U23 Việt Nam rộng cửa vào tứ kết ASIAD 2026 sau trận thắng U23 Philippines
VOV.VN - U23 Việt Nam rộng cửa vào tứ kết ASIAD 2026 sau trận thắng 2-0 U23 Philippines ở lượt trận thứ 2 diễn ra vào chiều 18/9.
U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U23 Philippines ở lượt trận thứ hai bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026. Thanh Nhàn và Lê Phát lần lượt lập công trong hiệp 2, giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh có thêm 3 điểm quan trọng và rộng cửa giành vé vào tứ kết.
U23 Việt Nam bế tắc trong hiệp 1
U23 Việt Nam nhập cuộc chủ động và nhanh chóng kiểm soát thế trận. Các học trò HLV Đinh Hồng Vinh duy trì tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 69% trong những phút đầu, đồng thời liên tục tổ chức tấn công bên cánh trái với sự góp mặt của Phi Hoàng và Quốc Việt.
Tuy nhiên, U23 Philippines chủ động lùi sâu đội hình và tổ chức phòng ngự chặt chẽ. Lối chơi này khiến U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc tìm khoảng trống.
Phút 14, Ngọc Mỹ tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng thủ môn Guimaraes Nicholas đổ người cứu thua. Chỉ hai phút sau, Phi Hoàng có cơ hội thuận lợi nhưng xử lý thiếu chính xác.
U23 Việt Nam tiếp tục tạo ra một số tình huống nguy hiểm. Phút 32, Quốc Việt tạt bóng để Ngọc Mỹ đánh đầu nhưng bóng đi chệch khung thành. Đến phút 43, U23 Philippines bất ngờ đẩy cao đội hình và gây sức ép trở lại. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0.
Thanh Nhàn phá vỡ thế bế tắc
Sang hiệp 2, U23 Philippines nhập cuộc tốt hơn và khiến hàng phòng ngự Việt Nam gặp không ít khó khăn. Phút 48, Reyes Sandro tung cú sút xa hiểm hóc nhưng thủ môn Cao Văn Bình kịp thời đấm bóng cứu thua.
U23 Việt Nam nhanh chóng lấy lại thế trận và gia tăng sức ép. HLV Đinh Hồng Vinh lần lượt điều chỉnh nhân sự, trong đó Văn Thuận vào sân thay Quốc Việt ở phút 60.
Những pha tấn công của U23 Việt Nam ngày càng có sức nặng. Phút 57, Xuân Bắc thoát xuống đối mặt thủ môn Philippines nhưng không thể tận dụng cơ hội. Ba phút sau, Thanh Nhàn cũng tung cú dứt điểm bằng chân trái nhưng bóng đi chệch khung thành.
Sau nhiều nỗ lực, U23 Việt Nam cuối cùng cũng phá vỡ thế bế tắc ở phút 75. Thanh Nhàn xử lý khéo léo trước khi tung cú dứt điểm tinh tế, đưa bóng vào lưới U23 Philippines.
Bàn thắng giúp các học trò HLV Đinh Hồng Vinh thi đấu tự tin hơn. U23 Philippines buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, qua đó để lộ thêm khoảng trống phía sau hàng phòng ngự.
Lê Phát ấn định chiến thắng 2-0
U23 Việt Nam tiếp tục tận dụng tốc độ của các cầu thủ trên hàng công để tổ chức những pha phản công nhanh. Phút 80, Quang Vinh có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng cú sút bị hậu vệ đối phương cản phá.
Đến phút 87, U23 Việt Nam có bàn thắng thứ hai. Đội bóng áo đỏ tổ chức pha tấn công nhanh ở trung lộ, tạo cơ hội cho Lê Phát. Sau hai lần dứt điểm, tiền đạo này đưa bóng vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0.
Trong thời gian còn lại, U23 Philippines nỗ lực tìm bàn rút ngắn cách biệt. Phút 85, Rublico Santiago có cơ hội rất thuận lợi nhưng lại dứt điểm ra ngoài. U23 Việt Nam bảo vệ thành công lợi thế cho đến khi trọng tài thổi còi mãn cuộc.
