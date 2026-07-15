Trực tiếp Anh vs Argentina bán kết World Cup 2026: Kình địch đối đầu

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Trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina diễn ra lúc 2h ngày 16/7 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Atlanta. Đây cũng là màn đối đầu giữa 2 kình địch nổi tiếng nhất trong lịch sử bóng đá.

Những người chiến thắng trong cặp bán kết giữa Anh và Argentina sẽ đối đầu với Tây Ban Nha trong trận chung kết lúc 2h ngày 20/7, còn đội thua cuộc sẽ tranh hạng ba với Pháp lúc 4h ngày 19/7.

Argentina đang là đương kim vô địch World Cup và đã liên tiếp tạo ra những trận đấu đầy cảm xúc trên hành trình bảo vệ danh hiệu. La Albiceleste toàn thắng 3 trận vòng bảng khi đánh bại Algeria 3-0, Áo 2-0 và Jordan 3-1. Sau đó, Lionel Messi và các đồng đội lần lượt hạ gục Cape Verde 3-2, Ai Cập 3-2 và Thụy Sĩ 3-1 với những màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở.

Anh cũng trải qua chặng đường đầy kịch tính để có mặt tại bán kết World Cup 2026. Thầy trò HLV Thomas Tuchel lần lượt thắng Croatia 4-2, hòa Ghana 0-0 và thắng Panama 2-0 tại vòng bảng. Tiếp đó, Harry Kane và Jude Bellingham thi nhau tỏa sáng để giúp Tam sư hạ knock-out CHDC Congo 2-1, Mexico 3-2 và Na Uy 2-1.

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh vs Argentina hứa hẹn sẽ là màn đấu trí đỉnh cao giữa hai trường phái bóng đá. Anh sở hữu sức trẻ và sự bùng nổ, còn Argentina lại có kinh nghiệm và bản lĩnh của nhà vô địch.

Nếu giành chiến thắng, Anh sẽ có lần đầu tiên lọt vào chung kết World Cup kể từ sau chức vô địch năm 1966. “Tam sư” cũng sẽ có chiến thắng thứ 3 liên tiếp trước Argentina sau khi đánh bại đối thủ 1-0 ở vòng bảng World Cup 2002 và 3-2 ở trận giao hữu năm 2005.

Ngược lại, nếu như Argentina giành chiến thắng, họ sẽ có lần thứ 3 hạ knock-out Anh ở World Cup. Trước đó, La Albiceleste từng thắng Tam sư 2-1 ở tứ kết World Cup 1986 và thắng sau loạt sút luân lưu ở vòng 16 đội World Cup 1998.