì thế trở thành vấn đề mà Ban huấn luyện cần sớm khắc phục.

Trước U23 Philippines, các cầu thủ Việt Nam cần chơi quyết đoán hơn trong những tình huống cuối cùng. Bên cạnh đó, toàn đội phải duy trì sự tập trung trong phòng ngự, tránh những sai lầm có thể khiến lợi thế bị đánh mất.

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U23 Philippines chịu bất lợi sau thất bại 1-5 trước U23 Uzbekistan. Đội bóng Đông Nam Á chưa có điểm và buộc phải hướng tới một kết quả tích cực để duy trì hy vọng cạnh tranh. Vì vậy, U23 Việt Nam không thể chủ quan và cần chuẩn bị cho một trận đấu có tính cạnh tranh cao.

Sau lượt trận đầu tiên, U23 Uzbekistan dẫn đầu bảng C với 3 điểm, U23 Việt Nam và U23 Kuwait cùng có 1 điểm, còn U23 Philippines chưa có điểm nào. Trong bối cảnh đó, chiến thắng trước Philippines không chỉ mang lại 3 điểm mà còn giúp U23 Việt Nam tạo đà tâm lý và lợi thế quan trọng trước cuộc đối đầu với Uzbekistan.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Philippines diễn ra lúc 13h30 ngày 18/9. Mục tiêu của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh là giành chiến thắng, cải thiện hiệu số và duy trì thế chủ động trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

 

 

PV/VOV.VN
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