Chung cuộc, U23 Việt Nam thắng U23 Philippines 2-0 để rộng cửa vào tứ kết ASIAD 2026.
Trực tiếp U23 Kuwait 0-0 U23 Uzbekistan: Tin vui đến với U23 Việt Nam?
VOV.VN - Trực tiếp U23 Kuwait vs U23 Uzbekistan lượt trận 2 bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra vào lúc 17h hôm nay 18/9.
U23 Việt Nam phải đánh bại U23 Philippines ở lượt trận thứ hai bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Trận đấu diễn ra lúc 13h30 ngày 18/9.
U23 Việt Nam cần 3 điểm trước Philippines
Trận hòa 1-1 trước U23 Kuwait ở ngày ra quân khiến U23 Việt Nam chịu thêm áp lực. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh vẫn còn cơ hội đi tiếp, nhưng cần giành chiến thắng trước U23 Philippines trước khi bước vào lượt trận cuối gặp U23 Uzbekistan.
U23 Việt Nam đã tạo ra thế trận tốt trước Kuwait. Thanh Nhàn và các đồng đội liên tục gây sức ép, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không tận dụng hiệu quả. Các cầu thủ Việt Nam hai lần đưa bóng trúng cột dọc, ba lần dội xà ngang và tung ra gần 30 cú sút nhưng chỉ ghi một bàn.
Khả năng dứt điểm trở thành vấn đề lớn mà HLV Đinh Hồng Vinh cần nhanh chóng khắc phục. U23 Việt Nam phải chơi quyết đoán hơn ở những pha bóng cuối cùng nếu muốn chuyển ưu thế về thế trận thành bàn thắng.
HLV Đinh Hồng Vinh yêu cầu hàng công cải thiện
Sau trận hòa U23 Kuwait, Ban huấn luyện tập trung cải thiện khả năng dứt điểm cho các cầu thủ. HLV Đinh Hồng Vinh cũng cần điều chỉnh cách triển khai tấn công để U23 Việt Nam tạo ra nhiều phương án tiếp cận khung thành hơn.
Lối chơi chủ động và khả năng tạo sức ép liên tục trước Kuwait là điểm tích cực mà U23 Việt Nam cần duy trì. Tuy nhiên, đội bóng áo đỏ phải nâng cao hiệu quả trong từng tình huống để tránh lặp lại kịch bản bỏ lỡ cơ hội.
Về nhân sự, HLV Đinh Hồng Vinh nhiều khả năng tiếp tục sử dụng bộ khung đã thi đấu ở trận ra quân. Văn Bình có thể tiếp tục đứng trong khung thành, phía trên là Lý Đức, Đức Anh, Nguyên Hoàng, Minh Phúc, Xuân Bắc, Quốc Cường, Phi Hoàng, Lê Phát, Quốc Việt và Ngọc Mỹ.
U23 Philippines lộ nhiều điểm yếu
U23 Philippines bước vào trận đấu với U23 Việt Nam sau thất bại 1-5 trước U23 Uzbekistan. Kết quả này cho thấy đội bóng Đông Nam Á còn nhiều vấn đề cần giải quyết, đặc biệt ở hàng phòng ngự.
U23 Philippines không chỉ để thủng lưới tới 5 lần mà còn mất tiền vệ phòng ngự Muens vì án treo giò sau khi nhận thẻ đỏ. Sự thiếu vắng này có thể ảnh hưởng đến khả năng tổ chức phòng ngự và tranh chấp ở khu vực giữa sân.
Tuy nhiên, U23 Việt Nam không thể chủ quan. U23 Philippines đang chịu sức ép phải giành điểm và có thể nhập cuộc với quyết tâm cao. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cần duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu.
