Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Philippines: 3 điểm và hơn thế nữa

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Philippines

Sau trận hòa 1-1 trước U23 Kuwait, U23 Việt Nam bước vào lượt trận thứ hai bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 với nhiệm vụ giành chiến thắng trước U23 Philippines. Nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, đồng thời tạo đà thuận lợi trước cuộc đối đầu với U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối.

U23 Việt Nam có quyền tiếc nuối sau trận ra quân. Đội bóng áo đỏ tạo ra nhiều cơ hội nhưng chỉ một lần xuyên thủng mành lưới đối phương. Khả năng tận dụng cơ hội trở thành vấn đề mà Ban huấn luyện cần nhanh chóng khắc phục, nhất là khi quỹ thời gian chuẩn bị giữa hai trận đấu không nhiều.

U23 Việt Nam hòa U23 Kuwait ở trận ra quân (Ảnh: VFF).

Do đó, trong các buổi tập đã qua, HLV Đinh Hồng Vinh và các cộng sự tiếp tục cho các học trò rèn quân trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Cơn mưa kéo dài khiến mặt sân ướt, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng buổi tập. Dù vậy, các cầu thủ vẫn duy trì sự tập trung, hoàn thành đầy đủ giáo án và hướng toàn bộ sự chú ý vào trận đấu với Philippines.

U23 Việt Nam cần nhiều hơn một chiến thắng

Điểm tích cực lớn nhất của U23 Việt Nam sau trận hòa Kuwait nằm ở khả năng tạo cơ hội. Tuy nhiên, việc không chuyển hóa tốt những tình huống thuận lợi khiến đội bóng phải trả giá bằng hai điểm đánh rơi.

Trước U23 Philippines, các chân sút U23 Việt Nam cần chơi quyết đoán và chính xác hơn. Trong một trận đấu có tính chất quan trọng như vậy, khả năng tận dụng cơ hội có thể quyết định trực tiếp đến kết quả.

HLV Đinh Hồng Vinh cũng yêu cầu toàn đội nhanh chóng quên trận đấu đầu tiên để tập trung cho nhiệm vụ phía trước. Nhà cầm quân này nhấn mạnh mục tiêu của U23 Việt Nam là giành chiến thắng và không cho phép các cầu thủ chủ quan dù giải đấu mới chỉ diễn ra một lượt trận.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 18/9.

Bên kia chiến tuyến, U23 Philippines bước vào trận đấu với U23 Việt Nam sau thất bại nặng 1-5 trước U23 Uzbekistan. Kết quả này khiến đội bóng Đông Nam Á chịu bất lợi lớn về điểm số và hiệu số, đồng thời buộc họ phải hướng tới một kết quả tích cực nếu muốn duy trì cơ hội cạnh tranh tại bảng C.

Đây cũng là yếu tố U23 Việt Nam cần đặc biệt lưu ý. Khi đứng trước nguy cơ bị loại, U23 Philippines có thể nhập cuộc với tâm thế quyết tâm cao và tìm cách gây khó khăn cho đối thủ ngay từ những phút đầu.

U23 Việt Nam vì thế không thể chỉ dựa vào sự chênh lệch về kết quả ở lượt trận đầu tiên để đánh giá đối thủ. HLV Đinh Hồng Vinh cùng các học trò cần duy trì sự tập trung, kiểm soát thế trận và hạn chế tối đa những sai sót không đáng có.

Sau lượt trận đầu tiên, U23 Uzbekistan dẫn đầu bảng C với 3 điểm và hiệu số +4. U23 Việt Nam cùng U23 Kuwait có 1 điểm, trong khi U23 Philippines chưa có điểm nào. Với cục diện này, trận đối đầu trực tiếp mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với U23 Việt Nam. Ba điểm sẽ giúp đội bóng áo đỏ tạo lợi thế đáng kể trước khi bước vào trận đấu cuối cùng gặp Uzbekistan.

Ngược lại, nếu không giành chiến thắng, U23 Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều sức ép hơn trong cuộc cạnh tranh vé đi tiếp. Bởi vậy, trận đấu tại sân Nagoya City Minato không đơn thuần là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng Đông Nam Á mà còn là bước ngoặt đối với hành trình của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh tại ASIAD 2026.

U23 Việt Nam cần phát huy khả năng tạo cơ hội đã thể hiện trước Kuwait, đồng thời nâng cao hiệu quả dứt điểm và duy trì sự chắc chắn trong phòng ngự. Khi các cầu thủ giữ được sự tập trung và chơi đúng khả năng, mục tiêu ba điểm hoàn toàn có thể trở thành động lực để đội bóng áo đỏ hướng tới lượt trận quyết định với U23 Uzbekistan.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Philippines tại môn bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra vào lúc 13h30 ngày 18/9. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.