U23 Việt Nam rộng cửa vào tứ kết ASIAD 2026 sau trận thắng U23 Philippines

15:26

U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U23 Philippines ở lượt trận thứ hai bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026. Thanh Nhàn và Lê Phát lần lượt lập công trong hiệp 2, giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh có thêm 3 điểm quan trọng và rộng cửa giành vé vào tứ kết.

U23 Việt Nam bế tắc trong hiệp 1

U23 Việt Nam nhập cuộc chủ động và nhanh chóng kiểm soát thế trận. Các học trò HLV Đinh Hồng Vinh duy trì tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 69% trong những phút đầu, đồng thời liên tục tổ chức tấn công bên cánh trái với sự góp mặt của Phi Hoàng và Quốc Việt.

Tuy nhiên, U23 Philippines chủ động lùi sâu đội hình và tổ chức phòng ngự chặt chẽ. Lối chơi này khiến U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc tìm khoảng trống.

Phút 14, Ngọc Mỹ tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng thủ môn Guimaraes Nicholas đổ người cứu thua. Chỉ hai phút sau, Phi Hoàng có cơ hội thuận lợi nhưng xử lý thiếu chính xác.

U23 Việt Nam tiếp tục tạo ra một số tình huống nguy hiểm. Phút 32, Quốc Việt tạt bóng để Ngọc Mỹ đánh đầu nhưng bóng đi chệch khung thành. Đến phút 43, U23 Philippines bất ngờ đẩy cao đội hình và gây sức ép trở lại. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0.

Thanh Nhàn phá vỡ thế bế tắc

Sang hiệp 2, U23 Philippines nhập cuộc tốt hơn và khiến hàng phòng ngự Việt Nam gặp không ít khó khăn. Phút 48, Reyes Sandro tung cú sút xa hiểm hóc nhưng thủ môn Cao Văn Bình kịp thời đấm bóng cứu thua.

U23 Việt Nam nhanh chóng lấy lại thế trận và gia tăng sức ép. HLV Đinh Hồng Vinh lần lượt điều chỉnh nhân sự, trong đó Văn Thuận vào sân thay Quốc Việt ở phút 60.

Những pha tấn công của U23 Việt Nam ngày càng có sức nặng. Phút 57, Xuân Bắc thoát xuống đối mặt thủ môn Philippines nhưng không thể tận dụng cơ hội. Ba phút sau, Thanh Nhàn cũng tung cú dứt điểm bằng chân trái nhưng bóng đi chệch khung thành.

Sau nhiều nỗ lực, U23 Việt Nam cuối cùng cũng phá vỡ thế bế tắc ở phút 75. Thanh Nhàn xử lý khéo léo trước khi tung cú dứt điểm tinh tế, đưa bóng vào lưới U23 Philippines.

Bàn thắng giúp các học trò HLV Đinh Hồng Vinh thi đấu tự tin hơn. U23 Philippines buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, qua đó để lộ thêm khoảng trống phía sau hàng phòng ngự.

Lê Phát ấn định chiến thắng 2-0

U23 Việt Nam tiếp tục tận dụng tốc độ của các cầu thủ trên hàng công để tổ chức những pha phản công nhanh. Phút 80, Quang Vinh có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng cú sút bị hậu vệ đối phương cản phá.

Đến phút 87, U23 Việt Nam có bàn thắng thứ hai. Đội bóng áo đỏ tổ chức pha tấn công nhanh ở trung lộ, tạo cơ hội cho Lê Phát. Sau hai lần dứt điểm, tiền đạo này đưa bóng vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0.

Trong thời gian còn lại, U23 Philippines nỗ lực tìm bàn rút ngắn cách biệt. Phút 85, Rublico Santiago có cơ hội rất thuận lợi nhưng lại dứt điểm ra ngoài. U23 Việt Nam bảo vệ thành công lợi thế cho đến khi trọng tài thổi còi mãn cuộc.

Chung cuộc, U23 Việt Nam thắng U23 Philippines 2-0 để rộng cửa vào tứ kết ASIAD 2026.