U23 Việt Nam hướng tới chiến thắng
U23 Việt Nam sở hữu cơ hội tạo bước ngoặt tại bảng C nếu giành trọn 3 điểm trước Philippines. Đội bóng áo đỏ cần phát huy khả năng tạo cơ hội, đồng thời cải thiện hiệu suất dứt điểm và hạn chế những sai sót trong phòng ngự.
Một chiến thắng không chỉ giúp U23 Việt Nam tích lũy điểm số mà còn tạo đà thuận lợi trước cuộc đối đầu với U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối.
Trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Philippines diễn ra lúc 13h30 ngày 18/9.
Link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Philippines bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 18/9
VOV.VN - Link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Philippines bóng đá ASIAD 2026 diễn ra vào lúc 13h30 hôm nay 18/9 trên VTV6.
Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Philippines: 3 điểm và hơn thế nữa
VOV.VN - U23 Việt Nam buộc phải giành chiến thắng trước U23 Philippines để tiếp tục nuôi hy vọng giành vé vượt qua vòng bảng môn bóng đá nam ASIAD 2026.
Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 18/9: U23 Việt Nam gặp U23 Philippines
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 18/9, U23 Việt Nam vs U23 Philippines so tài ở lượt trận thứ 2 bảng C môn bóng đá nam.
Xác định 6 đội nữ vào tứ kết ASIAD 2026: Tuyển Việt Nam nín thở chờ đợi
VOV.VN - Sau 2 lượt trận, Ban tổ chức đã xác định được 6 đội đã giành vé sớm vào tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 2026.
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
1': U23 Việt Nam nhập cuộc chủ động, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh kiểm soát thế trận và tấn công, dồn ép U23 Philippines.
3': U23 Philippines chủ động chơi phòng ngự phản công, khiến cho U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương.
4': NGUY HIỂM !!! Từ pha ném biên bên cánh phải, U23 Việt Nam phòng ngự lúng túng, nhưng thủ môn Cao Văn Bình đã chơi tốt và ôm bóng thành công.
5': PHẠM LỖI !!! Minh Phúc bị Lucero John phạm lỗi, U23 Việt Nam được hưởng quả phạt trực tiếp sát đường biên dọc bên cánh phải theo hướng tấn công.
6': ĐÁ PHẠT !!! Từ tình huống đá phạt trực tiếp, Xuân Bắc treo bóng vào vòng cấm địa U23 Philippines, nhưng hàng thủ đối phương đã dễ dàng hóa giải thành công.
7': KIỂM SOÁT BÓNG VƯỢT TRỘI !!! U23 Việt Nam kiểm soát bóng tới 69%, nhưng các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh vẫn chưa tìm được đường vào khung thành của Guimaraes Nicholas.
8': KHÔNG ĐƯỢC !!! U23 Việt Nam tấn công bên cánh trái, bóng được Quốc Việt tạt vào vòng cấm địa, nhưng đi quá sâu nên không đồng đội nào tiếp cận được.
9': KHÔNG THÀNH CÔNG !!! Đức Anh nhồi bóng vào vòng cấm địa U23 Philippines, nhưng bóng đi quá mạnh nên trôi hết đường biên ngang. U23 Việt Nam đang bế tắc trước lối chơi chặt chẽ của đối phương.
Lễ thượng cờ ASIAD 2026: Quốc kỳ Việt Nam tung bay tại Nagoya
VOV.VN - Lễ thượng cờ ASIAD 2026 diễn ra sáng 18/9 tại Cảng Nagoya, Aichi-Nagoya (Nhật Bản), đánh dấu sự hiện diện chính thức của Đoàn Thể thao Việt Nam trước ngày Đại hội khai mạc.
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương động viên Đoàn Thể thao Việt Nam trước thềm ASIAD 20
VOV.VN - Sáng 18/9, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đến Làng Vận động viên ASIAD 20 thăm hỏi, động viên các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam.
`13': KHÔNG CÓ 11M !!! Thanh Nhàn xâm nhập vòng cấm địa và bị hậu vệ đối phương truy cản ngã ra sân, nhưng trọng tài xác định không có lỗi và U23 Việt Nam không được hưởng 11m.
