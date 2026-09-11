HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt U16 Việt Nam tham dự giải đấu tại Trung Quốc

U16 Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 12/9 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn để chuẩn bị tham dự giải U16 quốc tế CFA Team China 2026 tại Trung Quốc. Đây là đợt tập trung quan trọng trong quá trình xây dựng lực lượng hướng tới VCK U17 châu Á 2027.

HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ dẫn dắt U16 Việt Nam (Ảnh: Như Đạt)

Theo thông tin của AFC, U17 Việt Nam là một trong 9 đội tuyển châu Á được vào thẳng VCK U17 châu Á 2027 nhờ góp mặt tại FIFA U17 World Cup Qatar 2026. Cùng với Việt Nam, 8 đội còn lại được trao suất trực tiếp gồm Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Qatar, Saudi Arabia, Tajikistan và Uzbekistan.

Việc không phải tham dự vòng loại U17 châu Á 2027 mang đến điều kiện thuận lợi để bóng đá Việt Nam có thêm thời gian xây dựng và hoàn thiện lực lượng. Trong bối cảnh đó, U16 Việt Nam được hình thành với mục tiêu tuyển chọn, phát triển và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế cho các cầu thủ trẻ, hướng tới việc tạo nguồn lực lượng kế cận cho đội tuyển U17 Việt Nam cũng như các cấp độ cao hơn.

Danh sách U16 Việt Nam gồm 34 cầu thủ đến từ nhiều trung tâm đào tạo và CLB có truyền thống trong công tác đào tạo trẻ như PVF, Thể Công Viettel, Hà Nội, SLNA, HAGL, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Bình Dương, CAHN và Hải Phòng.

Lịch thi đấu U16 Việt Nam (Ảnh: VFF)

Sau quá trình tập luyện và rà soát lực lượng trong nước, U16 Việt Nam sẽ lên đường sang Trung Quốc tham dự Giải U16 quốc tế CFA Team China 2026. Dù mang tính chất giao hữu, CFA Team China luôn được đánh giá là giải đấu có giá trị chuyên môn cao đối với các đội tuyển trẻ.

Việc LĐBĐ Trung Quốc thường xuyên lựa chọn những khách mời đến từ các nền bóng đá có chất lượng của châu Á giúp các cầu thủ trẻ có cơ hội thi đấu trong môi trường cạnh tranh với tốc độ và cường độ cao. Đối với U16 Việt Nam, giải đấu lần này sẽ là cơ hội thuận lợi để ban huấn luyện kiểm nghiệm lực lượng, đánh giá khả năng thích ứng của các cầu thủ trước những đối thủ có phong cách chơi khác nhau, đồng thời tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Tại CFA Team China 2026, U16 Việt Nam sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt với ba đối thủ là Australia, chủ nhà Trung Quốc và Kyrgyzstan. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ lần lượt gặp U16 Australia (24/9), U16 Trung Quốc vào (27/9) và U16 Kyrgyzstan (30/9).

Danh sách U16 Việt Nam (Ảnh: VFF)