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Lễ bế mạc World Cup 2026 bùng nổ với Tom Cruise và IShowSpeed

Thứ Tư, 12:00, 15/07/2026
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VOV.VN - Tom Cruise, IShowSpeed cùng dàn sao đình đám như Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Jennifer Hudson, Robbie Williams… góp mặt biểu diễn tại lễ bế mạc World Cup 2026.

FIFA xác nhận lễ bế mạc World Cup 2026 sẽ quy tụ dàn sao đình đám hàng đầu thế giới. Sự kiện diễn ra 90 phút trước trận chung kết, hứa hẹn mang đến bầu không khí sôi động và giàu cảm xúc.

Chương trình được tổ chức tại sân New York New Jersey vào ngày 19/7, mở màn lúc 13h30 (giờ địa phương). Đây là dịp để tôn vinh hành trình đáng nhớ của 48 đội tuyển qua 16 thành phố đăng cai tại ba quốc gia.

Danh sách nghệ sĩ tham gia gây chú ý với nhiều tên tuổi nổi bật trong làng giải trí toàn cầu. Tom Cruise sẽ có màn xuất hiện đặc biệt, trong khi streamer IShowSpeed góp mặt sau khi gây sốt với các buổi livestream tại World Cup.

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IShowSpeed và Tom Cruise góp mặt trong dàn nghệ sĩ biểu diễn tại bế mạc World Cup 2026. (Ảnh: Getty)

Bên cạnh đó, khán giả còn được thưởng thức phần trình diễn của Laura Pausini, Nicole Scherzinger và Robbie Williams. Jennifer Hudson, nghệ sĩ sở hữu đủ bộ giải thưởng EGOT, sẽ đảm nhiệm phần thể hiện quốc ca Mỹ trước trận chung kết.

Theo Giám đốc điều hành World Cup Heimo Schirgi, buổi lễ sẽ kết hợp âm nhạc, văn hóa và bóng đá để khép lại giải đấu. Ông nhấn mạnh: “Lễ bế mạc sẽ khép lại hành trình World Cup 2026 thông qua âm nhạc, văn hóa và bóng đá, trước khi trận chung kết được mong chờ nhất diễn ra”.

Ngoài lễ bế mạc, trận chung kết năm nay còn có chương trình biểu diễn giữa giờ lần đầu tiên xuất hiện. Điều này cho thấy nỗ lực của FIFA trong việc nâng tầm trải nghiệm giải trí tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

FIFA cũng khuyến khích người hâm mộ đến sân sớm để hòa mình vào không khí lễ hội. Với quy mô và dàn sao ấn tượng, lễ bế mạc được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của World Cup 2026.

Quách Khiêm/VOV.VN
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