14': KHÔNG VÀO !!! Ngọc Mỹ có cơ hội dứt điểm trước vòng cấm địa của U23 Philippines, nhưng thủ môn Guimaraes Nicholas đã đổ người cứu thua xuất sắc chịu phạt góc.
15': ĐÁNH ĐẦU !!! Từ tình huống đá phạt góc, Ngọc Mỹ đánh đầu, nhưng lần này bóng đi cao hơn khung thành của thủ môn Guimaraes Nicholas.
16': ĐÁNG TIẾC !!! Phi Hoàng có khoảng trống rất thuận lợi trước vòng cấm địa đối phương, nhưng cầu thủ này lại xử lý bóng vội vàng, sút bóng không thành công.
19': KHÔNG VÀO !!! Ngọc Mỹ đánh đầu chuyền bóng cho Minh Phúc đánh đầu cận thành, nhưng bóng lại đi cao hơn khung thành U23 Philippines. Tuy nhiên, nếu Minh Phúc ghi bàn thì bàn thắng cũng không được công nhận vì trọng tài đã phất cờ báo việt vị.
21': PHẠT GÓC !!! U23 Việt Nam đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, bóng được treo vào vòng cấm địa, nhưng hậu vệ đối phương đã giải nguy thành công.
23': U23 Việt Nam chủ yếu tấn công bên cánh trái, nơi có sự hiện diện của Phi Hoàng và Quốc Việt, nhưng chưa hiệu quả. Những đường chuyền cuối cùng của U23 Việt Nam thiếu đi độ chuẩn xác cần thiết.
26': KHÔNG VÀO !!! Minh Phúc dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, nhưng một lần nữa thủ môn Guimaraes Nicholas lại đỏ người cứu thua xuất sắc. Ở pha đá phạt góc sau đó, Lý Đức đánh đầu, nhưng bóng đi cao hơn khung thành U23 Philippines.
29': KHÔNG ĐƯỢC !!! Một lần nữa Đức Anh thực hiện pha tạt bóng sớm bên cánh trái, nhưng bóng đi quá mạnh nên không đồng đội nào tiếp cận được.
32': KHÔNG VÀO !!! Ngọc Mỹ có cơ hội rất ngon ăn trong vòng cấm địa sau pha tạt bóng của Quốc Việt, nhưng cầu thủ thuộc biên chế Ninh Bình lại đánh đầu đi chệch khung thành đối phương đáng tiếc.
37': KHÔNG ĐƯỢC !!! Đức Anh tạt bóng vào vòng cấm địa U23 Philippines, nhưng không làm khó được hàng thủ đối phương.
40': U23 Việt Nam liên tục thực hiện những pha tạt bóng từ cánh trái vào vòng cấm U23 Philippines, nhưng thiếu hiệu quả, khi đối phương có thể hình cao lớn hơn chúng ta.
42': PHẠT GÓC !!! U23 Philippines đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, bóng được treo vào vòng cấm địa, nhưng hàng thủ U23 Việt Nam đã hóa giải thành công.
43': NGUY HIỂM !!! U23 Philippines bất ngờ đẩy cao đội hình ở cuối hiệp 1 và đang gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ U23 Việt Nam.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 1 phút bù giờ.
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! U23 Việt Nam và U23 Philippines tạm hòa nhau 0-0.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
48': CỨU THUA !!! Reyes Sandro có pha dứt điểm từ xa rất hiểm hóc, nhưng thủ môn Cao Văn Bình đã đấm bóng cứu thua cho U23 Việt Nam.
50': KHÔNG VÀO !!! Lucero John có khoảng trống trước vòng cấm địa, cầu thủ này tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đi cao hơn khung thành U23 Việt Nam.
52': U23 Philippines nhập cuộc rất tốt trong hiệp 2 khiến U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn ở cả khâu phòng ngự lẫn tấn công.
