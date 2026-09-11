Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 11/9, giải bóng chuyền nữ châu Mỹ (Pan-American Volleyball Cup) 2026 sẽ khai mạc tại Leon (Mexico). Tham dự giải đấu này có các đội bóng của khu vực Bắc Mỹ và một số đội khách mời đến từ Nam Mỹ.

ĐT bóng chuyền nữ Mỹ. (Ảnh: US Volleyball).

Canada, Costa Rica, Cuba, Cộng hòa Dominica, Guatemala, Mexico, Nicaragua, Puerto Rico, Mỹ và Venezuela là các đội sẽ tham dự giải năm nay. Giải đấu này được xem như vòng loại cho môn bóng chuyền nữ của Đại hội thể thao toàn châu Mỹ năm 2027.

Trong ngày thi đấu đầu tiên, 4 trận đấu sẽ được tổ chức: Puerto Rico vs Venezuela (3h ngày 12/9) theo giờ Việt Nam, Cộng hòa Dominica vs Nicaragua (5h ngày 12/9), Mỹ vs Cuba (7h ngày 12/9) và Mexico vs Costa Rica (9h ngày 12/9).

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 11/9, giải bóng chuyền U23 Quốc gia 2026 tiếp tục những trận đấu tiếp theo của vòng đấu bảng. Tất cả các trận đấu đều được tổ chức ở nhà thi đấu Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.

Khung 14h là màn so tài được chờ đợi giữa Thái Nguyên và Long An. Khung 18h sẽ là trận đấu giữa Quảng Ninh và Thông tin.