53': KHÔNG VÀO !!! Thanh Nhàn xử lý bóng rất hay trước vòng cấm địa rồi tung cú dứt điểm bằng chân trái, nhưng bóng lại đi chệch khung thành của U23 Philippines.
55': PHẠT GÓC !!! Quốc Việt tạt bóng từ pha đá phạt góc cho Nguyên Hoàng đánh đầu, nhưng không làm khó được thủ môn Guimaraes Nicholas.
57': KHÔNG VÀO !!! Xuân Bắc xâm nhập vòng cấm và đối mặt với thủ môn Guimaraes Nicholas, nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại không thắng được thủ môn đối phương.
60': THAY NGƯỜI !!! Văn Thuận vào thay Quốc Việt.
62': KHÔNG ĐƯỢC !!! Ngọc Mỹ rê bóng lắt léo bên cánh phải rồi tạt vào vòng cấm U23 Philippines, nhưng hàng thủ đối phương đã hóa giải thành công.
Trực tiếp U23 Kuwait 0-0 U23 Uzbekistan: Tin vui đến với U23 Việt Nam?
VOV.VN - Trực tiếp U23 Kuwait vs U23 Uzbekistan lượt trận 2 bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra vào lúc 17h hôm nay 18/9.
65': PHẠT GÓC !!! U23 Việt Nam đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, Quốc Cường tạt bóng cho Nguyên Hoàng đánh đầu, nhưng bóng đi chệch khung thành đối phương.
68': U23 Việt Nam nỗ lực dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng mở tỉ số, nhưng vẫn chưa thành công, khi U23 Philippines vẫn phòng ngự chắc chắn và hiệu quả.
70': KHÔNG VÀO !!! Văn Thuận đánh đầu từ pha tạt bóng của đồng đội, nhưng thủ môn Guimaraes Nicholas đã ôm gọn bóng.
72': KHÔNG VÀO !!! Ngọc Mỹ có cơ hội trong vòng cấm địa của U23 Philippines, nhưng anh không thể thắng được thủ thành Guimaraes Nicholas.
75': VÀO VÀO VÀO !!! Sau nhiều nỗ lực tấn công thì U23 Việt Nam đã có bàn thắng mở tỉ số trận đấu do công của Thanh Nhàn với pha dứt điểm tinh tế.
78': VIỆT VỊ !!! Minh Phúc thoát xuống xâm nhập vòng cấm địa U23 Philippines để nhận bóng của đồng đội, nhưng trọng tài đã phất cờ báo việt vị. Trận đấu đang diễn ra với tốc độ cao.
80': KHÔNG VÀO !!! Quang Vinh có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm địa, nhưng bóng đập chân hậu vệ đối phương đi hết đường biên ngang. Tuy nhiên, ở pha đá phạt góc sau đó, U23 Việt Nam không làm khó được hàng thủ U23 Philippines.
85': KHÔNG VÀO !!! U23 Philippines phối hợp ném biên và có cơ hội rất ngon ăn, cơ hội đến với Rublico Santiago nhưng ở tư thế thuận lợi, cầu thủ này đệm bóng đi ra ngoài.
87': VÀO VÀO VÀO !!! U23 Việt Nam tấn công trung lộ tốc độ, cơ hội ghi bàn đến với Lê Phát, sau hai cú dứt điểm thì bóng đã đi vào lưới, tỉ số là 2-0 cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 2 có 3 phút đá bù giờ.
HẾT GIỜ !!! U23 Việt Nam thắng 2-0 U23 Philippines để rộng cửa giành vé vào tứ kết ASIAD 2026.
Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Philippines bóng đá ASIAD 2026 diễn ra vào lúc 13h30 hôm nay 18/9.
Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Philippines: 3 điểm và hơn thế nữa
VOV.VN - U23 Việt Nam buộc phải giành chiến thắng trước U23 Philippines để tiếp tục nuôi hy vọng giành vé vượt qua vòng bảng môn bóng đá nam ASIAD 2026.